Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Вів 30 гру, 2025 14:45
andrijk777 написав: _hunter написав:
"не напала на них" - это прямо на всю Европу разом?
— вспомните как WW II начиналась - вот если вдруг пройдут Сувалки - вот где-то там будут измеримые риски.
І так і ні.
Це питання дуже складне і комплексне. Ми знаходимось на дуже примітивному рівні щоб ці речі серйозно обговорювати.
Наприклад - північнокорейські війська воювали проти України! Хіба могли ви таке собі уявити 13 років тому??? Ні, звичайно. Це був брєд 13 років тому. Для вас брєд, а для компетентних людей - ні.
Напад РФ навіть на Естонію - це серйозне зменшення безпеки для Португалії. Ви просто цього не усвідомлюєте(як і прості португальці), але це так.
Так я ровно про это же: очень комплексное. А вы пытаетесь свести все к банальному "о! экзистенциальная угроза для всего МИРА образовалась!"
>>> Хіба могли ви таке собі уявити 13 років тому?
А зачем мне это нужно было представлять? - но твёрдым "нет" я бы и тогда не ответил.
>>> це серйозне зменшення безпеки для Португалії
Напад - да. А вот "фото напада" - уже как бы не совсем...
Востаннє редагувалось _hunter
в Вів 30 гру, 2025 14:49, всього редагувалось 1 раз.
_hunter
Додано: Вів 30 гру, 2025 14:47
fler написав: АндрейМ написав:
Зачинені для більшості українських чоловіків кордони жодним чином не допомагають в обороноздатності країни, ..
Та невже? Де б кацапи зара були, якби не закриті кордони?
И как по Вашему закрытые кордоны этому помогают? Типа если запереть людей в стране они станут ее защитниками? Мне эта логика напоминает "пристегнуть девушку наручниками к батарее и любить каждый день, ниче, стерпится-слюбится"
katso
Додано: Вів 30 гру, 2025 14:53
katso написав: fler написав: АндрейМ написав:
Зачинені для більшості українських чоловіків кордони жодним чином не допомагають в обороноздатності країни, ..
Та невже? Де б кацапи зара були, якби не закриті кордони?
И как по Вашему закрытые кордоны этому помогают? Типа если запереть людей в стране они станут ее защитниками? Мне эта логика напоминает "пристегнуть девушку наручниками к батарее и любить каждый день, ниче, стерпится-слюбится"
Я впевнений, що за відкритих кордонів проблема з особовим складом була б ще більша, і так, втрати територій скоріше за все були б більшими
І ваші притягнуті аналогії тут ні до чого
Faceless
