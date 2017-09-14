Hotab написав:Ну так якщо розшук у вас зʼявився помилково, то ви ж пішли в ТЦК і надали їм найточніші дані. Так?
Якщо статус "у розшуку" з'явився помилково, то виправити дані можливо через той самий Резерв+. Але я ще не зустрічав жодної людини, якій цю "помилку" виправили через онлайн заявку. Навіть у разі письмового звернення до ТЦК цей статус рідко коли прибирають. Лише через суд - надійний варіант. Просто, це - не "помилка", а свідомі дії.
Ну якщо не виправляють через письмове звернення (доречі у мене виправили саме так.. вірніше мене додали в реєстр, бо звільнившись вже під час щирокомасштаьного, вони якось проморгали додати мене, тобто я наче продовжував службу) , то можна ж особисто все сходити виправити, так? Але ви з відомих причин не бажаєте йти. Але ж це не невирішувана проблема, це просто проблема з рішенням, яке вам не подобається 😅
Banderlog написав:Основа демократії це- право голосу мають тільки свідомі громадяни.
Ага. Дайте вгадаю - а ступінь свідомості будете визначати саме Ви, а не хтось інший хто віднесе й Вас до несвідомих.
чого ж я? Так працюють державні механізми . ) ви кажете що таким способом вас мобілізувати не можно. Тоді зустрічне питання- яким способом вас мобілізувати? Я тільки сказав вам що вхід через парадні двері в зсу лишився- можно іти через рекрутинг. Но вам не підходить? Боюсь що й методів бусифікації замало, так як слона носова вас не взяти.. Тоді як особисто Вас мобілізувати ?
де в Конституції це прописано? і де в Конституції про покарання за крашанки па 17? і назвіть покараних самым справедливым судом
барабашов написав:[ Мы с Вадиком хотим шоб ты наконец то под руководством главы АП совершил подвиг как сегодня ночью его совершили американские пилоты Апачей, укравшие Мадуру прямо с логова, но и конечно шоб в конце подвига и тарана здания ФСБ в Сочи ты встретился с Мариняком Хотя оторванные ноги и потом пытки без наркоза в ФСБ Краснодара тоже приветствуются
Если тебя на подвес апача, то why not ? )
Його як мюнхаузена на стратегічну ракету, у нього «той вос» 😅
барабашов написав:[ Мы с Вадиком хотим шоб ты наконец то под руководством главы АП совершил подвиг как сегодня ночью его совершили американские пилоты Апачей, укравшие Мадуру прямо с логова, но и конечно шоб в конце подвига и тарана здания ФСБ в Сочи ты встретился с Мариняком Хотя оторванные ноги и потом пытки без наркоза в ФСБ Краснодара тоже приветствуются
Если тебя на подвес апача, то why not ? )
Його як мюнхаузена на стратегічну ракету, у нього «той вос» 😅
його ВОС - це йти "свиньей". загорнутися в хутра та вперед.
за габаритами він як мадам швайне, а за характером - як дрібний швайне
А якщо вона переміщається через кордон.. То відразу виникає проблема житла....
Це все що треба знати про те де нас немає.
ПС бувають виключення з правил і море тутешніх захльобюуючись слиною розповість про знайомого(родича) в якого все в шоколаді... От тільки нюансів два а - чомусь тих знайомих менше 1% від виїхавших б - чомусь ніхто з тих хто в шоколаді не пропонує своєї допомоги... може тому що в них в шоколаді насправді на словах?
І тут загадка, чомусь ЇХАТИ ПРОДОВЖУЮТЬ. Ваші казочки як потік розвернеться лишіть хоча б до моменту коли виїдуть всі охочі.
Проблема житла є і в Україні, відтік з сіл продовжується а вмісті совіцького союзу з безплатним житлом нема. І не тільки чисто села їдуть но і з смт та всяких райцентрів. Безлюдними київ чи львів понятно не будуть. А херсон? Або прифронтові села? Ви їх будете відновлювати після війни? Допомога з сільського дому свиньми лишилась в минулому разом з колгоспами.)