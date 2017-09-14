Однак згодом Трамп уточнив, що Путін таки розповів йому про це під час телефонної розмови вранці 29 грудня.
"Так, мені це не подобається. Це недобре. Я чув про це сьогодні вранці, знаєте, розповідав мені про це. Президент Путін розповів мені про це вранці. Він сказав, що на нього напали. Це недобре", – сказав американський президент.
Трамп додав, що він "зупинив Tomahawk". За його словами, наразі не слушний час для таких атак.
"Одне діло атакувати, а інше – нападати на його будинок. Зараз не слушний час для всього цього", – сказав американський лідер.
Журналісти уточнили, чи можливо, що атаки не було. На що Трамп відповів: "Це теж можливо, вважаю. Але президент Путін сказав мені сьогодні вранці, що вона була".
Рука-лице
Путін навішав локшину Трампу на вуха, а Трамп про це повідомив всім
Ти думаєш Трамп такий примітивний що 100% вірить путіну? Думаєш Трамп, який 50 років в бізнесі, не розуміє таких примітивних уловок? Це така гра. Ти цього не зрозумієш бо надто тупий і недалекий.
Сили оборони України на території тимчасово окупованого Криму уразили важливі цілі окупаційної армії РФ. Про це розповів у Telegram командувач Сил безпілотних систем (СБС) Збройних сил України Роберт "Мадяр" Бровді.
За його словами вночі "птахи" 1 окремого центру СБС відпрацювали по низці військових обʼєктів на тимчасово окупованій території України.
Зокрема, у населеному пункті Чорноморське, що у Криму, уражено радіолокаційну станцію "Валдай", пункт управління комплексом радіолокаційної розвідки та базу зберігання та запуску морських безекіпажних катерів. 28/12/25
а Лавров каже про 29 грудня, щось вони брешуть як собаки (вибачаюсь перед собаками)
Не знаю чи було тут, але цей текст репостили навіть депутати з ВР
Цена выживания системы: Почему власть выбрала насилие вместо доверия
Трансформация украинской мобилизационной политики из очередей добровольцев образца февраля 2022 года в кадры уличной бусификации 2024 года — это не результат усталости и не неизбежное следствие затяжной войны. Это результат осознанного, рационального и циничного выбора управленческой вертикали.
Когда перед властью встала дилемма — менять качество государственного управления или менять методы принуждения граждан, — система, повинуясь инстинкту самосохранения, выбрала второе. Тезис о том, что «у нас не было другого выхода», является ложью для внешнего потребителя. Выход был. Но цена этого выхода — тотальная чистка элит, публичные наказания «своих» и перестройка армии с феодальной на профессиональную модель — показалась бенефициарам системы более высокой, чем цена разрушения общественного договора. Силовая мобилизация была выбрана не потому, что закончились патриоты, а потому, что закончился кредит доверия, который власть отказалась обслуживать. Альтернативы, которые были отвергнуты Существует миф, что рекрутинг и добровольная служба не могут закрыть потребности фронта в войне такой интенсивности. Однако опыт отдельных подразделений доказывает обратное: люди готовы идти воевать, если соблюдены два условия — компетентность командования и честность контракта. Реальной альтернативой «отлову» была смешанная модель: Массовый целевой рекрутинг с гарантией специальности (ты идешь оператором БПЛА, а не штурмовиком, если у тебя есть квалификация). Экономическая мобилизация (четкие правила бронирования, понятные правила игры для бизнеса). Система фильтров, не допускающая попадания неподготовленных людей в зону боевых действий. Почему эта модель не стала основной? Потому что она работает исключительно на топливе доверия. Потенциальный рекрут должен верить, что государство выполнит свои обязательства: обучит, экипирует, обеспечит адекватное командование и, в случае ранения, не бросит в бюрократическом аду ВЛК. Чтобы обеспечить такой уровень доверия, государство должно было продемонстрировать, что правила едины для всех. И здесь система уперлась в потолок собственной природы. Иммунитет для избранных как убийца мотивации Добровольная мобилизация невозможна в условиях, когда справедливость является избирательной. Главным врагом мобилизации стал не российский IPSO, а украинская реальность, которую власть отказалась менять. Потенциальный доброволец — это рациональный субъект. Он оценивает риски. И когда он видит, что риск погибнуть от некомпетентности командира выше, чем от действий врага, он выбирает уклонение. Чтобы вернуть людей в военкоматы добровольно, власти нужно было совершить акт политического суицида для старой системы: Публично судить и сажать на реальные сроки коррупционеров, воровавших на закупках (от «золотых яиц» до фортификаций). Срывать погоны и отправлять под трибунал командиров, положивших личный состав в бессмысленных операциях. Конфисковывать имущество у тех, кто нажился на гуманитарке.
Но система построена на клановой лояльности и круговой поруке. Наказать «своего» — значит показать слабость и разрушить негласный пакт элит: «мы крадем, но мы лояльны». Власть испугалась, что репрессии против коррупционеров и некомпетентных генералов дестабилизируют управленческую вертикаль больше, чем недовольство народа.
Безнаказанность стала сигналом обществу: «Война — это дело бедных. Элита неприкасаема». В этот момент добровольная мобилизация умерла. Никакая реклама и билборды не могут перекрыть эффект от новости о том, что очередной военком купил виллу в Испании, а его «клиенты» гниют в окопах без ротации.
Страх удобнее лояльности Когда стало ясно, что покупать лояльность граждан через справедливость власть не собирается, остался единственный инструмент — страх. «Бусификация», — это административно самый простой путь. Он не требует интеллекта, реформ, цифровизации процессов или борьбы с коррупцией. Для рекрутинга нужно создавать условия, конкурировать за человека, убеждать. Для силовой мобилизации нужны только план, бус и отсутствие моральных ограничений у исполнителей.
Власть выбрала путь наименьшего сопротивления для себя. Страх — валюта конвертируемая. Запуганным обществом легче управлять в краткосрочной перспективе. Человек, которого загнали в угол, не задает вопросов о стратегии, о фортификациях, о бюджете. Он думает только о физическом выживании.
Это классическая логика оккупационной администрации: если население не лояльно, его нужно сломать. Власть де-факто признала, что не может быть партнером для своих граждан, поэтому перешла к отношениям «надзиратель — заключенный». Распад гражданства и общественного договора То, что происходит сейчас, — это не просто перегибы на местах. Это фундаментальный слом общественного договора, на котором держалась Украина. Конституция предполагает обмен: гражданин имеет права и обязанности. Он платит налоги и, в крайнем случае, рискует жизнью ради государства, которое защищает его интересы и обеспечивает справедливость. Силовая мобилизация аннулировала часть про «права» и «справедливость», оставив только «обязанность» и «принуждение». Гражданин, которого бьют прикладом и заталкивают в машину, перестает быть гражданином в политическом смысле. Он становится биологическим ресурсом. В этот момент государство в его глазах теряет легитимность. Оно превращается в еще один источник смертельной опасности, наравне с внешним агрессором. Этот разрыв превращает армию из института защиты в институт наказания. А солдат — из защитников в жертв обстоятельств. Это катастрофически сказывается на качестве человеческого материала на фронте. Мотивированный боец стоит десятерых «мобилизованных поневоле», которые при первой возможности уйдут в СЗЧ или сдадутся. Но система считает головы, а не боеспособность. Статистика закрыта, а значит, проблема «решена». Долгосрочная цена краткосрочного спасения Выбрав силовую мобилизацию, власть выиграла время для себя, но заложила мину замедленного действия под фундамент государственности. Последствия этого решения будут необратимыми. Демотивация и отчуждение. Произошел психологический разрыв между государством и обществом. Люди уходят во «внутреннюю эмиграцию». Они перестают донатить, перестают работать «в белую», перестают сопереживать государственным институтам. Власть воспринимается как чужеродный организм. Демографическая катастрофа. Силовые методы спровоцировали новую волну бегства. Молодежь и специалисты, которые могли бы остаться при адекватной системе рекрутинга и бронирования, теперь ищут любые пути , чтобы покинуть страну. Те, кто уедут, спасаясь от бусика, уже не вернутся, потому что будут чувствовать обиду, а не ностальгию.
Потеря качества управления. Система, которая опирается на насилие, деградирует. ТЦК, получившие неограниченную власть, превращаются в новых феодалов, собирающих дань. Коррупция не исчезает, она просто дорожает. Это вымывает последние ресурсы из экономики, которая и так в коме.
Кризис послевоенной легитимности. Когда война закончится, миллионы мужчин выйдут с травмой не только от войны, но и от унижения со стороны собственного государства. Вопрос «За что мы воевали?» будет звучать не пафосно, а угрожающе. И ответом на него будет ненависть к тем, кто отправлял их на убой, прикрывая собственные тылы.
Украинская власть оказалась перед выбором: сохранить себя в неизменном виде (с коррупционными потоками, кумовством и неприкасаемыми) или сохранить доверие нации, пойдя на болезненную самоочистку.
Она выбрала себя. Силовая мобилизация — это инструмент консервации прогнившей системы. Власть решила, что проще ловить людей на улицах как дичь, чем посадить десяток проворовавшихся чиновников и наладить честный диалог с обществом. Это решение позволило аппарату устоять сегодня, закрыть дыры в штатном расписании и отчитаться о выполнении планов. Но стратегически это решение уничтожило фундамент для будущего восстановления страны. Силовая мобилизация — это акт каннибализма: государство поедает собственное общество, чтобы продлить свою агонию еще на один день. И когда этот день закончится, может оказаться, что защищать и восстанавливать эту государственную конструкцию уже просто некому.
🤡россия ужесточит переговорную позицию по Украине после атаки на резиденцию президента, — пєсков.
по хорошему Україні треба виходити з цього цирку під назвою - переговори; брати за роги Європу (щоб вона зятягувала пояси і на повну починала допомагати) і не розраховувати на США поки там не зміниться кончена влада рижого пі.ра
На словах это проще чем на деле, все участники скользкие и вёрткие как вьюны. А некоторые еще и ссыкливые.