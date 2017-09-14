Прохожий написав:Banderlog добрэ нэ буду спэрэчатися, вам выднишэ)
понятно видніше, з України виїхають з початку незалежності, і в єс і в росію. З якої радості щось має раптом змінитися? Тут будуть вищі зарплати? Пропаде загроза нової війни? Чи може криміногенна ситуація буде краща ніж в європі? Які конкурентні переваги України? Дешевша електрика? Харчі? Дешевші товари з китаю?) Іменно працездатній обслузі тут нічого шукати.
скільки разів треба повторювати - немає головного - громадянства. в Європі непогано жити ГРОМАДЯНАМ Європи. ну й українцям, які зараз в Німеччині користуються правами ГРОМАДЯНАМ. скільки отримає громадянство - 10%? 20%? зараз на сирійцях потренуються, а потім й українцям права поміняють - як сирійцям...
Hotab написав:Але ж це не невирішувана проблема, це просто проблема з рішенням, яке вам не подобається 😅
Ця "проблема" неповинна була існувати. Незрозуміло для чого потрібно було приймати закон про обов'язок оновити дані, штрафувати за їх неоновлення або дякувати за вчасне оновлення, якщо через рік адреси масово замінили на ті, що подобаються, нібито вислали туди повістки (хоча я і в цьому сумніваюсь), оголосили у якийсь розшук та виписали штрафи. Я розумію, що влада побачила, що мільйони громадян поза "зоною досягнення" ТЦК, тому легше змінити данні на адресу реєстрації, бо закордон/ТОТ повістки не відправиш, але тут вже влада порушує закон і спеціально створює "проблему", яку громадянам необхідно вирішувати. Це саме стосується і тих, хто переїхав в іншій регіон України. Просто, тепер виявляється, що нібито "порушниками" є ті, хто виконав закон і оновив дані, але і для них держава вигадала нові проблеми. Це - про довіру?
flyman написав:ти не зовсім поняв, провірені і зрозумілі, це те що тут і коню понятно як работає "єслі шо то кум порішає"
а за шо рішати "обслузі"?) Та й перебільшені ті кащки про доступну корупцію в Україні. Он дядько з золотим горшочком права не може нарішати А візьмем приміром манікюрщицю, що їй тут рішати? Як сина від армії одмазати так в єс нема такої потреби і вища освіта раптом стала в польщах і чехіях доступніша за українську. Що в єс недоступне до чого в нас є доступ через побутову корупцію?
так вже й доступніша? хіба в Польщі освіта безкоштовна? якраз освіта в нас набагато доступніше - гадаю за студентами просто полюють - й можна вчитися віддалено..
budivelnik написав:А якщо вона переміщається через кордон.. То відразу виникає проблема житла....
Це все що треба знати про те де нас немає.
ПС бувають виключення з правил і море тутешніх захльобюуючись слиною розповість про знайомого(родича) в якого все в шоколаді... От тільки нюансів два а - чомусь тих знайомих менше 1% від виїхавших б - чомусь ніхто з тих хто в шоколаді не пропонує своєї допомоги... може тому що в них в шоколаді насправді на словах?
І тут загадка, чомусь ЇХАТИ ПРОДОВЖУЮТЬ. Ваші казочки як потік розвернеться лишіть хоча б до моменту коли виїдуть всі охочі.
У тебе скоро буде третя дитина, демобілізуйся і їдь ... але не забудь потім розповісти, как там все файно за кордоном
Бо у нас, навіть міцний тримач економічного фронту Долярчик, кудись загубився
Banderlog написав:а вмісті совіцького союзу з безплатним житлом нема.
Звідки такий сум у 40+ за совком ? Чи це за дитинством сум ? )
Banderlog написав:Допомога з сільського дому свиньми лишилась в минулому разом з колгоспами.)
Колгоспів немає, а допомога свинями є )
Дивина з дивин )
katso написав: Ага. Дайте вгадаю - а ступінь свідомості будете визначати саме Ви, а не хтось інший хто віднесе й Вас до несвідомих.
чого ж я? Так працюють державні механізми . ) ви кажете що таким способом вас мобілізувати не можно. Тоді зустрічне питання- яким способом вас мобілізувати? Я тільки сказав вам що вхід через парадні двері в зсу лишився- можно іти через рекрутинг.
де в Конституції це прописано?
Вадим, при всій повазі до ваших чудачєств, я не знавець конституції) Не вам і не мені трактувати конституцію. На то є конституційний суд. Читайте й удівляйтесь https://ccu.gov.ua/storinka-knygy/451-zahyst-vitchyzny Щодо крашанок по 17 то питання не по окладу, чого ви ставите його мені? Мучить вас? Пишіть донос в прокуратуру.
Banderlog написав:А візьмем приміром манікюрщицю, що їй тут рішати? Як сина від армії одмазати так в єс нема такої потреби і вища освіта раптом стала в польщах і чехіях доступніша за українську. Що в єс недоступне до чого в нас є доступ через побутову корупцію?
Проблема прокляття ПЕРШОГО покоління.... В нас манікюрниця має де жити.... Якщо манікюрниця переміщається з села в місто України - то в неї є тил (батьки в селі, які то свиню підкинуть , то задітьми подивляться) А якщо вона переміщається через кордон.. То відразу виникає проблема житла.... Розмір оренди=розміру ЇЇ зарплати , про заощадження мови немає... Тому вона змушена підпрацьовувати після модного салону або підтираючи зади , або не звертаючи уваги на тих хто лізе їй між ноги.... І така ситуація буде тягнутись до моменту , поки ставки доходів сімї не зрівняються з такимим ж у місцевих.. Тобто Перше покоління - манікюрниці - просто погіршить умови свого життя друге покоління-буде жити так як жилоб і в Україні і тільки в третього зявиться шанс жити краще ( при умові що це краще створено першими двома поколіннями)
_hunter написав:Или наоборот: все прекрасно понимают - и особо не ведутся на манипуляцию...
Шо прекрасно понімають? Шо РФ не сопернік Німеччині? Якби олені(включаючи тебе) хоч трошки вчили історію, то прекрасно би розуміли, що в 38 Німеччина не становила загрози для Франції чи Великобританії. Гітлера можна було роздавити швидко і з малими втратами. Але ухилянти не хотіли війни. Голосували за тих, хто ніс мир. В результаті аншлюза Австрії, захоплення Чехії Вермахт значно підсилився. Але і в 39 році ще можна було розгромити Гітлера, хоча й значно дорожче. Проте ухилянти обрали "дивну війну". В результаті Париж отримав окупацію, Лондон - багаторічні бомбардування.
Що там французи сильно страдали в окупованому Парижі? Може Данія?
flyman написав:ти не зовсім поняв, провірені і зрозумілі, це те що тут і коню понятно як работає "єслі шо то кум порішає"
а за шо рішати "обслузі"?) Та й перебільшені ті кащки про доступну корупцію в Україні. Он дядько з золотим горшочком права не може нарішати А візьмем приміром манікюрщицю, що їй тут рішати? Як сина від армії одмазати так в єс нема такої потреби і вища освіта раптом стала в польщах і чехіях доступніша за українську. Що в єс недоступне до чого в нас є доступ через побутову корупцію?
так вже й доступніша? хіба в Польщі освіта безкоштовна? якраз освіта в нас набагато доступніше - гадаю за студентами просто полюють -й модна вчитися віддалено..
В Польщі освіта безкоштовна, навіть є безкоштовна для негромадян.
якраз освіта в нас набагато доступніше - гадаю за студентами просто полюють -й модна вчитися віддалено..
ти правий за студентами просто полюють ческопольські бусики тцк мода вчитись віддалено чомусь не приводить до того що поляки їдуть поступати в доступніший український вуз. Но то таке... іще одна загадка.