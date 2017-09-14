RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 16313163141631516316>
Повідомлення Додано: Суб 03 січ, 2026 14:08

flyman

давайте будемо відвертими: "4 повістки не за тою адресою"


Флайман законослухняний, дані уточнив вчасно
Повістки не можуть бути «не за тією адресою».
Hotab
Форумчанин року
 
Повідомлень: 17469
З нами з: 15.02.09
Подякував: 403 раз.
Подякували: 2557 раз.
 
Профіль
 
6
6
4
Повідомлення Додано: Суб 03 січ, 2026 14:17

  katso написав: а если почтовый ящик украли наркоманы то это уже не проблемы ухилянта а нарушение процедуры. Ну если згидно закону.
ага, процедури. Ви собі рішили що можно брати любого охочого а потім і хапати без розбору а на виході буде строй термінаторів а в тцк- судді дред з вшитою процедурою :lol:
Основа демократії це- право голосу мають тільки свідомі громадяни.
Хочете без бусифікації? Є рекрутинг. Можете добровільно завербуватись, але ж вам воно не цікаво? ніхто не шукає теплого місця.
вже коли защемлять яйця в бусіку то тільки тоді... і то брехня, скоріш за все водієм до безпілотчиків попроситись тільки з навчального центру штурмовиків.) Но тоді вже звиняйте, фарш нє возможно прокрутіть назад...
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4325
З нами з: 24.06.14
Подякував: 122 раз.
Подякували: 111 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: Суб 03 січ, 2026 14:28

  sashaqbl написав:Згідно з діючим законодавством повістка вважається врученою, якщо ви не зявилися на пошту щоб отримати її. Тому неявка по повістці наразі проблема ухилянта, а не ТЦК.

Для того, щоб кудись з'явитись для отримання повістки, вона має бути надіслана на актуальну адресу. Саме для цього і зробили весь цей (як потім виявилось) цирк із оновленням даних і штрафами за їх неоновлення. Куди надсилають повістки тим, хто мешкає закордоном? Куди надсилають повістки тим, хто змінив місце проживання в межах України, або тим, хто зареєстрований на окупованих територіях? Не знаю чи оновлювали Ви дані в Резерві+ чи для Вас це було непотрібно/неактуально, але одночасно із появою повідомлень про "розшук" у Резерві+ адреси проживання магічно змінились на адреси реєстрації, і пофіг на те, хто що оновлював.

Тим, хто проживає закордоном, або тим, хто проживає на окупованих територіях, повістки не могли прийти апріорі, тому і не з'явитися за ними громадяни також апріорі не могли.
АндрейМ
 
Повідомлень: 694
З нами з: 30.11.08
Подякував: 11 раз.
Подякували: 88 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 03 січ, 2026 14:29

  Hotab написав:flyman

давайте будемо відвертими: "4 повістки не за тою адресою"


Флайман законослухняний, дані уточнив вчасно
Повістки не можуть бути «не за тією адресою».

шоб когось дорикаты сме.уёчками, вы наразі в окопі?
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4367
З нами з: 23.05.14
Подякував: 636 раз.
Подякували: 518 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 03 січ, 2026 14:31

  АндрейМ написав:
  sashaqbl написав:Згідно з діючим законодавством повістка вважається врученою, якщо ви не зявилися на пошту щоб отримати її. Тому неявка по повістці наразі проблема ухилянта, а не ТЦК.

Для того, щоб кудись з'явитись для отримання повістки, вона має бути надіслана на актуальну адресу. Саме для цього і зробили весь цей (як потім виявилось) цирк із оновленням даних і штрафами за їх неоновлення. Куди надсилають повістки тим, хто мешкає закордоном? Куди надсилають повістки тим, хто змінив місце проживання в межах України, або тим, хто зареєстрований на окупованих територіях? Не знаю чи оновлювали Ви дані в Резерві+ чи для Вас це було непотрібно/неактуально, але одночасно із появою повідомлень про "розшук" у Резерві+ адреси проживання магічно змінились на адреси реєстрації, і пофіг на те, хто що оновлював.

Тим, хто проживає закордоном, або тим, хто проживає на окупованих територіях, повістки не могли прийти апріорі, тому і не з'явитися за ними громадяни також апріорі не могли.

Ну так якщо розшук у вас зʼявився помилково, то ви ж пішли в ТЦК і надали їм найточніші дані. Так?
Hotab
Форумчанин року
 
Повідомлень: 17469
З нами з: 15.02.09
Подякував: 403 раз.
Подякували: 2557 раз.
 
Профіль
 
6
6
4
Повідомлення Додано: Суб 03 січ, 2026 14:31

  Vadim_ написав:
  Hotab написав:flyman

давайте будемо відвертими: "4 повістки не за тою адресою"


Флайман законослухняний, дані уточнив вчасно
Повістки не можуть бути «не за тією адресою».

шоб когось дорикаты сме.уёчками, вы наразі в окопі?

А ти?
Hotab
Форумчанин року
 
Повідомлень: 17469
З нами з: 15.02.09
Подякував: 403 раз.
Подякували: 2557 раз.
 
Профіль
 
6
6
4
Повідомлення Додано: Суб 03 січ, 2026 14:35

Hotab
ні, але я не дорікаю трактористів чому ви не в окопі?
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4367
З нами з: 23.05.14
Подякував: 636 раз.
Подякували: 518 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 03 січ, 2026 14:37

  Vadim_ написав:Hotab
ні, але я не дорікаю трактористів чому ви не в окопі?

1. Дорікаєш . Як насвиннячишся, у всіх питаєш «з якого окопу пишеш?»
2. Це робиш лише ти . Більш ніхто
Hotab
Форумчанин року
 
Повідомлень: 17469
З нами з: 15.02.09
Подякував: 403 раз.
Подякували: 2557 раз.
 
Профіль
 
6
6
4
Повідомлення Додано: Суб 03 січ, 2026 14:43

Цікаве обговорення... :roll:
Зараз виходу з тцк майже немає, утримання, відібраний телефон, відмова в законних правах та мобілізація.
Я тому приклад....
Slon_Nosov
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2626
З нами з: 13.07.09
Подякував: 1086 раз.
Подякували: 718 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Суб 03 січ, 2026 14:43

  Banderlog написав:Основа демократії це- право голосу мають тільки свідомі громадяни.


Ага. Дайте вгадаю - а ступінь свідомості будете визначати саме Ви, а не хтось інший хто віднесе й Вас до несвідомих.
katso
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1509
З нами з: 16.05.12
Подякував: 117 раз.
Подякували: 246 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 16313163141631516316>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: АндрейМ, Banderlog, Slon_Nosov і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
35 182908
Переглянути останнє повідомлення
Суб 20 гру, 2025 21:53
SATAN
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1493 383389
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 19:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 1085207
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (6889)
03.01.2026 13:50
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.