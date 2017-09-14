|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Суб 03 січ, 2026 15:49
BIGor написав:budivelnik
Можна питання? Ви колись хоч були закордоном?
дурне питання. за кордоном зараз мільйони людей, й статистика хто як влаштувався зрозуміла.
дуже просте питання - хто здав місцеву мову на А2, хто - на В1? про В2 я взагалі мовчу...
Востаннє редагувалось Shaman
в Суб 03 січ, 2026 15:54, всього редагувалось 1 раз.
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 11222
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 807 раз.
- Подякували: 1699 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
4
5
Додано: Суб 03 січ, 2026 15:50
Shaman написав:
його ВОС - це йти "свиньей". загорнутися в хутра та вперед.
за габаритами він як мадам швайне, а за характером - як дрібний швайне
Внєзапно.
А чому не Мізуліна?
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 41986
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1622 раз.
- Подякували: 2871 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
Додано: Суб 03 січ, 2026 15:51
Banderlog написав: Shaman написав:
якраз освіта в нас набагато доступніше - гадаю за студентами просто полюють -й модна вчитися віддалено..
ти правий за студентами просто полюють ческопольські бусики тцк
мода вчитись віддалено чомусь не приводить до того що поляки їдуть поступати в доступніший український вуз. Но то таке...
іще одна загадка.
поляки не їдуть - але мова йде про українців
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 11222
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 807 раз.
- Подякували: 1699 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
4
5
Додано: Суб 03 січ, 2026 15:53
BIGor написав: Shaman написав: Banderlog написав:
а за шо рішати "обслузі"?) Та й перебільшені ті кащки про доступну корупцію в Україні. Он дядько з золотим горшочком права не може нарішати
А візьмем приміром манікюрщицю, що їй тут рішати? Як сина від армії одмазати так в єс нема такої потреби і вища освіта раптом стала в польщах і чехіях доступніша за українську. Що в єс недоступне до чого в нас є доступ через побутову корупцію?
так вже й доступніша? хіба в Польщі освіта безкоштовна? якраз освіта в нас набагато доступніше - гадаю за студентами просто полюють -й модна вчитися віддалено..
В Польщі освіта безкоштовна, навіть є безкоштовна для негромадян.
не буду сперечатися - мої знайомі, в кого діти вчаться в Польщі - платять за освіту. німецька та французька безкоштовні - якщо а) поступиш, б) втримаєшся....
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 11222
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 807 раз.
- Подякували: 1699 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
4
5
Додано: Суб 03 січ, 2026 15:54
Shaman написав: Banderlog написав: Прохожий написав:Banderlog
добрэ
нэ буду спэрэчатися, вам выднишэ)
понятно видніше, з України виїхають з початку незалежності, і в єс і в росію.
З якої радості щось має раптом змінитися? Тут будуть вищі зарплати? Пропаде загроза нової війни? Чи може криміногенна ситуація буде краща ніж в європі? Які конкурентні переваги України? Дешевша електрика? Харчі? Дешевші товари з китаю?) Іменно працездатній обслузі тут нічого шукати.
скільки разів треба повторювати - немає головного - громадянства. в Європі непогано жити ГРОМАДЯНАМ Європи. ну й українцям, які зараз в Німеччині користуються правами ГРОМАДЯНАМ. скільки отримає громадянство - 10%? 20%? зараз на сирійцях потренуються, а потім й українцям права поміняють - як сирійцям...
чергова політінформаційна пропаганда в совковому стилі
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 41986
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1622 раз.
- Подякували: 2871 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
Додано: Суб 03 січ, 2026 15:57
flyman написав: Shaman написав: Banderlog написав:
понятно видніше, з України виїхають з початку незалежності, і в єс і в росію.
З якої радості щось має раптом змінитися? Тут будуть вищі зарплати? Пропаде загроза нової війни? Чи може криміногенна ситуація буде краща ніж в європі? Які конкурентні переваги України? Дешевша електрика? Харчі? Дешевші товари з китаю?) Іменно працездатній обслузі тут нічого шукати.
скільки разів треба повторювати - немає головного - громадянства. в Європі непогано жити ГРОМАДЯНАМ Європи. ну й українцям, які зараз в Німеччині користуються правами ГРОМАДЯНАМ. скільки отримає громадянство - 10%? 20%? зараз на сирійцях потренуються, а потім й українцям права поміняють - як сирійцям...
чергова політінформаційна пропаганда в совковому стилі
аргументи є? чи аби сказати?..
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 11222
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 807 раз.
- Подякували: 1699 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
4
5
Додано: Суб 03 січ, 2026 16:03
Shaman написав: flyman написав: Shaman написав:
[
скільки разів треба повторювати - немає головного - громадянства. в Європі непогано жити ГРОМАДЯНАМ Європи. ну й українцям, які зараз в Німеччині користуються правами ГРОМАДЯНАМ. скільки отримає громадянство - 10%? 20%? зараз на сирійцях потренуються, а потім й українцям права поміняють - як сирійцям...
чергова політінформаційна пропаганда в совковому стилі
аргументи є? чи аби сказати?..
Соскін сказав
-
Hotab
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 17473
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 403 раз.
- Подякували: 2557 раз.
-
-
Профіль
-
-
6
6
4
Додано: Суб 03 січ, 2026 16:04
Shaman написав: BIGor написав:budivelnik
Можна питання? Ви колись хоч були закордоном?
дурне питання. за кордоном зараз мільйони людей, й статистика хто як влаштувався зрозуміла.
дуже просте питання - хто здав місцеву мову на А2, хто - на В1? про В2 я взагалі мовчу...
Цікаво, ти заявляєш що в Україні класна освіта, а потім заявляєш що українці не можуть вивчити А2-В1 в нативному середовищі за 4 роки? Щось тут не так.
-
BIGor
-
-
- Повідомлень: 10440
- З нами з: 19.09.10
- Подякував: 1492 раз.
- Подякували: 1901 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
2
Додано: Суб 03 січ, 2026 16:05
Shaman написав:
поляки не їдуть - але мова йде про українців
А українці їдуть. В польщу.
плюшки з дешевими цінами на товари тут закінчились. Ви майданівські революсійонери самі зробили ціни європейськими.) Тут дешевші послуги. А для обслуги це значить, що ціна на їх труд дешевша. Наперед знаю що пан будівельник почне про ефективність праці, но чогось виходить, що в польщі труд українського дальнобойщика чи манікюрщиці різко стає ефективніший ніж в Україні.
Так шо харош дути щоки і розказувати про реверс мігрантів. Давай поки про уповільнення виїзду говорити.
Які для цього умови потрібні? Правильно, закінчення війни, вкладання держави в соціальну інфраструктуру, підняття зарплат, зменшення цін.
А поки держава закриває школи і поліклініки в сільських районах та відкриває тцк ніц у вас пани революсійонери не вийде.
-
Banderlog
-
-
- Повідомлень: 4330
- З нами з: 24.06.14
- Подякував: 122 раз.
- Подякували: 111 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
1
Додано: Суб 03 січ, 2026 16:08
BIGor написав: Shaman написав: BIGor написав:budivelnik
Можна питання? Ви колись хоч були закордоном?
дурне питання. за кордоном зараз мільйони людей, й статистика хто як влаштувався зрозуміла.
дуже просте питання - хто здав місцеву мову на А2, хто - на В1? про В2 я взагалі мовчу...
Цікаво, ти заявляєш що в Україні класна освіта, а потім заявляєш що українці не можуть вивчити А2-В1 в нативному середовищі за 4 роки? Щось тут не так.
я вже питав - який рівень здали особисто ви? бо як виявилося письмова польська теж далеко не проста мова.
а так, вищу освіту повноцінно отримує скільки? ну точно менше 50%. так от, й на В2 - більшість за 4 роки не подолає. В1 - оце цікаво. у вас є хоч якийсь цифри? мені називали, що через рік німецьку на В1 здає лише 20%...
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 11222
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 807 раз.
- Подякували: 1699 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
4
5
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|35
|182964
|
Суб 20 гру, 2025 21:53
SATAN
|
|1493
|383451
|
|
|6076
|1085266
|
|