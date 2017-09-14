|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: П'ят 02 січ, 2026 12:59
Faceless
может хто то снимет видео про это вот всё издевательство
я ,водитель с 30 стажем не выеду по их правилам у них там свои правила.
п.с. кстати, в 2014 году законно там решил исполнить долг и законно поставить на регистрацию авто , ответ НЕТУ номерных знаков, заходите папизже
Vadim_
Додано: П'ят 02 січ, 2026 13:14
Vadim_ написав:
Faceless
может хто то снимет видео про это вот всё издевательство
я ,водитель с 30 стажем не выеду по их правилам у них там свои правила.
Откуда у тебя столько рефлексий ...
Я тебе открою тайну, любой водитель с 30-летним стажем не сдаст теорию сейчас. Хотя бы потому, что поменялись сами ПДД
Я это проходил дважды.
Без подготовки, я бы гарантировано завалил бы теорию )
PS. мой стаж 31 год
pesikot
Додано: П'ят 02 січ, 2026 13:17
и как мі ездим
Vadim_
