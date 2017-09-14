|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Вів 30 гру, 2025 18:01
UA написав: _hunter написав: UA написав:
Якщо відкинути що зараз від мене толку хіба в рембаті гачені ключі механіку подавати та медчастину (дай таблетку) напружувати. І то місяць... може два.
Уявимо що я молодий здоровий та стріляю з кулемета тримаючи його однією рукою, а на спині рюкзак 50 кг.
Непішов би, не бачу перспектив прийнятного результату.
......
Вот кстати да - касательно "не вижу перспектив".
Но: смысл в этом "пишіть за яких умов"? Типа зеля прочитает, что народ пишет "пошел бы за среднюю ЗП среднего дальнобоя в Штатах" - и резко поднимет выплаты?
Моделі рекрутингу можно було обдумавати до підписання закону про посилення мобілізації.
1 гектар землі за 1 місяць служби в бойовій частині.
......
И снова соглашусь
— сейчас - в случае прохождения контракта - пэрэсичный получает что? — УБД и респект и уважуху от окружающих - ничего не забыл? 🤔
И это при том, что "в случае чего" - максимум запишут в MIA...
2
Додано: Вів 30 гру, 2025 18:04
UA написав:
1 гектар землі за 1 місяць служби в бойовій частині.
Земля доречи за період війни вже вся продана за 10 відсотків від реальної ціни.
Я бачу представники трускавецької школи простих рішень- ніяк не заспокояться..
1 Що таке 10% від ціни?
2 В Україні 30 млн га орних земель ( 60млн га всього)..
Якщо 4 роки*12 га(1га/місяць)* 500 000 бійців = 25 млн га....
То як, землю роздали , воювати нема за що , всі розходимось?
3 Гектар коштує приблизно 2000 доларів *60 млн гектарів=120 млрд доларів...
Нам союзники дали більше...
То як-віддамо їм всю землю? а самі чи то в Африку, чи то в Гренландію , чи то в Сибір?
1
1
Додано: Вів 30 гру, 2025 18:15
budivelnik написав: UA написав:
1 гектар землі за 1 місяць служби в бойовій частині.
Земля доречи за період війни вже вся продана за 10 відсотків від реальної ціни.
......
То як-віддамо їм всю землю? а самі чи то в Африку, чи то в Гренландію , чи то в Сибір?
И тут нам на помощь приходят открытые кордоны: начинаете с предложения в 1 м² - тем, кому оно особо нафиг не сдалось - и потихоньку повышаете, пока лямов 5 (или сколько там для Пэрэмогы нужно) народу наберется.
2
Додано: Вів 30 гру, 2025 18:24
budivelnik написав:
2 В Україні 30 млн га орних земель ( 60млн га всього)..
Якщо 4 роки*12 га(1га/місяць)* 500 000 бійців = 25 млн га....
Всі 500 000 в бойових частинах та всі 12 місяців на передовій?
Ну не Єнісей то Волгу в якому місці форсувати?
Можна було почати платити землею з весни 2024 замість сортового закону.
Скільки гектр не плодородної, песчаной землі коштує в Польші чи Німеччині?
під 40 000 доларів в Німеччині. За пісок, не чернозем.
1
2
1
Додано: Вів 30 гру, 2025 18:39
Banderlog написав: pesikot написав:
Ти віришь х..., але це суті не міняє - ніякої атаки не було
це з чого ти взяв що не було? Бо зеля брехати не може? Чи тому що по Путіну бити не можно бо договорнячок?
Нє друже, був той обстріл чи не був це вже не важно
Ще один ... і як сінхроно
Було, не було, головне - вірити Путіну, що було
Рука-лице ... )
2
2
Додано: Вів 30 гру, 2025 18:40
budivelnik написав:
То як-віддамо їм
всю землю? а самі чи то в Африку, чи то в Гренландію , чи то в Сибір?
Дивись, ти як і всі "патріоти" відділяють тих хто воює від своєї надцінної персони.
Власник десятків гектарів землі зі зброєю в руках, що воює за свою (буквально свою) землю то лютий Козак - Берсерк.
1
2
1
Додано: Вів 30 гру, 2025 18:43
sashaqbl написав: Banderlog написав:
це з чого ти взяв що не було? Бо зеля брехати не може? Чи тому що по Путіну бити не можно бо договорнячок?
Нє друже, був той обстріл чи не був це вже не важно, на зєленського зара тиснуть з обох сторін і і це сигнал йому що договорняків більш не буде.
Вангую, що обстрілу не було. Навіть у повідомленях русні не клеїться. Збили за 100500 км, по азімуту визначили, що летіло на резиденцію.
це не важно. Пиво брав? Не брав треба було брати... готують "обратку".
2
1
