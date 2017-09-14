UA В Україні налічується близько 806 тисяч гектарів державних земель сільськогосподарського призначення, якими управляє Фонд державного майна та інші відомства. Ці землі включають землі, що перебувають в управлінні ФДМУ (386 тис. га), Академії наук (277 тис. га), Мінюсту (99,2 тис. га) та інших міністерств. Оті 10 млн га, про які ти співаєш, якраз Кличка і враховують)))
Це просто черговий злочин Зеленізму в 2019 було 10,4 млн га в державній власності стало 0,8 млн "продано" міжнародним спекулянтам за 1-3% реальної ціни Данні на 2019 рік
1. Військовослужбовці Збройних Сил за контрактом, Служби безпеки, Служби зовнішньої розвідки, Головного управління розвідки Міністерства оборони, Національної гвардії, Державної прикордонної служби, Управління державної охорони, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації, Державної спеціальної служби транспорту, військові прокурори Офісу Генерального прокурора, особи рядового і начальницького складу Державної служби з надзвичайних ситуацій, співробітники Служби судової охорони, особи начальницького складу управління спеціальних операцій Національного антикорупційного бюро, поліцейські та члени їхніх сімей.
А простим мобілізованим військовослужбовцям банки навіть кредитку не відкривають.