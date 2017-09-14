Сосед с которім віросли воюет добровольцем с 2022. Сейчас на самом передке в черниговской бригаде. 119 ОБТрО. https://www.facebook.com/share/r/16k2XzKV5z/ 4149499071068017 приват банк. 5375 4112 1665 4777 . підрозділу ВУБпАК 119 ОБТрО.
хто тобі сказав що вірю путіну? Кажу що далі він буде діяти з умов що удар був, і треба вдарити по українських можновладцях. Правило не бити по лідерам відмінено, як до того відмінили не бити по енергетиці, як відмінено домовленість не бити по кораблям і портам. Схоже зеля таки не пішов на угоду і трамп зелю зливає.
б***, який ти огидний (чи правильно кончений), аж смердить від тебе руснявою пропагандою, не вірю, що така rusʹka kurva як ти в лавах ЗСУ
fler написав:В Україні вся земля ЧИЯСЬ. Щоб комусь землю дати, треба її в когось забрати.
И что? Тушку бедняка вышедшую в тапках за хлебом значит можно забрать "на невизначений термін" - а землю олигарха мобилизировать на потреби ЗСУ и отдать скажем в долгосрочную аренду на 100 лет бойцам ВСУ - нет?
В Україні земля переважно (звісно, не вся) у власності агрохолдингів. Оренда на 49 рочків, не чули? Вони на цій землі працюють, створюють продукцію, експортують і країна має зиск з того. Уявимо, що цю землю роздамо захисникам. Чи будуть вони на ній працювати так само ефективно? Ні, бо в них немає такого капіталу і засобів виробництва, не кажучи про технології та знання. Будуть продавати її або будувати хатинки і т.д. Що від того отримає країна? Мінус по доходам у держбюджет з усіма наслідками для пенсів та іже з ними бюджетних витрат.
Будуть здавати її в оренду тим же холдингам, як і тисячі і тисячі пайщиків
сам ти к***а спердолена) До чого тут руськість і пропаганда? Ти вважаєш шо не буде ракетних ударів по українському урядовуму кварталі? Чи фізичної ліквідації зеленського? А я в тому не певен. Чи ти оспорюєш що були домовленості не ьити по високопосадовцям чи торговому флоту або газопроводах? Де тут російськість? І взагалі шо то значить не вірю що ти в лавах? В нас хапають всіх підряд, а не питають чи ти за майдан і томос
prodigy написав:б***, який ти огидний (чи правильно кончений), аж смердить від тебе руснявою пропагандою, не вірю, що така rusʹka kurva як ти в лавах ЗСУ
Тим не менше, він в ЗСУ, а ти нє. Задумайся...
мені 62 роки, вже не приймають, на жаль а від такого "воїна" яка користь, якщо він морально не стійкій
Давай так. Я вже це писав, але напишу ще раз. Мені потрібен водій в один екіпаж. Контракт на рік, якщо можеш виконувати обовязки, ВЛК можна нарішати. З мінусів - треба час від часу їздити в напрямку позицій. З плюсів - будеш регулярно в БРці і зможеш розказувати Бандерлогу, як треба любити Батьківщину.
