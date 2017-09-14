RSS
Повідомлення Додано: Сер 31 гру, 2025 09:54

prodigy
Давай так. Я вже це писав, але напишу ще раз. Мені потрібен водій в один екіпаж. Контракт на рік, якщо можеш виконувати обовязки, ВЛК можна нарішати.
Востаннє редагувалось sashaqbl в Сер 31 гру, 2025 09:57, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення Додано: Сер 31 гру, 2025 09:55

Долярчик , кстати , а где он?
Повідомлення Додано: Сер 31 гру, 2025 10:19

UA
В Україні налічується близько 806 тисяч гектарів державних земель сільськогосподарського призначення, якими управляє Фонд державного майна та інші відомства. Ці землі включають землі, що перебувають в управлінні ФДМУ (386 тис. га), Академії наук (277 тис. га), Мінюсту (99,2 тис. га) та інших міністерств.
Оті 10 млн га, про які ти співаєш, якраз Кличка і враховують)))
Повідомлення Додано: Сер 31 гру, 2025 10:27

  Vadim_ написав:Долярчика , кстати , а где он?

Есть подозрение, что решил сменить ник и амплуа 😁
Повідомлення Додано: Сер 31 гру, 2025 10:40

  Сибарит написав:
  Vadim_ написав:Долярчика , кстати , а где он?

Есть подозрение, что решил сменить ник и амплуа 😁

Ушёл в политику? :shock:
Повідомлення Додано: Сер 31 гру, 2025 10:48

  Сибарит написав:
  Vadim_ написав:Долярчика , кстати , а где он?

Есть подозрение, что решил сменить ник и амплуа 😁

оСАТАНів? :twisted:
Повідомлення Додано: Сер 31 гру, 2025 13:19

Бажаю здоров'я!
Щось тихо в ефірі... 8)
Бажаю всім гарно зустріти новий рік! Здоров'я та гарної вдачі!

Зображення
Повідомлення Додано: Сер 31 гру, 2025 13:23

  fler написав:
  Сибарит написав:
  Vadim_ написав:Долярчика , кстати , а где он?

Есть подозрение, что решил сменить ник и амплуа 😁

оСАТАНів? :twisted:


https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B2
Повідомлення Додано: Сер 31 гру, 2025 13:45

  fler написав:
В Україні налічується близько 806 тисяч гектарів державних земель сільськогосподарського призначення, якими управляє Фонд державного майна та інші відомства. Ці землі включають землі, що перебувають в управлінні ФДМУ (386 тис. га), Академії наук (277 тис. га), Мінюсту (99,2 тис. га) та інших міністерств.
Оті 10 млн га, про які ти співаєш, якраз Кличка і враховують)))

Це просто черговий злочин Зеленізму
в 2019 було 10,4 млн га в державній власності
стало 0,8 млн
"продано" міжнародним спекулянтам за 1-3% реальної ціни
Данні на 2019 рік

Земля України: скільки її, кому належить і хто на ній працює
https://www.bbc.com/ukrainian/features-50223336
Повідомлення Додано: Сер 31 гру, 2025 13:47

Про сортовість.

Є-оселя під 3% - вимоги до позичальника:
1. Військовослужбовці Збройних Сил за контрактом, Служби безпеки, Служби зовнішньої розвідки, Головного управління розвідки Міністерства оборони, Національної гвардії, Державної прикордонної служби, Управління державної охорони, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації, Державної спеціальної служби транспорту, військові прокурори Офісу Генерального прокурора, особи рядового і начальницького складу Державної служби з надзвичайних ситуацій, співробітники Служби судової охорони, особи начальницького складу управління спеціальних операцій Національного антикорупційного бюро, поліцейські та члени їхніх сімей.

А простим мобілізованим військовослужбовцям банки навіть кредитку не відкривають.
