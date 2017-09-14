|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: П'ят 02 січ, 2026 13:33
Vadim_
Для тих в кого є чарівник з чарівною паличкою - пошуки винуватих Чарівників - справа звична...
Для мене це маразм..
Так , яйця по 17 - це дуже погано і ще гірше що цей довбо..йоб не наказаний...
Але хіба те що його не розстріляли чи не повісили - як погіршує те що зробили( і роблять далі) для перемоги воїни ЗСУ і всі хто ЗСУ допомагає?
1
1
Додано: П'ят 02 січ, 2026 13:41
budivelnik написав:
Але хіба те що його не розстріляли чи не повісили - як погіршує те що зробили( і роблять далі) для перемоги воїни ЗСУ і всі хто ЗСУ допомагає?
просто посадили в тюрьму лет на 10 , иные бы поняли
Додано: П'ят 02 січ, 2026 14:39
Додано: П'ят 02 січ, 2026 14:42
нарешті флуд перенесли подалі
1
4
Додано: П'ят 02 січ, 2026 14:44
Vadim_ написав: budivelnik написав:
Але хіба те що його не розстріляли чи не повісили - як погіршує те що зробили( і роблять далі) для перемоги воїни ЗСУ і всі хто ЗСУ допомагає?
просто посадили в тюрьму лет на 10 , иные бы поняли
Ще раз для тих хто не розуміє
1 Моє переконання - окрема ЛЮДИНА, навіть якщо вона Президент чи Премєр чи н Міністр Оборони -впливає на загальну ситуацію максимум на 1% загального результату.
Всі інші 99% робимо МИ , просто нас більше (нехай 10 млн )
і тому вплив кожного з нас мізерний 99%/10млн=0,00099%....
Тому ЗАГАЛЬНИЙ РЕЗУЛЬТАТ це результат НАШОЇ ДІЯЛЬНОСТІ а не результат чарівника з чарівною паличкою
2 Як правило ті в кого в їх негараздах ХТОСЬ винуватий-схильні до пошуківв ТОГО хто ЗА НИХ їх проблеми вирішить.
Ясно що в них все наперекосяк, бо в першу чергу кожна людина вирішує СВОЇ проблеми.
1
1
Додано: П'ят 02 січ, 2026 14:55
budivelnik написав:
Vadim_
Для тих в кого є чарівник з чарівною паличкою - пошуки винуватих Чарівників - справа звична...
Для мене це маразм..
Так , яйця по 17 - це дуже погано і ще гірше що цей довбо..йоб не наказаний...
Але хіба те що його не розстріляли чи не повісили - як погіршує те що зробили( і роблять далі) для перемоги воїни ЗСУ
і всі хто ЗСУ допомагає?
я когось звинуватив ?, посилання
Додано: П'ят 02 січ, 2026 15:21
Vadim_ написав:
budivelnik написав:
Vadim_
Для тих в кого є чарівник з чарівною паличкою - пошуки винуватих Чарівників - справа звична...
Для мене це маразм..
Так , яйця по 17 - це дуже погано і ще гірше що цей довбо..йоб не наказаний...
Але хіба те що його не розстріляли чи не повісили - як погіршує те що зробили( і роблять далі) для перемоги воїни ЗСУ
і всі хто ЗСУ допомагає?
я когось звинуватив ?, посилання
Ваше непрекращающееся нытье про крашанки по 17, это не обвинения ? просто так, для антуража ?
Додано: П'ят 02 січ, 2026 15:23
budivelnik написав:
Ще раз для тих хто не розуміє
1 Моє переконання - окрема ЛЮДИНА, навіть якщо вона Президент чи Премєр чи н Міністр Оборони -впливає на загальну ситуацію максимум на 1% загального результату.
......
Еще бы постулировать - что такое "загальну ситуацію"... Запереть в стране М1860 - достаточно "загально"? 🤔
А так-то да: еще Линч придумал ответственность размазать...
-
2
Додано: П'ят 02 січ, 2026 15:25
alex_dvornichenko написав:
Ваше
Vadim_ написав:
budivelnik написав:
Vadim_
Для тих в кого є чарівник з чарівною паличкою - пошуки винуватих Чарівників - справа звична...
Для мене це маразм..
Так , яйця по 17 - це дуже погано і ще гірше що цей довбо..йоб не наказаний...
Але хіба те що його не розстріляли чи не повісили - як погіршує те що зробили( і роблять далі) для перемоги воїни ЗСУ
і всі хто ЗСУ допомагає?
я когось звинуватив ?, посилання
непрекращающееся нытье про крашанки по 17, это не обвинения ? просто так, для антуража ?
типичный кровосися или просто падлиза
