Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати тему
Відповісти на тему
Додано: П'ят 02 січ, 2026 22:32
Під час студентства започаткував найбільший у місті молодіжний громадський рух
«Актив-Z». Разом зі фондом USAID реалізував проєкт «Посилення IT-потенціалу Запоріжжя»[74].
USAID & «Актив-Z»
«Господарка» & «Сільпо»
fox767676
Повідомлень: 5038
З нами з: 13.06.20
Подякував: 430 раз.
Подякували: 211 раз.
Профіль
Додано: П'ят 02 січ, 2026 22:46
Господар Вельзевула написав: Бетон написав:
Михаил Федоров станет новым министром обороны Украины, — Зеленский
Ахах
А чего не лысый из 95 квартала?
Хорошо,твой вариант?
Естественно, выбор с зеленых и их прихвостней, иного быть не может априори.
Кто тебе больше нравится?
Можно Марьяну затулить. Она прикольная, уверен, воровать не будет.
Есть огромное количество достойных, умных, мудрых. Но их не покажут по телеку. Для анализа кандидатов нужен интеллект, критическое мышление.
Зачем об этом думать?
Чем тупее быdло, тем мне проще заработать.
А дети будут гражданами нормальной страны.
Меня всё устраивает
Бетон
Повідомлень: 5880
З нами з: 17.12.22
Подякував: 212 раз.
Подякували: 480 раз.
Профіль
3
2
2
Додано: П'ят 02 січ, 2026 22:52
Господар Вельзевула написав: Бетон написав:
Михаил Федоров станет новым министром обороны Украины, — Зеленский
Ахах
А чего не лысый из 95 квартала?
Хорошо,твой вариант?
Естественно, выбор с зеленых и их прихвостней, иного быть не может априори.
Кто тебе больше нравится?
Можно Марьяну затулить. Она прикольная, уверен, воровать не будет.
Нетойвосний хоче Ізольду.
flyman
Повідомлень: 41973
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1622 раз.
Подякували: 2871 раз.
Профіль
1
4
Додано: П'ят 02 січ, 2026 23:52
flyman написав: Господар Вельзевула написав: Бетон написав:
Михаил Федоров станет новым министром обороны Украины, — Зеленский
Ахах
А чего не лысый из 95 квартала?
Хорошо,твой вариант?
Естественно, выбор с зеленых и их прихвостней, иного быть не может априори.
Кто тебе больше нравится?
Можно Марьяну затулить. Она прикольная, уверен, воровать не будет.
Нетойвосний хоче Ізольду.
Флайман, як твоя дівчина протискається в підвал? Ти то зрозуміло що не виходиш з дому, нема статті витрат «квіти , таксі, вино». Але вона коли хоче тебе взяти нахрапом., якось же має зайти в підвал ??
Hotab
Форумчанин року
Повідомлень: 17456
З нами з: 15.02.09
Подякував: 403 раз.
Подякували: 2556 раз.
Профіль
6
6
4
+ Додати тему
Відповісти на тему
Схожі теми
35
182637
Суб 20 гру, 2025 21:53 SATAN
1493
383017
6076
1084688