Однак згодом Трамп уточнив, що Путін таки розповів йому про це під час телефонної розмови вранці 29 грудня.
"Так, мені це не подобається. Це недобре. Я чув про це сьогодні вранці, знаєте, розповідав мені про це. Президент Путін розповів мені про це вранці. Він сказав, що на нього напали. Це недобре", – сказав американський президент.
Трамп додав, що він "зупинив Tomahawk". За його словами, наразі не слушний час для таких атак.
"Одне діло атакувати, а інше – нападати на його будинок. Зараз не слушний час для всього цього", – сказав американський лідер.
Журналісти уточнили, чи можливо, що атаки не було. На що Трамп відповів: "Це теж можливо, вважаю. Але президент Путін сказав мені сьогодні вранці, що вона була".
Путін навішав локшину Трампу на вуха, а Трамп про це повідомив всім
sashaqbl написав:Стосовно міндічів - для мене це вороги. Такі самі як і х.... Їх треба знайти і знищити. Сподіваюся, колись це станеться.
Не станеться. Яник вон прекрасно живе. Хоча це з нього фактично все почалось.
Нажаль ви не можете знищити ні міндіча ні путіна. А знищуєте приблизно таких як ви, тільки по ту сторону лінії фронту. Зеленський і путін воюють "по телевізору", міндічі на цьому наживаються, а гинуть прості люди - такі реалії війни. І не зміните ви це ніяк.
sashaqbl написав:UPD.: і коли пишете про рекрутинг, то пишіть за яких умов ВИ ОСОБИСТО стали б до лав ЗСУ, а не якийсь сферичний українець у вакууму, навіть не сусід чи знайомий, а ви особисто!
Якщо відкинути що зараз від мене толку хіба в рембаті гачені ключі механіку подавати та медчастину (дай таблетку) напружувати. І то місяць... може два. Уявимо що я молодий здоровий та стріляю з кулемета тримаючи його однією рукою, а на спині рюкзак 50 кг. Непішов би, не бачу перспектив прийнятного результату. ......
Вот кстати да - касательно "не вижу перспектив". Но: смысл в этом "пишіть за яких умов"? Типа зеля прочитает, что народ пишет "пошел бы за среднюю ЗП среднего дальнобоя в Штатах" - и резко поднимет выплаты?
Ти віришь х..., але це суті не міняє - ніякої атаки не було
це з чого ти взяв що не було? Бо зеля брехати не може? Чи тому що по Путіну бити не можно бо договорнячок? Нє друже, був той обстріл чи не був це вже не важно, на зєленського зара тиснуть з обох сторін і і це сигнал йому що договорняків більш не буде.
Моделі рекрутингу можно було обдумавати до підписання закону про посилення мобілізації. 1 гектар землі за 1 місяць служби в бойовій частині. Земля доречи за період війни вже вся продана за 10 відсотків від реальної ціни. В української влади не має цілі перемогти в війні, є ціль як можна більше освоїти західної допомоги. Захід це все ясно бачить, а от порушень прав людини в упор не бачить.
Білі работорговці не бігали по Африці з сіткам ловлячи рабів негрів для відправки в Америку. Вони купували рабів за гроші в вождів місцевих племен. Нічого не змінилося.
UA написав:Проблема не в тому що атака відбулась. Проблема, що українська влада каже що атаки не було, а їй не вірять.
Відкидувати реальність - це ж чудова позиція, особливо, коли Трамп закоханий в Путіна Як і ти
Хіба Трамп не має дані розвідки, що атаки не було ? )
Xуйло досить типовий маньяк без стратегічно мислення, але досить сильний в тактиці. Використовувати його слабкості для прийнятного результату могли всі минулі керівники України, крім найпотужнішого. Бо він соросенок. Доречи, Саакашвілі теж соросенок. Совпаденіе? Звідки ти знаєш чи була атака чи ні. Я от не знаю.
Banderlog написав:це з чого ти взяв що не було? Бо зеля брехати не може? Чи тому що по Путіну бити не можно бо договорнячок? Нє друже, був той обстріл чи не був це вже не важно, на зєленського зара тиснуть з обох сторін і і це сигнал йому що договорняків більш не буде.
Вангую, що обстрілу не було. Навіть у повідомленях русні не клеїться. Збили за 100500 км, по азімуту визначили, що летіло на резиденцію.