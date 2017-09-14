|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Суб 03 січ, 2026 12:45
sashaqbl написав: BIGor написав:
Цікаве законодавство, закрутили лихо, видно що в ВР і ОП люди сидять які і бурсу навіть не закінчили. Давайте продовжимо логічний ряд: військовозобовязаний вважається такий що прийшов в ТЦК, навіть якщо він не зявився в ТЦК.
Давайте, будемо відверті. Уникнення вручення повістки - доволі поширений спосіб затягування часу. Тому у військовий час доволі логічно, що таку практику скасували. Погоджуюся, що це певне обмеження прав ухилянтів. Але тільки тих, які за 4 роки війни так і не сподобилися зявитися у ТЦК.
давайте будемо відвертими: "4 повістки не за тою адресою" та "нічого нікому не винен", а результат як в анекдоті: "і ці люди мені забороняють колупатися пальцем в носі"
чи як пише Tabula Smaragdina HermetisVerum est sine mendacio, certum et verissimum:
Quod est inferius est sicut id quod est superius ...
Істинно — без будь-якої брехні, достовірно і у вищому сенсі істинно:
Те, що внизу, аналогічно тому, що вгорі.
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 41983
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1622 раз.
- Подякували: 2871 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
Додано: Суб 03 січ, 2026 12:55
sashaqbl написав: АндрейМ написав:
А хто ті підстави перевіряє? Статус "у розшуку" в одну мить масово з'явився у громадян, які начебто не з'явились за повістками. На які саме адреси ТЦК начебто надсилали ці повістки - незрозуміло. Хто і як їх начебто вручав - незрозуміло. Всі ці уточнення даних, в тому числі адрес, в Резерві+ було до одного місця. ТЦК нібито направляє ці повістки за адресами реєстрації, незважаючи на те, що людина оновила дані і зазначила іншу адресу. Те, що ТЦК бреше, що повістки надсилались або вручались, само по собі є порушенням.
Згідно з діючим законодавством повістка вважається врученою, якщо ви не зявилися на пошту щоб отримати її. Тому неявка по повістці наразі проблема ухилянта, а не ТЦК.
На какую "пошту" отправляют повестку и как без уведомления какого то с этой "пошти"(как раньше уведомления о посылках при УССР было?) узнать что тебе что то непонятное прислали и когда(по срокам) ты будешь вне закона в отличии от Юзика с прочими жидами?
И почему титушки непризывного(до 25ти) возраста в гражданском(спортивных штанцах Абидас) без предьявления каких либо документов хватают рабочих и служащих на улицах и остановках и кидают избитыми в бусики? Не уточняя никаких данных по случайным людям ни в какой базе.
Тебя тоже забусярили как собаку, предварительно отбив почки, и лишь описля вручили звезду мл.летёхи?
-
барабашов
-
-
- Повідомлень: 5603
- З нами з: 16.06.15
- Подякував: 295 раз.
- Подякували: 369 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Суб 03 січ, 2026 12:56
Vadim_ написав:
згоден , но в стране есть профармия ,чі куди ми платили податки?, вот они пусть и воюют , их туда за уши не тянули, думали шо воні не будет а зарплата и льготи хорошие
Ви справді ідіот чи прикидаєтесь, тому що стидно?
Ви оплачували "профармію" чисельністю 250 тис., зараз чисельність ЗСУ біля мільйона. Я не спостерігаю армію бажаючих платити в 4-5 разів більше податків, по-перше.
А по-друге, є купа му*** з військовою кафедрою, які свого часу просто таким чином відкосили від строкової служби.
І по-третє, західні країни на повному серйозі розглядають повернення строковою служби в тих чи інших формах, наскільки їм це дозволяє політична конюктура. Тому не гододи *****.
-
sashaqbl
-
-
- Повідомлень: 2462
- З нами з: 31.10.19
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Суб 03 січ, 2026 12:57
Мені ціково інше ... у Мадуро є, як мінімум, два союзника - Путін та Сі ...
Яка у них буде реакція ?
Осудять та будуть схвильовані ?
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 13000
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 546 раз.
- Подякували: 1260 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
Додано: Суб 03 січ, 2026 13:02
pesikot написав:
Мені ціково інше ... у Мадуро є, як мінімум, два союзника - Путін та Сі ...
Яка у них буде реакція ?
Осудять та будуть схвильовані ?
флер недавно давала прогноз, забув?
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 41983
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1622 раз.
- Подякували: 2871 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
Додано: Суб 03 січ, 2026 13:08
_hunter написав:
Это очень правильное уточнение — пока что реальную попытку вернуть барщину сделала только Германия. Попытка провалилась.
Тому що олені розжиріли. Не розуміють, наскільки міняється ситуація в світі.
-
sashaqbl
-
-
- Повідомлень: 2462
- З нами з: 31.10.19
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Суб 03 січ, 2026 13:09
flyman написав: pesikot написав:
Мені ціково інше ... у Мадуро є, як мінімум, два союзника - Путін та Сі ...
Яка у них буде реакція ?
Осудять та будуть схвильовані ?
флер недавно давала прогноз, забув?
нажаль всё измеряется баблом , они подумали и решили не растопыривать пальцы
-
Vadim_
-
-
- Повідомлень: 4367
- З нами з: 23.05.14
- Подякував: 636 раз.
- Подякували: 518 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Суб 03 січ, 2026 13:47
sashaqbl написав: АндрейМ написав:
А хто ті підстави перевіряє? Статус "у розшуку" в одну мить масово з'явився у громадян, які начебто не з'явились за повістками. На які саме адреси ТЦК начебто надсилали ці повістки - незрозуміло. Хто і як їх начебто вручав - незрозуміло. Всі ці уточнення даних, в тому числі адрес, в Резерві+ було до одного місця. ТЦК нібито направляє ці повістки за адресами реєстрації, незважаючи на те, що людина оновила дані і зазначила іншу адресу. Те, що ТЦК бреше, що повістки надсилались або вручались, само по собі є порушенням.
Згідно з діючим законодавством повістка вважається врученою, якщо ви не зявилися на пошту щоб отримати її
Тока почта згидно закону должна при этом в почтовый ящик кинуть уведомление о том что на почте тебя ждет заказное письмо, а если почтовый ящик украли наркоманы то это уже не проблемы ухилянта а нарушение процедуры. Ну если згидно закону.
-
katso
-
-
- Повідомлень: 1509
- З нами з: 16.05.12
- Подякував: 117 раз.
- Подякували: 246 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Суб 03 січ, 2026 13:51
katso написав: sashaqbl написав: АндрейМ написав:
А хто ті підстави перевіряє? Статус "у розшуку" в одну мить масово з'явився у громадян, які начебто не з'явились за повістками. На які саме адреси ТЦК начебто надсилали ці повістки - незрозуміло. Хто і як їх начебто вручав - незрозуміло. Всі ці уточнення даних, в тому числі адрес, в Резерві+ було до одного місця. ТЦК нібито направляє ці повістки за адресами реєстрації, незважаючи на те, що людина оновила дані і зазначила іншу адресу. Те, що ТЦК бреше, що повістки надсилались або вручались, само по собі є порушенням.
Згідно з діючим законодавством повістка вважається врученою, якщо ви не зявилися на пошту щоб отримати її
Тока почта згидно закону должна при этом в почтовый ящик кинуть уведомление о том что на почте тебя ждет заказное письмо, а если почтовый ящик украли наркоманы то это уже не проблемы ухилянта а нарушение процедуры. Ну если згидно закону
.
де Ви і коли останній раз бачили , закон а не понятия?
-
Vadim_
-
-
- Повідомлень: 4367
- З нами з: 23.05.14
- Подякував: 636 раз.
- Подякували: 518 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Суб 03 січ, 2026 13:58
sashaqbl написав: _hunter написав:
Это очень правильное уточнение — пока что реальную попытку вернуть барщину сделала только Германия. Попытка провалилась.
Тому що олені розжиріли. Не розуміють, наскільки міняється ситуація в світі.
Или наоборот: все прекрасно понимают - и особо не ведутся на манипуляцию...
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 11225
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 492 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|35
|182908
|
Суб 20 гру, 2025 21:53
SATAN
|
|1493
|383388
|
|
|6076
|1085207
|
|