Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Чет 01 січ, 2026 20:51
их группировки держали практически всю москву
и сейчас держат
кацапы просто жидко ходят под себя только при виде чеченов
Это личная зарисовка с окружающего мирка замкадья
или в интернете прочитано?
это зарисовка реалий жизни всех москвичей
которые живут без "синего ведра" на крыше авто)
Додано: Чет 01 січ, 2026 20:52
их группировки держали практически всю москву
и сейчас держат
кацапы просто жидко ходят под себя только при виде чеченов
Это личная зарисовка с окружающего мирка замкадья или в интернете прочитано?
в живую видел с начала 90 до 00, но ,
они любят смелых
захожу с знакомым китайцем ,в москве,1994,он сдаёт ранее купленнный им жд билет в китай , получив бабки к нему подходят 5 ребят и я ,понимая ситуацию с пол взляда, я им гвворю что это мой друг , не трогайте, они шо то по своему поговорили и отошли , мы ушли с деньгами и не побитые
Додано: Чет 01 січ, 2026 21:03
Скільки людей лишиться в Україні?
Півтори роки тому я вас попереджував...
Додано: Чет 01 січ, 2026 21:04
хоча ШІ каже що цитату ПРИПИСУЮТЬ Черчілю
Так і потрібно писати - "приписують".
Якщо 50%+1 особа БОРЯТЬСЯ - то з точки зору математики це вже МИ (група яка МОЖЕ виступати від імені України)
В ВСУ наразі біля мільйона громадян. Про які 50%+1 мова? Ті, хто не у ВСУ, не можуть казати "ми". Правильний варіант - "Мільйон громадян України борються". Якщо вже і використовуєш приписані комусь слова, то хоча б зрозумій їх суть - у Британії майже усі у тій чи іншій формі фізично брали участь у війні, навіть майбутня Королева. Прочитай повідомлення Бандерлога про те, що навіть побут солдатів на них самих, і згадай "патріотку", яка чухнула у потужне новорічне турне Європою замість того, щоб займатись побутом солдат. Про які "ми" мова? У часи Черчіля хтось чухав у новорічні турне? Чи усі, усі
громадяни країни ділили одну долю і були в однакових умовах? Він мав право говорити "ми". "Ми" в Україні не має, оскільки кожен живе у різній Україні в залежності від віку, статі, близькості до влади і т.д.
Додано: Чет 01 січ, 2026 21:13
беззаконний дурман України,
директора і бухгалтера забусификували , питтання до податкової і депутатів , як здавати звіти? так як штрафы.......АТБ переживёт а мелкие ? и налоговой пох из за че го юрлицо вовремя не сдало, даже во время ВОЙНЫ, потом доказывай в суде , украинский цирк на дроті
Хто-небудь щось зрозумів з написанного ? ...
Він пише, що той хто не закрив бізнес в Україні той ЛОХ.
Додано: Чет 01 січ, 2026 21:23
беззаконний дурман України,
директора і бухгалтера забусификували , питтання до податкової і депутатів , як здавати звіти? так як штрафы.......АТБ переживёт а мелкие ? и налоговой пох из за че го юрлицо вовремя не сдало, даже во время ВОЙНЫ, потом доказывай в суде , украинский цирк на дроті
Хто-небудь щось зрозумів з написанного ? ...
Він пише, що той хто не закрив бізнес в Україні той ЛОХ.
вірно
попробуй закрой ,откріть пожалуйста а закріть могут не только лишь все(с).
звичайна людина яка ,поки шо , плате податки ,які пиз,ять "патриоти" у вишиванках та крашанки па 17
