Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Суб 03 січ, 2026 14:08
flyman
давайте будемо відвертими: "4 повістки не за тою адресою"
Флайман законослухняний, дані уточнив вчасно
Повістки не можуть бути «не за тією адресою».
6
6
4
Додано: Суб 03 січ, 2026 14:17
katso написав:
а если почтовый ящик украли наркоманы то это уже не проблемы ухилянта а нарушение процедуры. Ну если згидно закону.
ага, процедури. Ви собі рішили що можно брати любого охочого а потім і хапати без розбору а на виході буде строй термінаторів а в тцк- судді дред з вшитою процедурою
Основа демократії це- право голосу мають тільки свідомі громадяни.
Хочете без бусифікації? Є рекрутинг. Можете добровільно завербуватись, але ж вам воно не цікаво? ніхто не шукає теплого місця.
вже коли защемлять яйця в бусіку то тільки тоді... і то брехня, скоріш за все водієм до безпілотчиків попроситись тільки з навчального центру штурмовиків.) Но тоді вже звиняйте, фарш нє возможно прокрутіть назад...
2
1
Додано: Суб 03 січ, 2026 14:28
sashaqbl написав:
Згідно з діючим законодавством повістка вважається врученою, якщо ви не зявилися на пошту щоб отримати її. Тому неявка по повістці наразі проблема ухилянта, а не ТЦК.
Для того, щоб кудись з'явитись для отримання повістки, вона має бути надіслана на актуальну адресу. Саме для цього і зробили весь цей (як потім виявилось) цирк із оновленням даних і штрафами за їх неоновлення. Куди надсилають повістки тим, хто мешкає закордоном? Куди надсилають повістки тим, хто змінив місце проживання в межах України, або тим, хто зареєстрований на окупованих територіях? Не знаю чи оновлювали Ви дані в Резерві+ чи для Вас це було непотрібно/неактуально, але одночасно із появою повідомлень про "розшук" у Резерві+ адреси проживання магічно змінились на адреси реєстрації, і пофіг на те, хто що оновлював.
Тим, хто проживає закордоном, або тим, хто проживає на окупованих територіях, повістки не могли прийти апріорі, тому і не з'явитися за ними громадяни також апріорі не могли.
Додано: Суб 03 січ, 2026 14:29
Hotab написав:flyman
давайте будемо відвертими: "4 повістки не за тою адресою"
Флайман законослухняний, дані уточнив вчасно
Повістки не можуть бути «не за тією адресою».
шоб когось дорикаты сме.уёчками, вы наразі в окопі?
Додано: Суб 03 січ, 2026 14:31
АндрейМ написав: sashaqbl написав:
Згідно з діючим законодавством повістка вважається врученою, якщо ви не зявилися на пошту щоб отримати її. Тому неявка по повістці наразі проблема ухилянта, а не ТЦК.
Для того, щоб кудись з'явитись для отримання повістки, вона має бути надіслана на актуальну адресу. Саме для цього і зробили весь цей (як потім виявилось) цирк із оновленням даних і штрафами за їх неоновлення. Куди надсилають повістки тим, хто мешкає закордоном? Куди надсилають повістки тим, хто змінив місце проживання в межах України, або тим, хто зареєстрований на окупованих територіях? Не знаю чи оновлювали Ви дані в Резерві+ чи для Вас це було непотрібно/неактуально, але одночасно із появою повідомлень про "розшук" у Резерві+ адреси проживання магічно змінились на адреси реєстрації, і пофіг на те, хто що оновлював.
Тим, хто проживає закордоном, або тим, хто проживає на окупованих територіях, повістки не могли прийти апріорі, тому і не з'явитися за ними громадяни також апріорі не могли.
Ну так якщо розшук у вас зʼявився помилково, то ви ж пішли в ТЦК і надали їм найточніші дані. Так?
Додано: Суб 03 січ, 2026 14:31
Vadim_ написав: Hotab написав:flyman
давайте будемо відвертими: "4 повістки не за тою адресою"
Флайман законослухняний, дані уточнив вчасно
Повістки не можуть бути «не за тією адресою».
шоб когось дорикаты сме.уёчками, вы наразі в окопі?
А ти?
Додано: Суб 03 січ, 2026 14:35
Hotab
ні, але я не дорікаю трактористів чому ви не в окопі?
Додано: Суб 03 січ, 2026 14:37
Vadim_ написав:
Hotab
ні, але я не дорікаю трактористів чому ви не в окопі?
1. Дорікаєш . Як насвиннячишся, у всіх питаєш «з якого окопу пишеш?»
2. Це робиш лише ти . Більш ніхто
Додано: Суб 03 січ, 2026 14:43
Цікаве обговорення...
Зараз виходу з тцк майже немає, утримання, відібраний телефон, відмова в законних правах та мобілізація.
Я тому приклад....
1
Додано: Суб 03 січ, 2026 14:43
Banderlog написав:
Основа демократії це- право голосу мають тільки свідомі громадяни.
Ага. Дайте вгадаю - а ступінь свідомості будете визначати саме Ви, а не хтось інший хто віднесе й Вас до несвідомих.
