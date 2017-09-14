budivelnik написав:

Banderlog написав: А візьмем приміром манікюрщицю, що їй тут рішати? Як сина від армії одмазати так в єс нема такої потреби і вища освіта раптом стала в польщах і чехіях доступніша за українську. Що в єс недоступне до чого в нас є доступ через побутову корупцію? А візьмем приміром манікюрщицю, що їй тут рішати? Як сина від армії одмазати так в єс нема такої потреби і вища освіта раптом стала в польщах і чехіях доступніша за українську. Що в єс недоступне до чого в нас є доступ через побутову корупцію?

Проблема прокляття ПЕРШОГО покоління....В нас манікюрниця має де жити....Якщо манікюрниця переміщається з села в місто України - то в неї є тил (батьки в селі, які то свиню підкинуть , то задітьми подивляться)А якщо вона переміщається через кордон..То відразу виникає проблема житла....Розмір оренди=розміру ЇЇ зарплати , про заощадження мови немає...Тому вона змушена підпрацьовувати після модного салону або підтираючи зади , або не звертаючи уваги на тих хто лізе їй між ноги....І така ситуація буде тягнутись до моменту , поки ставки доходів сімї не зрівняються з такимим ж у місцевих..Тобто Перше покоління - манікюрниці - просто погіршить умови свого життядруге покоління-буде жити так як жилоб і в Україніі тільки в третього зявиться шанс жити краще ( при умові що це краще створено першими двома поколіннями)Це все що треба знати про те де нас немає.ПСбувають виключення з правил і море тутешніх захльобюуючись слиною розповість про знайомого(родича) в якого все в шоколаді...От тільки нюансів дваа - чомусь тих знайомих менше 1% від виїхавшихб - чомусь ніхто з тих хто в шоколаді не пропонує своєї допомоги... може тому що в них в шоколаді насправді на словах?