За словами співрозмовника видання, знайомого з розвідданими, Центральне розвідувальне управління (ЦРУ) дійшло висновку, що жодної спроби атаки на Путіна не було. Американська розвідка вважає, що Україна намагалася вдарити по військовій цілі, яку Київ уже вражав раніше. Ціль розташована у тому ж регіоні, що й заміська резиденція Путіна, але ці об'єкти знаходяться далеко один від одного.
Президент США Дональд Трамп зробив несподіваний репост на своїй сторінці в соціальній мережі Truth Social, поділившись матеріалом, в якому кремлівський диктатор Володимир Путін звинувачується у брехні. Трамп несподівано 'визнав', що Путін збрехав про українську атаку на його резиденцію
Хто б міг подумати, що Путін набрехав ... ніколи такого не було і знову ...
Бетон написав:Только умственно неполноценненный не понимает, что выиграть у росии невозможно
И шо никто и никогда не выигрывал у России ? )
Украина в одиночку выиграть у россии не могла, это очевидно. Беда в том, что Украина вступила в войну, думая, что сражается на переднем крае большого западного мира. К сожалению, Запад, посмотрев на это всё, решил расплатиться Украиной за привилегию ещё некоторое время не чувствовать войны. Даже не "не участвовать" а именно "не чувствовать", то есть не испытывать сколько-нибудь заметных неудобств, не перенаправлять ресурсы с потребления на оборону, не нарушать привычные потоки ресурсов, товаров и бабла...
budivelnik написав:Черчіль Мене часто питають за що ми боремось.... Можу відповісти Перестанемо боротись-тоді побачите.
По-перше, Черчіль такого не казав. По-друге, від використання "ми" просто нудить вже. За часів Черчіля, у 2СВ, використання "ми" було доречним - навіть майбутня Королева служила механіком та водієм. В сучасній Україні не існує жодних "ми". Є конкретні громадяни, які борються, а решта до них примазуються.
А є ті, які втекли за кордон ... то такі дійсно "не ми"
не зовсім так, Європа почала витрачати значно більше грошей на оборонку, у Поляків бюджет на 2026р 100млрд євро, інші країни також відчувають загрозу і реорганізують армію, звісно що воювати за Україну вони не будуть, але стосовно програшу роісі? почитайте що казав Сталін:
„История старой России состояла, между прочим, в том, что ее непрерывно били за отсталость. Били монгольские ханы. Били турецкие беки. Били шведские феодалы. Били польско-литовские паны. Били англо-французские капиталисты. Били японские бароны. Били все - за отсталость. За отсталость военную, за отсталость культурную, за отсталость государственную, за отсталость промышленную, за отсталость сельскохозяйственную. Били потому, что это было доходно и сходило безнаказанно. Помните слова дореволюционного поэта: "Ты и убогая, ты и обильная, ты и могучая, ты и бессильная, матушка Русь". Эти слова старого поэта хорошо заучили эти господа. Они били и приговаривали: "ты обильная" - стало быть, можно на твой счет поживиться. Они били и приговаривали: "ты убогая, бессильная"“ — Иосиф Виссарионович Сталин
А є ті, які втекли за кордон ... то такі дійсно "не ми"
А ти не втік, але користі від тебе як від мішка навозу, хєрой.
А ти перенаправляєш ресурси з споживання на війну? Чи більша частина патріотів типу Міндичей чи слуг? Який сенс заходу давати гроші на розваги Міндичам і ко?
А ти перенаправляєш ресурси з споживання на війну? Чи більша частина патріотів типу Міндичей чи слуг? Який сенс заходу давати гроші на розваги Міндичам і ко?
Сподіваюсь, що ти вже сливу залив по самі крокви, тому таке і пишеш
Бо писати таке на тверезу, це розписатись у власній нерозумності ...
1 Яка різниця був чи не був Черчіль власником цієї цитати? Головне що вона передає суть, а хто її використав перший-це ж не так вже й важливо , хоча ШІ каже що цитату ПРИПИСУЮТЬ Черчілю 2 Є занудні теоретики для яких наявність 1% злочинців чи чогось подібно - дозволяє заявляти що МИ - відсутнє в Україні. Доводжу до їх відома Якщо 50%+1 особа БОРЯТЬСЯ - то з точки зору математики це вже МИ (група яка МОЖЕ виступати від імені України) А тих 50%-1особа - це вже група яка не має права виступати від імені всієї України( хоча має право виступати від свого імені)