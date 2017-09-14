Додано: Чет 01 січ, 2026 14:39

⚡️Война в Украине продлится как минимум до 2027 года, Трамп может пожертвовать Тайванем, препаратов для похудения станет больше: The Economist опубликовал свой прогноз на 2026 год



Главное:

1) Сейчас - мир Трампа и мы все живем в нем. Так будет до тех пор, пока он остается в Белом доме;

2)Если повезет, новой войны в Газе не будет. Но, война в Украине продолжится. Трамп полностью переложит ответственность за поддержку Украины на Европу. Европа может её не "потянуть";

3) Большинство (74%) считает, что мирного соглашения между Украиной и рф не будет до 1 января 2027 года;

4) В Азии Трамп может пожертвовать Тайванем ради соглашения с Китаем;

5) Богатые страны живут не по средствам, риск кризиса на рынке облигаций возрастает;

6) "Пузырь" инвестиций в ИИ может лопнуть. Это может стать серьезным шоком для экономики.