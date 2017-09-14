RSS
Повідомлення Додано: Суб 03 січ, 2026 12:45

давайте будемо відвертими

  sashaqbl написав:
  BIGor написав:Цікаве законодавство, закрутили лихо, видно що в ВР і ОП люди сидять які і бурсу навіть не закінчили. Давайте продовжимо логічний ряд: військовозобовязаний вважається такий що прийшов в ТЦК, навіть якщо він не зявився в ТЦК.

Давайте, будемо відверті. Уникнення вручення повістки - доволі поширений спосіб затягування часу. Тому у військовий час доволі логічно, що таку практику скасували. Погоджуюся, що це певне обмеження прав ухилянтів. Але тільки тих, які за 4 роки війни так і не сподобилися зявитися у ТЦК.

давайте будемо відвертими: "4 повістки не за тою адресою" та "нічого нікому не винен", а результат як в анекдоті: "і ці люди мені забороняють колупатися пальцем в носі"

чи як пише Tabula Smaragdina Hermetis
Verum est sine mendacio, certum et verissimum:
Quod est inferius est sicut id quod est superius ...

Істинно — без будь-якої брехні, достовірно і у вищому сенсі істинно:
Те, що внизу, аналогічно тому, що вгорі.
Повідомлення Додано: Суб 03 січ, 2026 12:55

  sashaqbl написав:
  АндрейМ написав:А хто ті підстави перевіряє? Статус "у розшуку" в одну мить масово з'явився у громадян, які начебто не з'явились за повістками. На які саме адреси ТЦК начебто надсилали ці повістки - незрозуміло. Хто і як їх начебто вручав - незрозуміло. Всі ці уточнення даних, в тому числі адрес, в Резерві+ було до одного місця. ТЦК нібито направляє ці повістки за адресами реєстрації, незважаючи на те, що людина оновила дані і зазначила іншу адресу. Те, що ТЦК бреше, що повістки надсилались або вручались, само по собі є порушенням.

Згідно з діючим законодавством повістка вважається врученою, якщо ви не зявилися на пошту щоб отримати її. Тому неявка по повістці наразі проблема ухилянта, а не ТЦК.

На какую "пошту" отправляют повестку и как без уведомления какого то с этой "пошти"(как раньше уведомления о посылках при УССР было?) узнать что тебе что то непонятное прислали и когда(по срокам) ты будешь вне закона в отличии от Юзика с прочими жидами?
И почему титушки непризывного(до 25ти) возраста в гражданском(спортивных штанцах Абидас) без предьявления каких либо документов хватают рабочих и служащих на улицах и остановках и кидают избитыми в бусики? Не уточняя никаких данных по случайным людям ни в какой базе.
Тебя тоже забусярили как собаку, предварительно отбив почки, и лишь описля вручили звезду мл.летёхи?
Повідомлення Додано: Суб 03 січ, 2026 12:56

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Vadim_ написав:згоден , но в стране есть профармия ,чі куди ми платили податки?, вот они пусть и воюют , их туда за уши не тянули, думали шо воні не будет а зарплата и льготи хорошие

Ви справді ідіот чи прикидаєтесь, тому що стидно?
Ви оплачували "профармію" чисельністю 250 тис., зараз чисельність ЗСУ біля мільйона. Я не спостерігаю армію бажаючих платити в 4-5 разів більше податків, по-перше.
А по-друге, є купа му*** з військовою кафедрою, які свого часу просто таким чином відкосили від строкової служби.
І по-третє, західні країни на повному серйозі розглядають повернення строковою служби в тих чи інших формах, наскільки їм це дозволяє політична конюктура. Тому не гододи *****.
Повідомлення Додано: Суб 03 січ, 2026 12:57

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Мені ціково інше ... у Мадуро є, як мінімум, два союзника - Путін та Сі ...

Яка у них буде реакція ?
Осудять та будуть схвильовані ?
Повідомлення Додано: Суб 03 січ, 2026 13:02

прогноз флер

  pesikot написав:Мені ціково інше ... у Мадуро є, як мінімум, два союзника - Путін та Сі ...

Яка у них буде реакція ?
Осудять та будуть схвильовані ?

флер недавно давала прогноз, забув?
Повідомлення Додано: Суб 03 січ, 2026 13:07

  sashaqbl написав:
  Vadim_ написав:згоден , но в стране есть профармия ,чі куди ми платили податки?, вот они пусть и воюют , их туда за уши не тянули, думали шо воні не будет а зарплата и льготи хорошие

...... західні країни на повному серйозі розглядають повернення строковою служби в тих чи інших формах, наскільки їм це дозволяє політична конюктура.

Это очень правильное уточнение :lol: — пока что реальную попытку вернуть барщину сделала только Германия. Попытка провалилась. :oops:
Повідомлення Додано: Суб 03 січ, 2026 13:08

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  _hunter написав:Это очень правильное уточнение — пока что реальную попытку вернуть барщину сделала только Германия. Попытка провалилась.

Тому що олені розжиріли. Не розуміють, наскільки міняється ситуація в світі.
Повідомлення Додано: Суб 03 січ, 2026 13:09

  flyman написав:
  pesikot написав:Мені ціково інше ... у Мадуро є, як мінімум, два союзника - Путін та Сі ...

Яка у них буде реакція ?
Осудять та будуть схвильовані ?

флер недавно давала прогноз, забув?

нажаль всё измеряется баблом , они подумали и решили не растопыривать пальцы
