RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 16302163031630416305
Повідомлення Додано: Чет 01 січ, 2026 23:11

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Hotab написав:
  Faceless написав:
Vadim_ написав:а попробуйте сдать экзамен по практическому экзамену в сервисном центре, я 30 лет за кермом и и вероятно не сдал бы по ИХ "стандартам" , бабло , бабло....
Складно але можна. І бабло там всунуть не настільки просто, хоча я й не пробував

Вадік чувак унікальний, просто.
Я розумію проблему здати екзамен там, де ти не їздив раніше.
Можна не помітити знаки, розпилити увагу туди, де не треба було її відволікати. Але в рідному (відносно невеликому) місті Дніпро … не могти здати ще треба примудрись.
Ну моментів на чому можна завалити море. Реально замахаєтесь огризатися. Сперечатись на заяви "а ви не подивились туди і туди", "перетнули суцільну" (там де її не було), я вже не кажу про купу задрочок з дуже неочевидними на перший погляд причинами заборони зупинки, це треба детально пропрацювати кожен маршрут
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 37178
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1500 раз.
Подякували: 8287 раз.
 
Профіль
 
4
9
3
Повідомлення Додано: Чет 01 січ, 2026 23:31

  Hotab написав:
  Faceless написав:
Vadim_ написав:а попробуйте сдать экзамен по практическому экзамену в сервисном центре, я 30 лет за кермом и и вероятно не сдал бы по ИХ "стандартам" , бабло , бабло....
Складно але можна. І бабло там всунуть не настільки просто, хоча я й не пробував

Вадік чувак унікальний, просто.
Я розумію проблему здати екзамен там, де ти не їздив раніше.
Можна не помітити знаки, розпилити увагу туди, де не треба було її відволікати. Але в рідному (відносно невеликому) місті Дніпро … не могти здати ще треба примудрись.

Перед початком руху не перевірив технічну справність автомобіля
Не сдав. Наступний.
UA
 
Повідомлень: 10029
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1887 раз.
Подякували: 2377 раз.
 
Профіль
 
1
2
1
Повідомлення Додано: Чет 01 січ, 2026 23:35

Напад росії і білорусі на Україну

UA написав:
  Hotab написав:
  Faceless написав:Складно але можна. І бабло там всунуть не настільки просто, хоча я й не пробував

Вадік чувак унікальний, просто.
Я розумію проблему здати екзамен там, де ти не їздив раніше.
Можна не помітити знаки, розпилити увагу туди, де не треба було її відволікати. Але в рідному (відносно невеликому) місті Дніпро … не могти здати ще треба примудрись.

Перед початком руху не перевірив технічну справність автомобіля
Не сдав. Наступний.
Це тільки одна помилка. Ще є шанси
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 37178
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1500 раз.
Подякували: 8287 раз.
 
Профіль
 
4
9
3
Повідомлення Додано: Чет 01 січ, 2026 23:38

  Faceless написав:
Vadim_ написав:а попробуйте сдать экзамен по практическому экзамену в сервисном центре, я 30 лет за кермом и и вероятно не сдал бы по ИХ "стандартам" , бабло , бабло....
Складно але можна. І бабло там всунуть не настільки просто, хоча я й не пробував

настал 5 год войны :shock:
Хто хочет тот ищет, рука лицо , 10гривен, а некоторые говорят шо війна в Україні...
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4310
З нами з: 23.05.14
Подякував: 634 раз.
Подякували: 517 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 01 січ, 2026 23:46

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Vadim_ написав:
  Faceless написав:
Vadim_ написав:а попробуйте сдать экзамен по практическому экзамену в сервисном центре, я 30 лет за кермом и и вероятно не сдал бы по ИХ "стандартам" , бабло , бабло....
Складно але можна. І бабло там всунуть не настільки просто, хоча я й не пробував

настал 5 год войны :shock:
Хто хочет тот ищет, рука лицо , 10гривен, а некоторые говорят шо війна в Україні...
То ви шукали? Все з вами ясно:)
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 37178
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1500 раз.
Подякували: 8287 раз.
 
Профіль
 
4
9
3
Повідомлення Додано: Чет 01 січ, 2026 23:55

  Faceless написав:То ви шукали? Все з вами ясно:)

я не шукав але згдно закону вимоги штучні
Цена пластика в Україні
10 тысяч ,маладой человек.....
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4310
З нами з: 23.05.14
Подякував: 634 раз.
Подякували: 517 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 16302163031630416305
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
35 182099
Переглянути останнє повідомлення
Суб 20 гру, 2025 21:53
SATAN
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1493 382395
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 19:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 1083579
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.