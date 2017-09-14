sashaqbl написав:Згідно з діючим законодавством повістка вважається врученою, якщо ви не зявилися на пошту щоб отримати її. Тому неявка по повістці наразі проблема ухилянта, а не ТЦК.
Для того, щоб кудись з'явитись для отримання повістки, вона має бути надіслана на актуальну адресу. Саме для цього і зробили весь цей (як потім виявилось) цирк із оновленням даних і штрафами за їх неоновлення. Куди надсилають повістки тим, хто мешкає закордоном? Куди надсилають повістки тим, хто змінив місце проживання в межах України, або тим, хто зареєстрований на окупованих територіях? Не знаю чи оновлювали Ви дані в Резерві+ чи для Вас це було непотрібно/неактуально, але одночасно із появою повідомлень про "розшук" у Резерві+ адреси проживання магічно змінились на адреси реєстрації, і пофіг на те, хто що оновлював.
Тим, хто проживає закордоном, або тим, хто проживає на окупованих територіях, повістки не могли прийти апріорі, тому і не з'явитися за ними громадяни також апріорі не могли.
Ну так якщо розшук у вас зʼявився помилково, то ви ж пішли в ТЦК і надали їм найточніші дані. Так?
Тока почта згидно закону должна при этом в почтовый ящик кинуть уведомление о том что на почте тебя ждет заказное письмо, а если почтовый ящик украли наркоманы то это уже не проблемы ухилянта а нарушение процедуры. Ну если згидно закону.
де Ви і коли останній раз бачили , закон а не понятия?
Тогда не удивляйтесь, понятия у каждого свои. Они даже по классике разные - людские, воровские, ментовские, гадские - https://www.tyurem.net/mytext/how/033.htm Мы или точно соблюдаем закон, вот так как он прописан - или вся эта государственная надстройка растворяется уступив место простым церковным 10 заповедям (в которых кстати нет ничего ни про ухилянтов ни про "мужчина должен")
Banderlog написав:А візьмем приміром манікюрщицю, що їй тут рішати? Як сина від армії одмазати так в єс нема такої потреби і вища освіта раптом стала в польщах і чехіях доступніша за українську. Що в єс недоступне до чого в нас є доступ через побутову корупцію?
Проблема прокляття ПЕРШОГО покоління.... В нас манікюрниця має де жити.... Якщо манікюрниця переміщається з села в місто України - то в неї є тил (батьки в селі, які то свиню підкинуть , то задітьми подивляться) А якщо вона переміщається через кордон.. То відразу виникає проблема житла.... Розмір оренди=розміру ЇЇ зарплати , про заощадження мови немає... Тому вона змушена підпрацьовувати після модного салону або підтираючи зади , або не звертаючи уваги на тих хто лізе їй між ноги.... І така ситуація буде тягнутись до моменту , поки ставки доходів сімї не зрівняються з такимим ж у місцевих.. Тобто Перше покоління - манікюрниці - просто погіршить умови свого життя друге покоління-буде жити так як жилоб і в Україні і тільки в третього зявиться шанс жити краще ( при умові що це краще створено першими двома поколіннями)
Це все що треба знати про те де нас немає.
ПС бувають виключення з правил і море тутешніх захльобюуючись слиною розповість про знайомого(родича) в якого все в шоколаді... От тільки нюансів два а - чомусь тих знайомих менше 1% від виїхавших б - чомусь ніхто з тих хто в шоколаді не пропонує своєї допомоги... може тому що в них в шоколаді насправді на словах?
Якщо статус "у розшуку" з'явився помилково, то виправити дані можливо через той самий Резерв+. Але я ще не зустрічав жодної людини, якій цю "помилку" виправили через онлайн заявку. Навіть у разі письмового звернення до ТЦК цей статус рідко коли прибирають. Лише через суд - надійний варіант. Просто, це - не "помилка", а свідомі дії.
Banderlog написав:Основа демократії це- право голосу мають тільки свідомі громадяни.
Ага. Дайте вгадаю - а ступінь свідомості будете визначати саме Ви, а не хтось інший хто віднесе й Вас до несвідомих.
чого ж я? Так працюють державні механізми . ) ви кажете що таким способом вас мобілізувати не можно. Тоді зустрічне питання- яким способом вас мобілізувати? Я тільки сказав вам що вхід через парадні двері в зсу лишився- можно іти через рекрутинг. Но вам не підходить? Боюсь що й методів бусифікації замало, так як слона носова вас не взяти.. Тоді як особисто Вас мобілізувати ?
Slon_Nosov написав:Цікаве обговорення... Зараз виходу з тцк майже немає, утримання, відібраний телефон, відмова в законних правах та мобілізація. Я тому приклад....
і як це відбулося?
я вже писав, але якщо коротко... в черговий раз відправив документи на подовження відстрочки по догляду за батьком, але чомусь не з'явилась відстрочка в резерв+. Пішов занести пакет документів, але отримав відмову, відібраний телефон, мобілізацію. протягом доби що був там не прийняв ліки та вже ввечері мав тиск 200, в ночі тцкашніки таки погодились мене відвести до лікарів якщо я погоджусь на нічне влк. тиск в лікарні підтвердився, отримати допомогу лікарів відмовили та повернули в будівлю тцк. Визвати швидку по моїй страховці відмовились, викликали мабуть знайомих з державної швидкої. Ті збили тиск на 150, сказали що я одужав для служби та поїхали. Зранку бус до військової частини де мене взяли на посаду офіцера штабу. Що до речі фарт якоюсь мірою. Одразу озвучив командиру свої обставини та він допоміг написати рапорт на звільнення, рапорт погодили, чекаю наказу. От сиджу зараз чергую, очкую найближчим часом бути дома...