Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
Макроекономіка України.
Політика та гроші
Політика та гроші
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Сер 31 гру, 2025 08:39

Сосед с которім віросли воюет добровольцем с 2022.
Сейчас на самом передке в черниговской бригаде.
119 ОБТрО.
https://www.facebook.com/share/r/16k2XzKV5z/
4149499071068017 приват банк. 5375 4112 1665 4777 . підрозділу ВУБпАК 119 ОБТрО.

Друзья помогите закріть збор дронщикам.
Хомякоид
 
Повідомлень: 2737
З нами з: 19.09.14
Подякував: 3146 раз.
Подякували: 458 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Сер 31 гру, 2025 09:28

  Banderlog написав:
  pesikot написав:

Було, не було, головне - вірити Путіну, що було

Рука-лице ... )
хто тобі сказав що вірю путіну? Кажу що далі він буде діяти з умов що удар був, і треба вдарити по українських можновладцях. Правило не бити по лідерам відмінено, як до того відмінили не бити по енергетиці, як відмінено домовленість не бити по кораблям і портам.
Схоже зеля таки не пішов на угоду і трамп зелю зливає.


б***, який ти огидний (чи правильно кончений), аж смердить від тебе руснявою пропагандою,
не вірю, що така rusʹka kurva як ти в лавах ЗСУ
prodigy
 
Повідомлень: 12974
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3375 раз.
Подякували: 3359 раз.
 
Профіль
 
1
4
2
Повідомлення Додано: Сер 31 гру, 2025 09:39

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  prodigy написав:б***, який ти огидний (чи правильно кончений), аж смердить від тебе руснявою пропагандою,
не вірю, що така rusʹka kurva як ти в лавах ЗСУ

Тим не менше, він в ЗСУ, а ти нє. Задумайся...
sashaqbl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2449
З нами з: 31.10.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 31 гру, 2025 09:43

  sashaqbl написав:
  prodigy написав:б***, який ти огидний (чи правильно кончений), аж смердить від тебе руснявою пропагандою,
не вірю, що така rusʹka kurva як ти в лавах ЗСУ

Тим не менше, він в ЗСУ, а ти нє. Задумайся...


мені 62 роки, вже не приймають, на жаль
а від такого "воїна" яка користь, якщо він морально не стійкій
prodigy
 
Повідомлень: 12974
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3375 раз.
Подякували: 3359 раз.
 
Профіль
 
1
4
2
Повідомлення Додано: Сер 31 гру, 2025 09:43

Re: Напад росії і білорусі на Україну

fler написав:
  katso написав:
  fler написав:В Україні вся земля ЧИЯСЬ. Щоб комусь землю дати, треба її в когось забрати.


И что? Тушку бедняка вышедшую в тапках за хлебом значит можно забрать "на невизначений термін" - а землю олигарха мобилизировать на потреби ЗСУ и отдать скажем в долгосрочную аренду на 100 лет бойцам ВСУ - нет?

В Україні земля переважно (звісно, не вся) у власності агрохолдингів. Оренда на 49 рочків, не чули? Вони на цій землі працюють, створюють продукцію, експортують і країна має зиск з того. Уявимо, що цю землю роздамо захисникам. Чи будуть вони на ній працювати так само ефективно? Ні, бо в них немає такого капіталу і засобів виробництва, не кажучи про технології та знання. Будуть продавати її або будувати хатинки і т.д. Що від того отримає країна? Мінус по доходам у держбюджет з усіма наслідками для пенсів та іже з ними бюджетних витрат.
Будуть здавати її в оренду тим же холдингам, як і тисячі і тисячі пайщиків
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 37159
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1500 раз.
Подякували: 8286 раз.
 
Профіль
 
4
9
3
Повідомлення Додано: Сер 31 гру, 2025 09:43

  prodigy написав:
  Banderlog написав:
  pesikot написав:

Було, не було, головне - вірити Путіну, що було

Рука-лице ... )
хто тобі сказав що вірю путіну? Кажу що далі він буде діяти з умов що удар був, і треба вдарити по українських можновладцях. Правило не бити по лідерам відмінено, як до того відмінили не бити по енергетиці, як відмінено домовленість не бити по кораблям і портам.
Схоже зеля таки не пішов на угоду і трамп зелю зливає.


б***, який ти огидний (чи правильно кончений), аж смердить від тебе руснявою пропагандою,
не вірю, що така rusʹka kurva як ти в лавах ЗСУ
сам ти к***а спердолена)
До чого тут руськість і пропаганда? Ти вважаєш шо не буде ракетних ударів по українському урядовуму кварталі? Чи фізичної ліквідації зеленського? А я в тому не певен. Чи ти оспорюєш що були домовленості не ьити по високопосадовцям чи торговому флоту або газопроводах?
Де тут російськість? І взагалі шо то значить не вірю що ти в лавах? В нас хапають всіх підряд, а не питають чи ти за майдан і томос :lol:
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4318
З нами з: 24.06.14
Подякував: 122 раз.
Подякували: 111 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: Сер 31 гру, 2025 09:44

кожний семінарист патріот

  prodigy написав:
  sashaqbl написав:
  prodigy написав:б***, який ти огидний (чи правильно кончений), аж смердить від тебе руснявою пропагандою,
не вірю, що така rusʹka kurva як ти в лавах ЗСУ

Тим не менше, він в ЗСУ, а ти нє. Задумайся...


мені 62 роки, вже не приймають, на жаль
а від такого "воїна" яка користь, якщо він морально не стійкій

щас можна добровольно в 60+, але ж кожний семінарист патріот
Востаннє редагувалось flyman в Сер 31 гру, 2025 09:46, всього редагувалось 1 раз.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 41953
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1622 раз.
Подякували: 2871 раз.
 
Профіль
 
1
4
Повідомлення Додано: Сер 31 гру, 2025 09:45

  prodigy написав:
  sashaqbl написав:
  prodigy написав:б***, який ти огидний (чи правильно кончений), аж смердить від тебе руснявою пропагандою,
не вірю, що така rusʹka kurva як ти в лавах ЗСУ

Тим не менше, він в ЗСУ, а ти нє. Задумайся...


мені 62 роки, вже не приймають, на жаль
а від такого "воїна" яка користь, якщо він морально не стійкій
а війна скільки років тому почалась, воїне?
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4318
З нами з: 24.06.14
Подякував: 122 раз.
Подякували: 111 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: Сер 31 гру, 2025 09:54

  prodigy написав:
  sashaqbl написав:
  prodigy написав:б***, який ти огидний (чи правильно кончений), аж смердить від тебе руснявою пропагандою,
не вірю, що така rusʹka kurva як ти в лавах ЗСУ

Тим не менше, він в ЗСУ, а ти нє. Задумайся...


мені 62 роки, вже не приймають, на жаль
а від такого "воїна" яка користь, якщо він морально не стійкій

Давай так. Я вже це писав, але напишу ще раз. Мені потрібен водій в один екіпаж. Контракт на рік, якщо можеш виконувати обовязки, ВЛК можна нарішати.
З мінусів - треба час від часу їздити в напрямку позицій. З плюсів - будеш регулярно в БРці і зможеш розказувати Бандерлогу, як треба любити Батьківщину.
Востаннє редагувалось sashaqbl в Сер 31 гру, 2025 09:57, всього редагувалось 1 раз.
sashaqbl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2449
З нами з: 31.10.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 31 гру, 2025 09:55

  flyman написав:щас можна добровольно в 60+, але ж кожний семінарист патріот

мабуть не всі але єсть, некоторые, самые "патриотичные", потужно написать и на пенсию , так как паложено и звинуватити во всём Долярчика , кстати , а где он?
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4269
З нами з: 23.05.14
Подякував: 633 раз.
Подякували: 514 раз.
 
Профіль
 
