Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Суб 03 січ, 2026 12:05

  _hunter написав:так другой - просто нет. Я это имел в виду.

якщо вживати замість "друг" "партнер"?
flyman
Повідомлень: 41983
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1622 раз.
Подякували: 2871 раз.
 
1
4
Повідомлення Додано: Суб 03 січ, 2026 12:07

Світан не киян

:!:
  АндрейМ написав:
  Hotab написав:Але «привід» є законним, якщо є підстави притягти до адмін відповідальності, а місце порушника невідоме

А хто ті підстави перевіряє? Статус "у розшуку" в одну мить масово з'явився у громадян, які начебто не з'явились за повістками. На які саме адреси ТЦК начебто надсилали ці повістки - незрозуміло. Хто і як їх начебто вручав - незрозуміло. Всі ці уточнення даних, в тому числі адрес, в Резерві+ було до одного місця. ТЦК нібито направляє ці повістки за адресами реєстрації, незважаючи на те, що людина оновила дані і зазначила іншу адресу. Те, що ТЦК бреше, що повістки надсилались або вручались, само по собі є порушенням.

є-резерв

є-референдум
flyman
Повідомлень: 41983
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1622 раз.
Подякували: 2871 раз.
 
1
4
Повідомлення Додано: Суб 03 січ, 2026 12:14

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  АндрейМ написав:А хто ті підстави перевіряє? Статус "у розшуку" в одну мить масово з'явився у громадян, які начебто не з'явились за повістками. На які саме адреси ТЦК начебто надсилали ці повістки - незрозуміло. Хто і як їх начебто вручав - незрозуміло. Всі ці уточнення даних, в тому числі адрес, в Резерві+ було до одного місця. ТЦК нібито направляє ці повістки за адресами реєстрації, незважаючи на те, що людина оновила дані і зазначила іншу адресу. Те, що ТЦК бреше, що повістки надсилались або вручались, само по собі є порушенням.

Згідно з діючим законодавством повістка вважається врученою, якщо ви не зявилися на пошту щоб отримати її. Тому неявка по повістці наразі проблема ухилянта, а не ТЦК.
sashaqbl
Повідомлень: 2461
З нами з: 31.10.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Повідомлення Додано: Суб 03 січ, 2026 12:19

  sashaqbl написав:
  АндрейМ написав:...... ТЦК нібито направляє ці повістки за адресами реєстрації, незважаючи на те, що людина оновила дані і зазначила іншу адресу. Те, що ТЦК бреше, що повістки надсилались або вручались, само по собі є порушенням.

Згідно з діючим законодавством повістка вважається врученою, якщо ви не зявилися на пошту щоб отримати її. Тому неявка по повістці наразі проблема ухилянта, а не ТЦК.

Там же конкретная ситуация описана... - как (и куда) викингу нужно зявятись, что бы ее получить? 🤔
_hunter
 
Повідомлень: 11225
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 492 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Суб 03 січ, 2026 12:21

  flyman написав:
  _hunter написав:так другой - просто нет. Я это имел в виду.

якщо вживати замість "друг" "партнер"?

Слово - не воробей. В принципе ничто не воробей, кроме воробья...
_hunter
 
Повідомлень: 11225
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 492 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Суб 03 січ, 2026 12:21

Президент США Дональд Трамп оголосив, що американські військові схопили лідера Венесуели Ніколаса Мадуро і його дружину.


стають зрозумілими причини предноворічного психозу на рязано-окських скотомогильниках з замахом на життя їх вождя і заявами про силове "усунення українських центрів прийняття рішень"
fox767676
Повідомлень: 5040
З нами з: 13.06.20
Подякував: 430 раз.
Подякували: 211 раз.
 
Повідомлення Додано: Суб 03 січ, 2026 12:21

Re: Напад росії і білорусі на Україну

По ходу реальна спецоперація, якщо рудий не бреше:
Сполучені Штати Америки успішно провели масштабний удар по Венесуелі.
Про це повідомив лідер США Дональд Трамп у соцмережі truthsocial, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, президент Ніколас Мадуро разом зі своєю дружиною був затриманий і вивезений із країни.
"Ця операція проводилася за участю правоохоронних органів США. Деталі будуть оприлюднені пізніше. Сьогодні о 11:00 у Мар-а-Лаго відбудеться пресконференція", - уточнив Трамп. Джерело: https://censor.net/ua/n3593636
https://censor.net/ua/news/3593636/ssha-uspishno-provely-masshtabnyyi-udar-po-venesueli
sashaqbl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2461
З нами з: 31.10.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 03 січ, 2026 12:22

  flyman написав:
  АндрейМ написав:
  Hotab написав:Але «привід» є законним, якщо є підстави притягти до адмін відповідальності, а місце порушника невідоме

А хто ті підстави перевіряє? Статус "у розшуку" в одну мить масово з'явився у громадян, які начебто не з'явились за повістками.

а у ДІЇ це відображається ?
Vadim_
Повідомлень: 4359
З нами з: 23.05.14
Подякував: 636 раз.
Подякували: 518 раз.
 
Повідомлення Додано: Суб 03 січ, 2026 12:31

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  BIGor написав:Цікаве законодавство, закрутили лихо, видно що в ВР і ОП люди сидять які і бурсу навіть не закінчили. Давайте продовжимо логічний ряд: військовозобовязаний вважається такий що прийшов в ТЦК, навіть якщо він не зявився в ТЦК.

Давайте, будемо відверті. Уникнення вручення повістки - доволі поширений спосіб затягування часу. Тому у військовий час доволі логічно, що таку практику скасували. Погоджуюся, що це певне обмеження прав ухилянтів. Але тільки тих, які за 4 роки війни так і не сподобилися зявитися у ТЦК.
sashaqbl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2461
З нами з: 31.10.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 03 січ, 2026 12:35

  Banderlog написав:
  pesikot написав:"Чудовий" початок року ...

Трамп-миротворець ...

А шо случілось? :lol: воїни світла й демократії продовжують любити нафту? Який нежданчик.

Можно подумати, що рашисти полізли в Україну захищати російській язик та православіє, а не за корисними копалинами )
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13000
З нами з: 31.08.09
Подякував: 546 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
