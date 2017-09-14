|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Суб 03 січ, 2026 17:35
Banderlog написав:
Які побрехеньки? Народ виїхає з України? Найближчим часом виїзд продовжиться? Найближчий час то скільки? Рік ? Це нормальна тема для розмови
а про те як потом масово повернуться за громадянськими правами і ви з потужним лідером посадите мільярд дерев давай якось через рік. В мене від казочок про світле майбутнє трохи вже підташнює.
Пан Бандерлог! При всем уважении. А вам то что? Хай валят нахрен, мне лично нытье надоело, открыть кордон-и выпхать копняками, валите к чертовой матери.
Кто ХОЧЕТ- тот давно выехал. И выедет. Хоть раком станьте- за 4 года стругануть целенаправленно троих-и к дойчам на отдельную хату и бабло если кроме как полового органа других аргументов нету.
Кстати, таких знаю. А те что поумнее- так третьего достругали и рубят бабло, пока конкуренты с дома нос боятся высунутся.Панами ходят!
Додано: Суб 03 січ, 2026 17:44
Господар Вельзевула написав: Banderlog написав:
Які побрехеньки? Народ виїхає з України? Найближчим часом виїзд продовжиться? Найближчий час то скільки? Рік ? Це нормальна тема для розмови
а про те як потом масово повернуться за громадянськими правами і ви з потужним лідером посадите мільярд дерев давай якось через рік. В мене від казочок про світле майбутнє трохи вже підташнює.
Пан Бандерлог! При всем уважении. А вам то что? Хай валят нахрен, мне лично нытье надоело, открыть кордон-и выпхать копняками, валите к чертовой матери.
Кто ХОЧЕТ- тот давно выехал. И выедет. Хоть раком станьте- за 4 года стругануть целенаправленно троих-и к дойчам на отдельную хату и бабло если кроме как полового органа других аргументов нету.
Кстати, таких знаю. А те что поумнее- так третьего достругали и рубят бабло, пока конкуренты с дома нос боятся высунутся.Панами ходят!
Обратите внимание на характерные признаки гибридизации рязано-окских гаплогруп с ашкеназко-днепровскими - духовный нигилизм и дегуманизация сограждан на социал-дарвинистской почве. "Настругать" в отношение самого светлого что есть у человечества. "Натругали" уже "господарников"- догрызают страну как клопы
Востаннє редагувалось fox767676
в Суб 03 січ, 2026 17:44, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 03 січ, 2026 17:44
Vadim_ написав:
[
де контрактна армія?
..
Профінансував її? Чи здав хату без податку?
Додано: Суб 03 січ, 2026 17:57
Banderlog написав:
В мене від казочок про світле майбутнє трохи вже підташнює.
Тебе б так про савецькоє минуле підташнювало, але ж ніт )
А скільки в совку було світлого майбутнього - прямо по 3 на кожного ))
Додано: Суб 03 січ, 2026 17:59
Господар Вельзевула написав: Banderlog написав:
Які побрехеньки? Народ виїхає з України? Найближчим часом виїзд продовжиться? Найближчий час то скільки? Рік ? Це нормальна тема для розмови
а про те як потом масово повернуться за громадянськими правами і ви з потужним лідером посадите мільярд дерев давай якось через рік. В мене від казочок про світле майбутнє трохи вже підташнює.
Пан Бандерлог! При всем уважении. А вам то что? Хай валят нахрен, мне лично нытье надоело, открыть кордон-и выпхать копняками, валите к чертовой матери.
Кто ХОЧЕТ- тот давно выехал. И выедет. Хоть раком станьте- за 4 года стругануть целенаправленно троих-и к дойчам на отдельную хату и бабло если кроме как полового органа других аргументов нету.
Кстати, таких знаю. А те что поумнее- так третьего достругали и рубят бабло, пока конкуренты с дома нос боятся высунутся.Панами ходят!
шановні модератори, а коли ви оцих осатанівших відправите в бан. очевидно, що вони свідомо пхають антиукраїнську пропаганду.
інший так багато обіцяв, але звісно нікуди не пішов. мав надію, що хоч забанили безстроково - але чомусь ніт. навіть оце - "нехай валять" - це ж теж антиукраїнська пропаганда...
й тепер по факту - серед моїх знайомих ніхто третю дитину під час війни не завів, хоча багато хто має про двоє. й багато хто вже випав, бо за 4 роки старші дітки досягли 18 років. бо діти - це відповідальність, й тому є звісно певна категорія, але гадаю, вона не дуже розповсюджена. а народити дитину та поїхати за кордон - це хіба багато грошей - таких ще менше...
Додано: Суб 03 січ, 2026 17:59
Господар Вельзевула написав:
Думаю, что Трамп договорился с х... по Венесуэле, а те лишь "выражают озабоченность".
А до этого про Асада "договорились" с Путиным ))
Ещё и в Иране протесты ... "договорняк", однозначно )
