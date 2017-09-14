RSS
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
  #<1 ... 16305163061630716308
Повідомлення Додано: П'ят 02 січ, 2026 19:57

  Господар Вельзевула написав:
  UA написав:Він пише, що той хто не закрив бізнес в Україні той ЛОХ.


Не согласен. В Украине гораздо проще поднять бабла чем в ваших Европах.
Другой вопрос, что открывать бизнес для этого не всегда обязательно.
Ваши Европы-галимый социализм без ленина, там отбирают бабки у реальных людей и отдают на пособия чурбанам и украинцам.
Нафиг такое счастье?
В Украине здоровый дарвинизм, где выживает самый приспосабливаемый.
Оставшийся генофонд- наиболее перспективный для нации.

Каждый видит то что хочет видеть
Оставшийся генофонд это алкоголики наркоманы + пенсионеры?
"Реальные люди" обладают минимальными профессиональными навыками или только нарциссическим расстройством личности?
Всеобщее избирательное право и здоровый дарвинизм не совместимы.
UA
 
Повідомлень: 10030
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1887 раз.
Подякували: 2377 раз.
 
Профіль
 
1
2
1
Повідомлення Додано: П'ят 02 січ, 2026 20:05

  Прохожий написав:Banderlog
добрэ
нэ буду спэрэчатися, вам выднишэ)
понятно видніше, з України виїхають з початку незалежності, і в єс і в росію.
З якої радості щось має раптом змінитися? Тут будуть вищі зарплати? Пропаде загроза нової війни? Чи може криміногенна ситуація буде краща ніж в європі? Які конкурентні переваги України? Дешевша електрика? Харчі? Дешевші товари з китаю?) Іменно працездатній обслузі тут нічого шукати.
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4319
З нами з: 24.06.14
Подякував: 122 раз.
Подякували: 111 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: П'ят 02 січ, 2026 20:10

генофонд

  Господар Вельзевула написав:
  UA написав:Він пише, що той хто не закрив бізнес в Україні той ЛОХ.


Не согласен. В Украине гораздо проще поднять бабла чем в ваших Европах.
Другой вопрос, что открывать бизнес для этого не всегда обязательно.
Ваши Европы-галимый социализм без ленина, там отбирают бабки у реальных людей и отдают на пособия чурбанам и украинцам.
Нафиг такое счастье?
В Украине здоровый дарвинизм, где выживает самый приспосабливаемый.
Оставшийся генофонд- наиболее перспективный для нации.

з одного боку пасіонарні нащадки енкаведистів, а з другого яким перші зробили прививки голодомарами та репресіями, мабуть дуже цінний
Востаннє редагувалось flyman в П'ят 02 січ, 2026 20:15, всього редагувалось 1 раз.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 41970
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1622 раз.
Подякували: 2871 раз.
 
Профіль
 
1
4
Повідомлення Додано: П'ят 02 січ, 2026 20:12

бо провірені пани

  Banderlog написав:це казки про те що буде масове повернення.
народ продовжує виїхати. Так шо доведеться звикати без обслуги.)
Фантазувати що десь щось закриється можно але тут теж пособій не буде. То смисл повертатись в розбиту країну?

як це чого, бо тут свої пани, провірені і зрозумілі, а там хз пойми які
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 41970
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1622 раз.
Подякували: 2871 раз.
 
Профіль
 
1
4
Повідомлення Додано: П'ят 02 січ, 2026 20:17

  Banderlog написав:
  Прохожий написав:Banderlog
добрэ
нэ буду спэрэчатися, вам выднишэ)
понятно видніше, з України виїхають з початку незалежності, і в єс і в росію.
З якої радості щось має раптом змінитися? Тут будуть вищі зарплати? Пропаде загроза нової війни? Чи може криміногенна ситуація буде краща ніж в європі? Які конкурентні переваги України? Дешевша електрика? Харчі? Дешевші товари з китаю?) Іменно працездатній обслузі тут нічого шукати.

хто міг і бажав , ще з часів початку совка
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4342
З нами з: 23.05.14
Подякував: 634 раз.
Подякували: 517 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 16305163061630716308
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

