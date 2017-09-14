Додано: П'ят 02 січ, 2026 17:24

Зрив мобілізації — це одна з найбільш успішних операцій російських спецслужб. В Україні вони працюють по кількох великих напрямках. По-перше, через соціальні мережі — свідомо спотворюють внутрішній стан суспільства, і тут вони, на жаль, досягли успіху. Частково це й наша проблема: гроші на контрпропаганду були, але їх використали неефективно. Держава тут справді недопрацювала.



Другий напрямок — розгортання давньої агентурної мережі. Є яскраві приклади — той самий адвокат Рибін, який відкрито хвалився співпрацею з російськими структурами й утік. Так само створювали мережі псевдоцентрів правової допомоги, де «адвокати» справді працювали проти України, заробляючи гроші на страхах людей і паралельно виконуючи проросійські задачі. Цього не приховують, і багато хто досі сидить в Україні.



Росіяни ефективно підмінюють поняння. Замість того, щоб говорити про Збройні сили, акцент переводиться виключно на ТЦК. Ненависть і втома людей спрямовується не на ворога, а на своїх: місцеву владу, сусіда або найзручніше на ТЦК.

У суспільстві поширена інша крайність: «Посадіть на передову Міндіча, міністрів, депутатів, дітей чиновників». Але це теж маніпуляція. Навіть якщо посадити кількох політиків у окопи, завтра спитають: «А де решта?». І так до безкінечності. Не можна будувати державні рішення на емоціях натовпу. Частина людей перебуває в істерії, яка багато в чому підживлена соцмережами. Люди сприймають війну примітивно: ніби це лише «штик-ніж, автомат і штурм».



Саме тому тут має працювати не просто просвітництво, а державна інформаційна політика. Бо коли ми маємо справу з людьми, які на третьому році повномасштабної війни все ще вірять російським наративам — це не про брак знань, це про маніпуляцію їхньою свідомістю.



Наші медіа також часто підсилюють паніку. Показують крайні випадки — і в суспільства складається враження, що піхота сидить на позиціях по пів року або рік без ротації. Хоча в нормально організованих бригадах люди зазвичай не перебувають на передовій довше за місяць-півтора.

Це теж результат успішної роботи росіян. Вони демонізують і накручують ухилянтів настільки, що в людей починається істерика. Вони вже кидаються на представників ТЦК, бо перебувають у стані повного емоційного зриву. І людина починає чинити опір, хоча, можливо, її навіть не планували забирати.



При цьому постійно лунає: «Підвищимо виплати — і все вирішиться». Гроші важливі. Але великі війни без мобілізації не виграють. І ніхто не може навести приклад країни, яка вистояла в такій війні без неї.



Подивіться на досвід Фінляндії. Під час війни з СРСР там навіть забороняли масові похорони, щоб суспільство не ламалося морально. Після війни фіни дізналися справжні масштаби втрат і зрозуміли, що це була страшна ціна. Але вона все одно була меншою, ніж ціна окупації.



Так само й у нас. Втрати страшні. Але порівняно з тим, що буде в разі окупації, це нічого. Росія навіть не приховує, що планує знищити українську мову, культуру, державність. Вони прямо говорять про ліквідацію української ідентичності, репресії та фізичне знищення тих, хто пов’язаний з державою.



Тому це питання не просто мобілізації. Це питання існування країни і народу.



І от саме через певну недолугість нашої державної комунікації та через нашу демократичність сьогодні ми маємо ситуацію, коли частина людей думає, що можна просто скласти лапки. Мовляв, «може, не треба мобілізуватися», «може, росіяни не такі вже й погані».

Важливо розуміти, що цифри СЗЧ дуже спекулятивні. Частина цих випадків — дисциплінарні історії, коли люди повертаються, але це ніде нормально не фіксується. Тому цифрами просто жонглюють. Головне питання: як повернути цих людей у систему?



Особливо це стосується тих, хто йде у СЗЧ одразу після навчальних центрів: люди хотіли б легку службу, кращу зарплату, але без реальної відповідальності. Тут має бути жорстка система відповідальності. Інша ситуація, коли йдеться про тих, хто служив у бойових частинах: з ними потрібно розбиратися окремо.

Більшість військових втомлені і, звісно, хочуть, щоб війна закінчилася. Але армія не та структура, де ухвалюють рішення за настроями. Солдати щодня думають про виконання завдань, а не про геополітику. Єдине, чого вони справді бояться: якщо вже заморожувати, то так, щоб через два роки війна не повернулася знову.

