Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Суб 03 січ, 2026 10:40
_hunter написав:
Да нет же: "хорошим словом и револьвером ..." - Мордор гораздо приятнее с землей ровнять - если за это "спасибо можно получить".
Україні: "друг врага враг"? Чи як?
flyman
Повідомлень: 41979
З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1622 раз.
- Подякували: 2871 раз.
Додано: Суб 03 січ, 2026 10:41
flyman написав: pesikot написав:
"Чудовий" початок року ...
Трамп-миротворець ...
ще один сочуствующій камраду Мадуро і осуждающій грінго
камрад мадурос
схоже на то що угода по Україні буксує і рф збирається дотискати саме на своїх умовах
тому для балансу Трамп обрізає щупальця вісі зла на своєму континенті
fox767676
Повідомлень: 5039
З нами з: 13.06.20
- Подякував: 430 раз.
- Подякували: 211 раз.
Додано: Суб 03 січ, 2026 10:44
flyman написав:
вчора ж викладав відео з іраномайданом
стандартна шняга раз на 3 роки
нема у цих юнаків у розових штанішках методів проти нащадків Хомейні
fox767676
Повідомлень: 5039
З нами з: 13.06.20
- Подякував: 430 раз.
- Подякували: 211 раз.
Додано: Суб 03 січ, 2026 10:50
Друзья.
На сайте мвс указано:
Відомості про притягнення до кримінальної відповідальності: ВІДСУТНІ Відомості про наявність незнятої чи непогашеної судимості: ВІДСУТНІ Відомості про розшук: ВІДСУТНІ
В каком я могу оказаться розыске? И что это за законодательство?
Почему все вокруг говорят о каком то розыске, по которому мусора забирают людей в неизвестном направлении?
Это какая-то то табличка ексель?
Что говорит закон.
Розыск в Украине — это исключительно процессуальный статус, который существует только в рамках:
кримінального провадження
або виконавчого провадження (аліментники и т.п.)
И оформляется исключительно органами МВС / Нацполіції
на основании:
ухвали слідчого судді
або постанови слідчого / суду
з внесенням до офіційних реєстрів МВС
Если на сайте МВС указано:
кримінальна відповідальність — відсутня
судимість — відсутня
розшук — відсутній
Юридически я НЕ нахожусь в розыске. Точка.
Бетон
Повідомлень: 5881
З нами з: 17.12.22
- Подякував: 212 раз.
- Подякували: 480 раз.
Додано: Суб 03 січ, 2026 10:53
Ізольда Павлівна одобряє вторженіє .
Hotab
- Форумчанин року
Повідомлень: 17461
З нами з: 15.02.09
- Подякував: 403 раз.
- Подякували: 2556 раз.
Додано: Суб 03 січ, 2026 10:57
Hotab написав:
Ізольда Павлівна одобряє вторженіє .
А Лариса Іванівна висловлює солідарність з антиколоніальною боротьбою народів Венесуели, Гондураса та Лівії?
fox767676
Повідомлень: 5039
З нами з: 13.06.20
- Подякував: 430 раз.
- Подякували: 211 раз.
Додано: Суб 03 січ, 2026 11:02
fox767676 написав: Hotab написав:
Ізольда Павлівна одобряє вторженіє .
А Лариса Іванівна висловлює солідарність з антиколоніальною боротьбою народів Венесуели, Гондураса та Лівії?
І свободу каракалпакській народній республіці!
Hotab
- Форумчанин року
Повідомлень: 17461
З нами з: 15.02.09
- Подякував: 403 раз.
- Подякували: 2556 раз.
Додано: Суб 03 січ, 2026 11:03
до пори до часу вважав що мадуроси мають право на існування
поки не поспілкувався з місцевими
дізнався жахи та тонтон-макутовщину до яких України тільки почала наближатися
і нема більше співчуття
fox767676
Повідомлень: 5039
З нами з: 13.06.20
- Подякував: 430 раз.
- Подякували: 211 раз.
Додано: Суб 03 січ, 2026 11:06
Бетон написав:
Друзья.
На сайте мвс указано:
Відомості про притягнення до кримінальної відповідальності: ВІДСУТНІ Відомості про наявність незнятої чи непогашеної судимості: ВІДСУТНІ Відомості про розшук: ВІДСУТНІ
В каком я могу оказаться розыске? И что это за законодательство?
Почему все вокруг говорят о каком то розыске, по которому мусора забирают людей в неизвестном направлении?
Это какая-то то табличка ексель?
Что говорит закон.
Розыск в Украине — это исключительно процессуальный статус, который существует только в рамках:
кримінального провадження
або виконавчого провадження (аліментники и т.п.)
И оформляется исключительно органами МВС / Нацполіції
на основании:
ухвали слідчого судді
або постанови слідчого / суду
з внесенням до офіційних реєстрів МВС
Если на сайте МВС указано:
кримінальна відповідальність — відсутня
судимість — відсутня
розшук — відсутній
Юридически я НЕ нахожусь в розыске. Точка.
Розшук - в рамках КПК
Привід - в рамках КУпАП
ТЦК подає в поліцію на привід
порушника.
Сленгово називають всі «розшук» , що вносить плутанину
Але «привід» є законним, якщо є підстави притягти до адмін відповідальності, а місце порушника невідоме
Востаннє редагувалось Hotab
в Суб 03 січ, 2026 11:07, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
- Форумчанин року
Повідомлень: 17461
З нами з: 15.02.09
- Подякував: 403 раз.
- Подякували: 2556 раз.
Додано: Суб 03 січ, 2026 11:06
flyman написав: _hunter написав:
Да нет же: "хорошим словом и револьвером ..." - Мордор гораздо приятнее с землей ровнять - если за это "спасибо можно получить".
Україні: "друг врага враг"? Чи як?
Оно в обратную сторону не работает. Да и зеля ж только с Бритами обязанность воевать подписал, вроде?
_hunter
Повідомлень: 11222
З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 492 раз.
