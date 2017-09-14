И как по Вашему закрытые кордоны этому помогают? Типа если запереть людей в стране они станут ее защитниками? Мне эта логика напоминает "пристегнуть девушку наручниками к батарее и любить каждый день, ниче, стерпится-слюбится"
Додано: Вів 30 гру, 2025 14:47
И как по Вашему закрытые кордоны этому помогают? Типа если запереть людей в стране они станут ее защитниками? Мне эта логика напоминает "пристегнуть девушку наручниками к батарее и любить каждый день, ниче, стерпится-слюбится"
Додано: Вів 30 гру, 2025 14:53
Напад росії і білорусі на Україну
Я впевнений, що за відкритих кордонів проблема з особовим складом була б ще більша, і так, втрати територій скоріше за все були б більшими
І ваші притягнуті аналогії тут ні до чого
Додано: Вів 30 гру, 2025 15:25
Вопрос же не "больше/меньше" — а "на сколько?". Ну и всякие "мелочи" навроде "а стоило ли того нарушение соц-контракта?"...
А аналогия - вполне подходящая: люди, которым это все нафиг не сдалось - стали должны "в окопах сидеть".
Додано: Вів 30 гру, 2025 15:26
Я впевнений, що за відкритих кордонів проблема з особовим складом була б ще більша, і так, втрати територій скоріше за все були б більшими
Це якщо з позиції "понад усе". Звісно що проблеми би були більшими, але чи це привід закрити всіх наприклад на 30 років? І чому ніхто не розглянув варіант перестати красти мільярдами - що автоматично б перекрило "негатив" від відкритих кордонів.
Кілька сторінок вище був гарний текст на цю тему
Додано: Вів 30 гру, 2025 15:45
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Мій особистий досвід каже
Якщо ти постійно те й робиш що ЗАТЯГУЄШ гайки....
то питання -скільки в тебе залишилось до зриву різьби - це просто питання найближчого майбутнього....
Тому
Затягувати МОЖНА і треба , якщо десь є послаблення.....
А затягувати всюди......
Ну затягнули,
ну добились що єрмака погнали сраною мітлою ,
міндічцу/юзіку дали втекти ,
десятку депутатів НАБУ виставили претензії...
Невже не зрозуміло що затягнуту пружину зараз тримає вже не різьба а війна?
А війна все одно закінчиться.. і закінчившись не отримаємо ні кордонів 1991, ні кордонів 2022..... А сотні тисяч загиблих , мільйони поранених , практично десятки мільйонів втративших родичів/бізнес/роки....
Тому
поки артисти при владі-доти вони думають що Держава це цирк, а громадяни Держави це глядачі.....
На жаль коли до них дійде що це не так... може бути вже погано не тільки для них а й для Держави.
І що тобі втримає пружину від Судів Лінча?
Додано: Вів 30 гру, 2025 16:24
Стосоно закритих кордонів моя позиція така - скільки б всякі не нили, закриті кордони і мобілізація мають бути. Ефективний опір ворогу ЗМЕНШУЄ сумарну кількість жертв. Натомість швидка повна окупація - ЗБІЛЬШУЄ.
Стосовно тового тексту на рахунок рекрутингу - просто порахуй кількість бригад, які живуть за рахунок рекрутингу. В мене в СБС добровольців значно більше, ніж в лінійних, але більшість мобіки. Значна частина - ще й бусифіковані. Просто адекватніші за більшість. Азов чи 93 рекрутують ЦІННИХ СПЕЦІАЛІСТІВ. Піхота - або мобіки(теж з адекватніших), або СЗЧ, що від маньків утекли.
Стосовно міндічів - для мене це вороги. Такі самі як і х.... Їх треба знайти і знищити. Сподіваюся, колись це станеться.
UPD.: і коли пишете про рекрутинг, то пишіть за яких умов ВИ ОСОБИСТО стали б до лав ЗСУ, а не якийсь сферичний українець у вакууму, навіть не сусід чи знайомий, а ви особисто!
Додано: Вів 30 гру, 2025 16:54
Xуйлу сейчас верят больше, чем Найпотужнишому.
Це вже стара реальність.
Просто в місцевого бомонду є своя думка...
Не прошибешь
Додано: Вів 30 гру, 2025 16:56
сортовість
а якщо не рекрутують, то все біошлак для утилізації в біоректорі?
Додано: Вів 30 гру, 2025 17:03
Андрюша777 писав, що це така гра і Трамп не вірить
Ти віришь х..., але це суті не міняє - ніякої атаки не було
Додано: Вів 30 гру, 2025 17:09
Якщо відкинути що зараз від мене толку хіба в рембаті гачені ключі механіку подавати та медчастину (дай таблетку) напружувати напружувати. І то місяць... може два.
Уявимо що я молодий здоровий та стріляю з кулемета тримаючи його однією рукою, а на спині рюкзак 50 кг.
Непішов би, не бачу перспектив прийнятного результату.
В навесні 2022 році бачив.
Десь влітку 2022 року коли влада повернулася до управляння та взяла ситуацію під свій контроль, з'явилися сумніви в позитивному ході війни.
Далі лише підтвердження сумнівів.
Так війни не ведуть.
