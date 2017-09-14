|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Вів 30 гру, 2025 23:34
flyman написав: fler написав: katso написав:
В Україні земля переважно (звісно, не вся) у власності агрохолдингів. Оренда на 49 рочків, не чули? Вони на цій землі працюють, створюють продукцію, експортують і країна має зиск з того. Уявимо, що цю землю роздамо захисникам. Чи будуть вони на ній працювати так само ефективно? Ні, бо в них немає такого капіталу і засобів виробництва, не кажучи про технології та знання. Будуть продавати її або будувати хатинки і т.д. Що від того отримає країна? Мінус по доходам у держбюджет з усіма наслідками для пенсів та іже з ними бюджетних витрат.
яка красіва казочка про аграрну супердержаву яка незламно стоїть на податках потужних агрохолдингів
Відпустіть Флаймана на Філіппіни (але ж не полетить, дорого!) хай там побачить українську олію на полицях супермаркетів і все зрозуміє.
Hotab
Повідомлень: 17443
З нами з: 15.02.09
Подякував: 402 раз.
Подякували: 2555 раз.
Додано: Сер 31 гру, 2025 00:44
Hotab
кто его посадит ,он же памятник(с)
кто его выпустит ?
Vadim_
Повідомлень: 4266
З нами з: 23.05.14
Подякував: 633 раз.
Подякували: 514 раз.
Додано: Сер 31 гру, 2025 00:53
Vadim_
Повідомлень: 4266
З нами з: 23.05.14
Подякував: 633 раз.
Подякували: 514 раз.
Додано: Сер 31 гру, 2025 01:13
fler написав: katso написав: fler написав:
В Україні вся земля ЧИЯСЬ. Щоб комусь землю дати, треба її в когось забрати.
И что? Тушку бедняка вышедшую в тапках за хлебом значит можно забрать "на невизначений термін" - а землю олигарха мобилизировать на потреби ЗСУ и отдать скажем в долгосрочную аренду на 100 лет бойцам ВСУ - нет?
В Україні земля переважно (звісно, не вся) у власності агрохолдингів. Оренда на 49 рочків, не чули? Вони на цій землі працюють, створюють продукцію, експортують і країна має зиск з того. Уявимо, що цю землю роздамо захисникам. Чи будуть вони на ній працювати так само ефективно? Ні, бо в них немає такого капіталу і засобів виробництва, не кажучи про технології та знання. Будуть продавати її або будувати хатинки і т.д. Що від того отримає країна? Мінус по доходам у держбюджет з усіма наслідками для пенсів та іже з ними бюджетних витрат.
Захисники передадуть цю землю в субаренду тим же агрохолдінгам. Агрохолдінгі трохи схуднуть, захисники трохи потовстішають, держава отримає мотивованих захисників, про що й була мова. Далі більше мотивованих захисників = більше пахотних земель в країні.
Щодо грошей у бюджет - ну якось села вичищати під ноль від чоловіків державі цей факт не заважає, чи не так?
katso
Повідомлень: 1502
З нами з: 16.05.12
Подякував: 117 раз.
Подякували: 246 раз.
