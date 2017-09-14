|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Чет 01 січ, 2026 17:29
budivelnik написав: pesikot написав: Бетон написав:
Только умственно неполноценненный не понимает, что выиграть у росии невозможно
И шо никто и никогда не выигрывал у России ? )
Нам не треба перемагати роССію...
Нам треба відбити бажання в роССіян лізти до нас з своїми захцянками...
ну вийди, відбий бажання. Кулебинськими лопатами. У нас п'ять шахедів точно в "інфраструктуру" в новорічну ніч, але кому це цікаво,незламні будуть прасувати гімнастьорку для параду в Ялті.
1
Додано: Чет 01 січ, 2026 17:40
d44 написав:
ну вийди, відбий бажання.
А що ТИ зробив щоб ПЯТЬ шахедів не влетіли в інфраструктуру в кінці четвертого року війни?
Ти якби лопатою цю критичну інфраструктуру обкопував 1400+ днів - то було б пофіг влетять в окопане тобою чи ні..
А так в тебе всі крайні КРІМ ТЕБЕ
1
Додано: Чет 01 січ, 2026 17:53
prodigy написав:
Європа почала витрачати значно більше грошей на оборонку, у Поляків бюджет на 2026р 100млрд євро, інші країни також відчувають загрозу і реорганізують армію, звісно що воювати за Україну вони не будуть, але стосовно програшу роісі?
Саме так, потроху щось збільшують і реорганізують, пильно дивлячісь, щоб не зірвати плани на щорічну відпустку і купівлю нового автомобіля. Цього може навіть не вистачити, щоб їм самим підготуватися до майбутнього нападу, хоча ми цього не знаємо. Але це точно не про адекватне забезпечення нинішньої війни. Адекватне, це, наприклад, коли з'явилися ознаки снарядного голоду -- консолідуватись всім технологічним Заходом, і за півроку максимум забезпечити виробництво, щоб українська армія цими снарядами просто закидала противника, як шапками. Те ж саме з дронами і ракетами, замість щоб вимагати, щоб Україна власними силами під обстрілами налагодила серійне виробництво краще, ніж Росія в теплі і безпеці, а самим в теплі і безпеці забезпечити як мінімум паритет для української армії.
І не тільки про зброю, а ще - про дієві санкції до повної блокади. Так, із повним припиненням закупівлі енергоносіїв, навіть якщо в результаті кількість авіарейсів в Європі довелося б скоротити навпіл і знизити температуру в домівках взимку з 23 градусів до 17. Із відповідною забороною торгівлі з тими країнами, що продовжують купувати російську нафту, навіть якщо довелося б рік-півтора пересидіти без нових айфонів, поки збирання не було б перенесено до якоїсь дружньої країни. А якщо зі Стамбулу літаки літають до Москви, то значить зі Стамбулу літаки не літають до Мюнхена і Парижа.
Оце була б адекватна дієва участь у війні без військового втручання.
А те, що зараз -- це просто технічне забезпечення, щоб українські військові мали змогу і далі гинути задля західного комфорту. Бо якщо зовсім нічого не надати, то українці програють або закінчаться, і доведеться постати з ордою вже лицем до лиця.
Додано: Чет 01 січ, 2026 18:07
M-Audio написав:
Цього може навіть не вистачити, щоб їм самим підготуватися до майбутнього нападу,
Недооцінка так само шкідлива як і переоцінка..
Вважати що педерація(140 млн осіб , 2% світового ВВП ) може протистояти вдовгу
ЄС (340м млн осіб , 15% світового ВВП )
Це ж маразм.
Навіть якщо вважати що Китай буде підставляти плече педерації , то тоді треба буде врахувати що США+Японія+Канада+Південна Корея+Тайвань - підставдять плече ЄС...
Отже висновок
В тривалому протистоянні педерація програє тим гарантованіше чим довше ризикне протистояти..
ПС
Невже не видно
З 2000 року створювали ФНБ , яккий просрали за 4 роки активної війни....
Тобто 1 рік війни по витратам=5 рокам накопичення резервів...
І це за 4 роки , поки Європа розкручувалась....
ППС
оповідання що ми загнемось швидше - також не вірні, вже зараз видно .як технологічні переваги європейсько/американської зброї дозволяють з меншими силами(жива сила) прротистояти мясним штурмам..
І чим більші успіхи будуть у педерації на російсько-українському фронті - тим більші ресурси будуть йти від союзників до нас.
