RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 16305163061630716308>
Повідомлення Додано: П'ят 02 січ, 2026 19:08

https://ua.korrespondent.net/ukraine/48 ... prezydenta

нагадайте , про каву у Криму он шо-то говорил, пару лет взад ? или то Порошенко?
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4342
З нами з: 23.05.14
Подякував: 634 раз.
Подякували: 517 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 02 січ, 2026 19:09

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Шаман похоже женщина, которая страдает шизофреническим расстройством психики в результате расстройства органов половой сферы.
Грубо говоря её скорее всего изнасиловали с извращениями, а после физически надругались снизу, возможно и паяльником, и разбитой стеклянной посудой.
барабашов
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5600
З нами з: 16.06.15
Подякував: 295 раз.
Подякували: 369 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 02 січ, 2026 19:15

  Господар Вельзевула написав:
  UA написав:Він пише, що той хто не закрив бізнес в Україні той ЛОХ.


Не согласен. В Украине гораздо проще поднять бабла чем в ваших Европах.
Другой вопрос, что открывать бизнес для этого не всегда обязательно.
Ваши Европы-галимый социализм без ленина, там отбирают бабки у реальных людей и отдают на пособия чурбанам и украинцам.
Нафиг такое счастье?
В Украине здоровый дарвинизм, где выживает самый приспосабливаемый.
Оставшийся генофонд- наиболее перспективный для нации.

согласен
НО
нужно будет вернуть определенное кол-во обслуги, хотя они сами вернуться когда в ЕС закроется лавочка с зашитой и выплатой пособий и правовая ситуация вернется до уровня 24.02.2022.
Прохожий
 
Повідомлень: 14254
З нами з: 05.06.13
Подякував: 933 раз.
Подякували: 1462 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 02 січ, 2026 19:16

Shaman ну ти ж як головний ухилянт ніколи не підеш воювати, навіть бухгалтером в тилу. До такого довела російська пропаганда, що люди бояться на безпечні посади йти.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10436
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1491 раз.
Подякували: 1901 раз.
 
Профіль
 
1
2
Повідомлення Додано: П'ят 02 січ, 2026 19:18

  Прохожий написав:нужно будет вернуть определенное кол-во обслуги, хотя они сами вернуться когда в ЕС закроется лавочка с зашитой и выплатой пособий и правовая ситуация вернется до уровня 24.02.2022.

Прокурорським не вистачає прислуги? От же ж кончені тварі.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10436
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1491 раз.
Подякували: 1901 раз.
 
Профіль
 
1
2
Повідомлення Додано: П'ят 02 січ, 2026 19:18

  Letusrock написав:
  budivelnik написав:Так , яйця по 17 - це дуже погано і ще гірше що цей довбо..йоб не наказаний...
Але хіба те що його не розстріляли чи не повісили - як погіршує те що зробили( і роблять далі) для перемоги воїни ЗСУ і всі хто ЗСУ допомагає?

наприклад, якби в 2022 посадили/розстріляли за яйця по 17 і тому подібне пару десятків "прото"-міндичів, то це б заощадило для бюджету стопіццот мільярдів майбутньовкрадених коштів, і зберегло не одну тисячу (чи десяток тисяч) життів. Не кажучи про загальний дух, мотивацію і т.д.
Якби в бабусі були яйця - то вона б була дідусем....

Перевожу для тих в кого штанці в лайні від страху..

Якщо в країні є ті хто обісрався... то не дивно що є ті хто краде...

Давай ти почнеш з себе.
ЩО ТИ ЗРОБИВ щоб ЗСУ отримало стопіццот мільярдів ?
При чому ти ж міг відразу напряму в ЗСУ а не через 5% військового збору , який може хтось частково і вкраде.

Так що і кому відправив за 1408 днів ВІЙНИ ?
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27651
З нами з: 15.01.09
Подякував: 294 раз.
Подякували: 3001 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 02 січ, 2026 19:23

  Прохожий написав:нужно будет вернуть определенное кол-во обслуги, хотя они сами вернуться когда в ЕС закроется лавочка с зашитой и выплатой пособий и правовая ситуация вернется до уровня 24.02.2022.

поки обслуга продовжує виїхати. Так шо усі ці бесіди про повернення явно передчасні.
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4319
З нами з: 24.06.14
Подякував: 122 раз.
Подякували: 111 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: П'ят 02 січ, 2026 19:34

  Banderlog написав:
  Прохожий написав:нужно будет вернуть определенное кол-во обслуги, хотя они сами вернуться когда в ЕС закроется лавочка с зашитой и выплатой пособий и правовая ситуация вернется до уровня 24.02.2022.

поки обслуга продовжує виїхати. Так шо усі ці бесіди про повернення явно передчасні.

читаем меееееедленнннно шевеля губами до осознания написанного........
Прохожий
 
Повідомлень: 14254
З нами з: 05.06.13
Подякував: 933 раз.
Подякували: 1462 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 02 січ, 2026 19:47

  Прохожий написав:
  Banderlog написав:
  Прохожий написав:нужно будет вернуть определенное кол-во обслуги, хотя они сами вернуться когда в ЕС закроется лавочка с зашитой и выплатой пособий и правовая ситуация вернется до уровня 24.02.2022.

поки обслуга продовжує виїхати. Так шо усі ці бесіди про повернення явно передчасні.

читаем меееееедленнннно шевеля губами до осознания написанного........

це казки про те що буде масове повернення.
народ продовжує виїхати. Так шо доведеться звикати без обслуги.)
Фантазувати що десь щось закриється можно але тут теж пособій не буде. То смисл повертатись в розбиту країну?
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4319
З нами з: 24.06.14
Подякував: 122 раз.
Подякували: 111 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: П'ят 02 січ, 2026 19:51

Banderlog
добрэ
нэ буду спэрэчатися, вам выднишэ)
Прохожий
 
Повідомлень: 14254
З нами з: 05.06.13
Подякував: 933 раз.
Подякували: 1462 раз.
 
Профіль
 
1
1
  #<1 ... 16305163061630716308>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: flyman, Vadim_ і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
35 182430
Переглянути останнє повідомлення
Суб 20 гру, 2025 21:53
SATAN
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1493 382807
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 19:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 1084365
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (5234)
02.01.2026 20:12
ПДР України (71)
02.01.2026 20:06
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.