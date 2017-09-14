|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: П'ят 02 січ, 2026 21:32
UA написав: fox767676 написав:
Албания перехватит у Украины упавшее знамя ИТ-аутсорс Мекки
На Балканах пісні-танці, а не фізмат підлітки полюбляють.
Україна в плані дешевих, але досить якісних кадрів для айті була унікальною. Була...
в Балканы вливается новая свежая кровь с Северо-Востока
Хорватия для более мажорных, Албания для пересичных посплолытых
ФизМат для ИТ-аутсорса, что был в Украине, не сильно то и нужен
Пару раз приходилось вспоминать геометрию
Додано: П'ят 02 січ, 2026 21:36
UA написав:
Щось форум деградував та став зовсім туповатим.
Думаю після 18 років писання тут забити болт.
Краще гуляти по парку.
Легко сказать, сложно сделать
Додано: П'ят 02 січ, 2026 21:38
fox767676 написав: UA написав: fox767676 написав:
Албания перехватит у Украины упавшее знамя ИТ-аутсорс Мекки
На Балканах пісні-танці, а не фізмат підлітки полюбляють.
Україна в плані дешевих, але досить якісних кадрів для айті була унікальною. Була...
в Балканы вливается новая свежая кровь с Северо-Востока
Хорватия для более мажорных, Албания для пересичных посплолытых
ФизМат для ИТ-аутсорса, что был в Украине, не сильно то и нужен
Пару раз приходилось вспоминать геометрию
Думаю, в Румунії більше шансів стати ІТ Меккою
Додано: П'ят 02 січ, 2026 21:40
UA написав:
Щось форум деградував та став зовсім туповатим.
Думаю після 18 років писання тут забити болт.
Краще гуляти по парку.
Ти вже багато років не пишеш ні розумного, ні корисного. Або самовихваляння, або тролінг. Як ти думаєш, твої погрози «уйту ат вас!» когось тут лякає?
Почни з себе підйом рівня форуму. У тебе ж є що писати розумне, але ти вирішив що тобі тут недостньо цілують дупу щоб розказувати. Так її не будуть цілувати. Не чекай.
Додано: П'ят 02 січ, 2026 21:46
flyman написав:
Думаю, в Румунії більше шансів стати ІТ Меккою
Вона не на правильній частині Балкан
моря для рекреації вважай нема
багато знайомих сімпотних дівчат помикались по балканам-піренеям і зупинились саме в Албанії
А шт там в Румунії крім самого високого православного собору?
Додано: П'ят 02 січ, 2026 22:16
Михаил Федоров станет новым министром обороны Украины, — Зеленский
Ахах
А чего не лысый из 95 квартала?
Додано: П'ят 02 січ, 2026 22:19
Letusrock написав:
Шо там у нас, кримський кавоман пішов на підвищення, з керівника розвідки на секретарку?
в "експертному середовищі" гул такий наче призначили "спасителя нації" на наступні 20 років
знайшли такого ж москаля-розвідника як нащадки культури рязансько-окських скотомогильників
сільпо неначе подуріло
Додано: П'ят 02 січ, 2026 22:21
Бетон написав:
Михаил Федоров станет новым министром обороны Украины, — Зеленский
Ахах
А чего не лысый из 95 квартала?
українофобська країна десь поруч з московщиною та польщею
у владу будь-кого
грузинів, армянів, сефардів, ашкеназів, татар, бурятів, усіляких -ових
особливо МО наче пороблено
серед українців тільки у рагулів є шанси , но тільки для того щоб дискредитувати всю націю
Додано: П'ят 02 січ, 2026 22:28
Бетон написав:
Михаил Федоров станет новым министром обороны Украины, — Зеленский
Ахах
А чего не лысый из 95 квартала?
Хорошо,твой вариант?
Естественно, выбор с зеленых и их прихвостней, иного быть не может априори.
Кто тебе больше нравится?
Можно Марьяну затулить. Она прикольная, уверен, воровать не будет.
Додано: П'ят 02 січ, 2026 22:28
Бетон написав:Михаил Федоров
станет новым министром обороны Украины, — Зеленский
Ахах
А чего не лысый из 95 квартала?
М ля це хто ? його знають бійці в окопах чі поряд?
КАКОЕ образоание і коли на війні ? или очередное па 17
