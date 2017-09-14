Додано: Чет 01 січ, 2026 17:53

prodigy написав: Європа почала витрачати значно більше грошей на оборонку, у Поляків бюджет на 2026р 100млрд євро, інші країни також відчувають загрозу і реорганізують армію, звісно що воювати за Україну вони не будуть, але стосовно програшу роісі? Європа почала витрачати значно більше грошей на оборонку, у Поляків бюджет на 2026р 100млрд євро, інші країни також відчувають загрозу і реорганізують армію, звісно що воювати за Україну вони не будуть, але стосовно програшу роісі?

Саме так, потроху щось збільшують і реорганізують, пильно дивлячісь, щоб не зірвати плани на щорічну відпустку і купівлю нового автомобіля. Цього може навіть не вистачити, щоб їм самим підготуватися до майбутнього нападу, хоча ми цього не знаємо. Але це точно не про адекватне забезпечення нинішньої війни. Адекватне, це, наприклад, коли з'явилися ознаки снарядного голоду -- консолідуватись всім технологічним Заходом, і за півроку максимум забезпечити виробництво, щоб українська армія цими снарядами просто закидала противника, як шапками. Те ж саме з дронами і ракетами, замість щоб вимагати, щоб Україна власними силами під обстрілами налагодила серійне виробництво краще, ніж Росія в теплі і безпеці, а самим в теплі і безпеці забезпечити як мінімум паритет для української армії.І не тільки про зброю, а ще - про дієві санкції до повної блокади. Так, із повним припиненням закупівлі енергоносіїв, навіть якщо в результаті кількість авіарейсів в Європі довелося б скоротити навпіл і знизити температуру в домівках взимку з 23 градусів до 17. Із відповідною забороною торгівлі з тими країнами, що продовжують купувати російську нафту, навіть якщо довелося б рік-півтора пересидіти без нових айфонів, поки збирання не було б перенесено до якоїсь дружньої країни. А якщо зі Стамбулу літаки літають до Москви, то значить зі Стамбулу літаки не літають до Мюнхена і Парижа.Оце була б адекватна дієва участь у війні без військового втручання.А те, що зараз -- це просто технічне забезпечення, щоб українські військові мали змогу і далі гинути задля західного комфорту. Бо якщо зовсім нічого не надати, то українці програють або закінчаться, і доведеться постати з ордою вже лицем до лиця.