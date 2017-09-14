RSS
Повідомлення Додано: Вів 30 гру, 2025 23:34

  flyman написав:
  fler написав:
  katso написав:[
В Україні земля переважно (звісно, не вся) у власності агрохолдингів. Оренда на 49 рочків, не чули? Вони на цій землі працюють, створюють продукцію, експортують і країна має зиск з того. Уявимо, що цю землю роздамо захисникам. Чи будуть вони на ній працювати так само ефективно? Ні, бо в них немає такого капіталу і засобів виробництва, не кажучи про технології та знання. Будуть продавати її або будувати хатинки і т.д. Що від того отримає країна? Мінус по доходам у держбюджет з усіма наслідками для пенсів та іже з ними бюджетних витрат.

яка красіва казочка про аграрну супердержаву яка незламно стоїть на податках потужних агрохолдингів

Відпустіть Флаймана на Філіппіни (але ж не полетить, дорого!) хай там побачить українську олію на полицях супермаркетів і все зрозуміє.
Повідомлення Додано: Сер 31 гру, 2025 00:44

кто его посадит ,он же памятник(с)
кто его выпустит ? :mrgreen:
Повідомлення Додано: Сер 31 гру, 2025 00:53

спасибо родине

https://ua.korrespondent.net/ukraine/48 ... artamy-zsu
Повідомлення Додано: Сер 31 гру, 2025 01:13

  fler написав:
  katso написав:
  fler написав:В Україні вся земля ЧИЯСЬ. Щоб комусь землю дати, треба її в когось забрати.


И что? Тушку бедняка вышедшую в тапках за хлебом значит можно забрать "на невизначений термін" - а землю олигарха мобилизировать на потреби ЗСУ и отдать скажем в долгосрочную аренду на 100 лет бойцам ВСУ - нет?

В Україні земля переважно (звісно, не вся) у власності агрохолдингів. Оренда на 49 рочків, не чули? Вони на цій землі працюють, створюють продукцію, експортують і країна має зиск з того. Уявимо, що цю землю роздамо захисникам. Чи будуть вони на ній працювати так само ефективно? Ні, бо в них немає такого капіталу і засобів виробництва, не кажучи про технології та знання. Будуть продавати її або будувати хатинки і т.д. Що від того отримає країна? Мінус по доходам у держбюджет з усіма наслідками для пенсів та іже з ними бюджетних витрат.


Захисники передадуть цю землю в субаренду тим же агрохолдінгам. Агрохолдінгі трохи схуднуть, захисники трохи потовстішають, держава отримає мотивованих захисників, про що й була мова. Далі більше мотивованих захисників = більше пахотних земель в країні.
Щодо грошей у бюджет - ну якось села вичищати під ноль від чоловіків державі цей факт не заважає, чи не так?
