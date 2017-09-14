Shaman написав:поляки не їдуть - але мова йде про українців
А українці їдуть. В польщу. плюшки з дешевими цінами на товари тут закінчились. Ви майданівські революсійонери самі зробили ціни європейськими.) Тут дешевші послуги. А для обслуги це значить, що ціна на їх труд дешевша. Наперед знаю що пан будівельник почне про ефективність праці, но чогось виходить, що в польщі труд українського дальнобойщика чи манікюрщиці різко стає ефективніший ніж в Україні. Так шо харош дути щоки і розказувати про реверс мігрантів. Давай поки про уповільнення виїзду говорити. Які для цього умови потрібні? Правильно, закінчення війни, вкладання держави в соціальну інфраструктуру, підняття зарплат, зменшення цін. А поки держава закриває школи і поліклініки в сільських районах та відкриває тцк ніц у вас пани революсійонери не вийде.
Найбільша група — це «Гості» (39%), здебільшого чоловіки, які працюють на простих або посадах середньої кваліфікації. Більшість з них приїхала до Польщі після початку повномасштабної війни у 2022 році.
Друга група — «Мандрівниці» (30%), молоді жінки, що працюють у сферах послуг, медицини, торгівлі або освіти. Вони відкриті до нового досвіду, однак більшість має намір повернутися в Україну.
Ще 16% складають «Прибульці», люди без стабільної роботи. Частина з них шукає роботу, інші тимчасово не працюють. Переважно це жінки, що живуть у Польщі до чотирьох років і ще не мають планів на майбутнє.
Найменша група — «Осадники» (15%), це українці, зокрема й чоловіки, які проживають у Польщі понад чотири роки, мають роботу, добре знають польську мову та успішно інтегрувались у суспільство. Вони найкраще адаптовані і планують залишитися в країні на тривалий термін.
це польське дослідження. просто ви Бандерлог як зазвичай вибирає лише одні факти, відкидаючи ті, що не вписуються у ваш світ. об'єктивність це не про вас. у вас лише зневага до всієї української влади після Яника, й туга незрозуміло за чим...
10-20% - така кількість може залишитися, а більше - подивимось. не певен...
flyman написав:Що там французи сильно страдали в окупованому Парижі? Може Данія?
Залежно від національності, політичних поглядів і т. д. Під окупацією русні теж далеко не всі страждають.
Не кажіть флайману .. на святах спілкувався з тими, хто заходив в деокуповані прикордонні села Харківщини/Сумщини. Там жах. Коцаби грабували/гвалтували/вбивали кого хотіли і як хотіли. Там де буде котитись фронт - там не просто ризик загинути під обстрілами. Там просто роблять що хочуть. З людьми і з майном Дніпропетровським мародерам на людському горі краще подумати б не про вигідну інвестицію, а про захист свого міста
Shaman написав:дурне питання. за кордоном зараз мільйони людей, й статистика хто як влаштувався зрозуміла.
дуже просте питання - хто здав місцеву мову на А2, хто - на В1? про В2 я взагалі мовчу...
Цікаво, ти заявляєш що в Україні класна освіта, а потім заявляєш що українці не можуть вивчити А2-В1 в нативному середовищі за 4 роки? Щось тут не так.
я вже питав - який рівень здали особисто ви? бо як виявилося письмова польська теж далеко не проста мова.
а так, вищу освіту повноцінно отримує скільки? ну точно менше 50%. так от, й на В2 - більшість за 4 роки не подолає. В1 - оце цікаво. у вас є хоч якийсь цифри? мені називали, що через рік німецьку на В1 здає лише 20%...
Я особисто приїхав вже зі знанням польської крім письма все В1. Ти щось дуже недооцінюєш розумові здібності українців.