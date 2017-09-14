RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 16316163171631816319>
Повідомлення Додано: Суб 03 січ, 2026 15:49

  BIGor написав:budivelnik

Можна питання? Ви колись хоч були закордоном?

дурне питання. за кордоном зараз мільйони людей, й статистика хто як влаштувався зрозуміла.

дуже просте питання - хто здав місцеву мову на А2, хто - на В1? про В2 я взагалі мовчу...
Востаннє редагувалось Shaman в Суб 03 січ, 2026 15:54, всього редагувалось 1 раз.
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11222
З нами з: 29.09.19
Подякував: 807 раз.
Подякували: 1699 раз.
 
Профіль
 
2
4
5
Повідомлення Додано: Суб 03 січ, 2026 15:50

Мизулина

  Shaman написав:його ВОС - це йти "свиньей". загорнутися в хутра та вперед. :lol:

за габаритами він як мадам швайне, а за характером - як дрібний швайне :mrgreen:

Внєзапно.
А чому не Мізуліна?
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 41986
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1622 раз.
Подякували: 2871 раз.
 
Профіль
 
1
4
Повідомлення Додано: Суб 03 січ, 2026 15:51

  Banderlog написав:
  Shaman написав: якраз освіта в нас набагато доступніше - гадаю за студентами просто полюють -й модна вчитися віддалено..

ти правий за студентами просто полюють ческопольські бусики тцк :lol: мода вчитись віддалено чомусь не приводить до того що поляки їдуть поступати в доступніший український вуз. Но то таке...
іще одна загадка.

поляки не їдуть - але мова йде про українців 8)
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11222
З нами з: 29.09.19
Подякував: 807 раз.
Подякували: 1699 раз.
 
Профіль
 
2
4
5
Повідомлення Додано: Суб 03 січ, 2026 15:53

  BIGor написав:
  Shaman написав:
  Banderlog написав: а за шо рішати "обслузі"?) Та й перебільшені ті кащки про доступну корупцію в Україні. Он дядько з золотим горшочком права не може нарішати :lol:
А візьмем приміром манікюрщицю, що їй тут рішати? Як сина від армії одмазати так в єс нема такої потреби і вища освіта раптом стала в польщах і чехіях доступніша за українську. Що в єс недоступне до чого в нас є доступ через побутову корупцію?

так вже й доступніша? хіба в Польщі освіта безкоштовна? якраз освіта в нас набагато доступніше - гадаю за студентами просто полюють -й модна вчитися віддалено..

В Польщі освіта безкоштовна, навіть є безкоштовна для негромадян.

не буду сперечатися - мої знайомі, в кого діти вчаться в Польщі - платять за освіту. німецька та французька безкоштовні - якщо а) поступиш, б) втримаєшся....
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11222
З нами з: 29.09.19
Подякував: 807 раз.
Подякували: 1699 раз.
 
Профіль
 
2
4
5
Повідомлення Додано: Суб 03 січ, 2026 15:54

політіформаційна пропаганда

  Shaman написав:
  Banderlog написав:
  Прохожий написав:Banderlog
добрэ
нэ буду спэрэчатися, вам выднишэ)
понятно видніше, з України виїхають з початку незалежності, і в єс і в росію.
З якої радості щось має раптом змінитися? Тут будуть вищі зарплати? Пропаде загроза нової війни? Чи може криміногенна ситуація буде краща ніж в європі? Які конкурентні переваги України? Дешевша електрика? Харчі? Дешевші товари з китаю?) Іменно працездатній обслузі тут нічого шукати.

скільки разів треба повторювати - немає головного - громадянства. в Європі непогано жити ГРОМАДЯНАМ Європи. ну й українцям, які зараз в Німеччині користуються правами ГРОМАДЯНАМ. скільки отримає громадянство - 10%? 20%? зараз на сирійцях потренуються, а потім й українцям права поміняють - як сирійцям...

чергова політінформаційна пропаганда в совковому стилі
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 41986
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1622 раз.
Подякували: 2871 раз.
 
Профіль
 
1
4
Повідомлення Додано: Суб 03 січ, 2026 15:57

  flyman написав:
  Shaman написав:
  Banderlog написав: понятно видніше, з України виїхають з початку незалежності, і в єс і в росію.
З якої радості щось має раптом змінитися? Тут будуть вищі зарплати? Пропаде загроза нової війни? Чи може криміногенна ситуація буде краща ніж в європі? Які конкурентні переваги України? Дешевша електрика? Харчі? Дешевші товари з китаю?) Іменно працездатній обслузі тут нічого шукати.

скільки разів треба повторювати - немає головного - громадянства. в Європі непогано жити ГРОМАДЯНАМ Європи. ну й українцям, які зараз в Німеччині користуються правами ГРОМАДЯНАМ. скільки отримає громадянство - 10%? 20%? зараз на сирійцях потренуються, а потім й українцям права поміняють - як сирійцям...

чергова політінформаційна пропаганда в совковому стилі

аргументи є? чи аби сказати?..
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11222
З нами з: 29.09.19
Подякував: 807 раз.
Подякували: 1699 раз.
 
Профіль
 
2
4
5
Повідомлення Додано: Суб 03 січ, 2026 16:03

  Shaman написав:
  flyman написав:
  Shaman написав:[
скільки разів треба повторювати - немає головного - громадянства. в Європі непогано жити ГРОМАДЯНАМ Європи. ну й українцям, які зараз в Німеччині користуються правами ГРОМАДЯНАМ. скільки отримає громадянство - 10%? 20%? зараз на сирійцях потренуються, а потім й українцям права поміняють - як сирійцям...

чергова політінформаційна пропаганда в совковому стилі

аргументи є? чи аби сказати?..

Соскін сказав
Hotab
Форумчанин року
 
Повідомлень: 17473
З нами з: 15.02.09
Подякував: 403 раз.
Подякували: 2557 раз.
 
Профіль
 
6
6
4
Повідомлення Додано: Суб 03 січ, 2026 16:04

  Shaman написав:
  BIGor написав:budivelnik

Можна питання? Ви колись хоч були закордоном?

дурне питання. за кордоном зараз мільйони людей, й статистика хто як влаштувався зрозуміла.

дуже просте питання - хто здав місцеву мову на А2, хто - на В1? про В2 я взагалі мовчу...

Цікаво, ти заявляєш що в Україні класна освіта, а потім заявляєш що українці не можуть вивчити А2-В1 в нативному середовищі за 4 роки? Щось тут не так.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10440
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1492 раз.
Подякували: 1901 раз.
 
Профіль
 
1
2
Повідомлення Додано: Суб 03 січ, 2026 16:05

  Shaman написав:
поляки не їдуть - але мова йде про українців 8)

А українці їдуть. В польщу. :lol:
плюшки з дешевими цінами на товари тут закінчились. Ви майданівські революсійонери самі зробили ціни європейськими.) Тут дешевші послуги. А для обслуги це значить, що ціна на їх труд дешевша. Наперед знаю що пан будівельник почне про ефективність праці, но чогось виходить, що в польщі труд українського дальнобойщика чи манікюрщиці різко стає ефективніший ніж в Україні.
Так шо харош дути щоки і розказувати про реверс мігрантів. Давай поки про уповільнення виїзду говорити.
Які для цього умови потрібні? Правильно, закінчення війни, вкладання держави в соціальну інфраструктуру, підняття зарплат, зменшення цін.
А поки держава закриває школи і поліклініки в сільських районах та відкриває тцк ніц у вас пани революсійонери не вийде.
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4330
З нами з: 24.06.14
Подякував: 122 раз.
Подякували: 111 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: Суб 03 січ, 2026 16:08

  BIGor написав:
  Shaman написав:
  BIGor написав:budivelnik

Можна питання? Ви колись хоч були закордоном?

дурне питання. за кордоном зараз мільйони людей, й статистика хто як влаштувався зрозуміла.

дуже просте питання - хто здав місцеву мову на А2, хто - на В1? про В2 я взагалі мовчу...

Цікаво, ти заявляєш що в Україні класна освіта, а потім заявляєш що українці не можуть вивчити А2-В1 в нативному середовищі за 4 роки? Щось тут не так.

я вже питав - який рівень здали особисто ви? бо як виявилося письмова польська теж далеко не проста мова.

а так, вищу освіту повноцінно отримує скільки? ну точно менше 50%. так от, й на В2 - більшість за 4 роки не подолає. В1 - оце цікаво. у вас є хоч якийсь цифри? мені називали, що через рік німецьку на В1 здає лише 20%...
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11222
З нами з: 29.09.19
Подякував: 807 раз.
Подякували: 1699 раз.
 
Профіль
 
2
4
5
  #<1 ... 16316163171631816319>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: BIGor і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
35 182964
Переглянути останнє повідомлення
Суб 20 гру, 2025 21:53
SATAN
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1493 383451
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 19:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 1085266
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (15371)
03.01.2026 16:27
Ринок ОВДП (10468)
03.01.2026 16:19
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.