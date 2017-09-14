RSS
Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Суб 03 січ, 2026 18:06

  Господар Вельзевула написав:
  Schmit написав:Не вдалось Трампу домовитись з мадурою, щоб сам пішов. Довелось ось так.
З ким іще Трамп не може домовитись?, хто ж наступний?
Слава Трампу і НАБУ.


Очень красиво сделал. Молодец.
Но по Тредсу гуляет видео с жириком, где тот предсказывает, что Трампу помогут с Венесуэлой,а им- "решить украинский вопрос".
Жирик довольно точно предсказывал явления и некоторые даты.
Думаю, что Трамп договорился с х... по Венесуэле, а те лишь "выражают озабоченность".

А як же ціна за бочку? Жирік те плів ще як у рф була вторая армія міра, а зараз...
То ж не думаю, у х... зараз не той рівень, щоб США погоджували з ним такі речі. З Сі - можливо, але не з х...
Востаннє редагувалось Schmit в Суб 03 січ, 2026 18:16, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення Додано: Суб 03 січ, 2026 18:06

  Banderlog написав:
  budivelnik написав:А якщо вона переміщається через кордон..
То відразу виникає проблема житла....

Це все що треба знати про те де нас немає.

ПС
бувають виключення з правил і море тутешніх захльобюуючись слиною розповість про знайомого(родича) в якого все в шоколаді...
От тільки нюансів два
а - чомусь тих знайомих менше 1% від виїхавших
б - чомусь ніхто з тих хто в шоколаді не пропонує своєї допомоги... може тому що в них в шоколаді насправді на словах?

І тут загадка, чомусь ЇХАТИ ПРОДОВЖУЮТЬ. Ваші казочки як потік розвернеться лишіть хоча б до моменту коли виїдуть всі охочі.
Якесь дивно /дурно/тупе запитання.
Дивного в тому що ПІД час четвертого року гарячої фази війни країну залишає населення вибираючи місця куди не долітають бомби....
Для мене це не дивно..

А от чому , коли кордони БУЛИ відкриті + ввели безвізове пересування - виїхало МЕНШЕ ніж зараз - ти собі питання задавав?
Може якраз тому що я описував?
Повідомлення Додано: Суб 03 січ, 2026 18:08

  fox767676 написав:Обратите внимание на характерные признаки гибридизации рязано-окских гаплогруп с ашкеназко-днепровскими - духовный нигилизм и дегуманизация сограждан на социал-дарвинистской почве. "Настругать" в отношение самого светлого что есть у человечества. "Натругали" уже "господарников"- догрызают страну как клопы


Вы,пожалуй,единственный хейтер которого я читаю с интересом и удовольствием.
Точнее вообще читаю,начнем с того.
А все благодаря художественному слогу, ибо лучше с умным потерять чем с дураком найти.
Хотя я речи вашей-вращенье придавал,вокруг оси,коей являлся мой детородный орган :mrgreen:
Повідомлення Додано: Суб 03 січ, 2026 18:10

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Banderlog написав:Наперед знаю що пан будівельник почне про ефективність праці, но чогось виходить, що в польщі труд українського дальнобойщика чи манікюрщиці різко стає ефективніший ніж в Україні.
Це розповсюджена маніпуляція....
Ти не порівнюй валюти..
Ти порівнюй години праці і отримані блага .. в одній і тій самій країні.
Тобто
Скільки треба працювати в Україні на квиток в громадському транспорті вартістю в 0,5 долара ? 30 хвилин ?
А скільки треба працювати в Німеччині на квиток в громадському транспорті вартістю в 3 євро? 20 хвилин
Те саме про послуги перукаря, чи комунальні послуги..
Тому не треба казки про манну небесну за кордоном розповідати
Повідомлення Додано: Суб 03 січ, 2026 18:14

  Господар Вельзевула написав:
  fox767676 написав:Обратите внимание на характерные признаки гибридизации рязано-окских гаплогруп с ашкеназко-днепровскими - духовный нигилизм и дегуманизация сограждан на социал-дарвинистской почве. "Настругать" в отношение самого светлого что есть у человечества. "Натругали" уже "господарников"- догрызают страну как клопы


Вы,пожалуй,единственный хейтер которого я читаю с интересом и удовольствием.
Точнее вообще читаю,начнем с того.
А все благодаря художественному слогу, ибо лучше с умным потерять чем с дураком найти.
Хотя я речи вашей-вращенье придавал,вокруг оси,коей являлся мой детородный орган :mrgreen:



Господь завещал возлюбить "хейтеров" вашиъ как самого себя,
а Император Петр Алексеевич - кланяться им за науку
Cфокусируйтесь пока на славнях Трампу и геройским ребятам из НАБУ
это более-менее получается
А вот кто меч социал-дарвинизма выймет из ножен, тот от этого меча и погибнет
Повідомлення Додано: Суб 03 січ, 2026 18:17

  budivelnik написав:
  Banderlog написав:Наперед знаю що пан будівельник почне про ефективність праці, но чогось виходить, що в польщі труд українського дальнобойщика чи манікюрщиці різко стає ефективніший ніж в Україні.
Це розповсюджена маніпуляція....
Ти не порівнюй валюти..
Ти порівнюй години праці і отримані блага .. в одній і тій самій країні.
Тобто
Скільки треба працювати в Україні на квиток в громадському транспорті вартістю в 0,5 долара ? 30 хвилин ?
А скільки треба працювати в Німеччині на квиток в громадському транспорті вартістю в 3 євро? 20 хвилин
Те саме про послуги перукаря, чи комунальні послуги..
Тому не треба казки про манну небесну за кордоном розповідати

Так Banderlog, бере закордоні доходи ділить на українські витрати ... і у нього все в ажурі
Така схема була чудова для заробітчан
Він це бачив і запам"ятав.

Забуваючі просту суть, що коли ти за кордоном постійно, то потрібно закордоні доходи ділити на закордоні витрати
І там вже не зовсім в ажурі
Повідомлення Додано: Суб 03 січ, 2026 18:19

  fox767676 написав:А вот кто меч социал-дарвинизма выймет из ножен, тот от этого меча и погибнет


Не грозите днепровскому централу, попивая сок у себя в Ужгороде :mrgreen:
Пусть вам блазень кланяется :mrgreen:
Повідомлення Додано: Суб 03 січ, 2026 18:20

  Господар Вельзевула написав:
Пан Бандерлог! При всем уважении. А вам то что? Хай валят нахрен, мне лично нытье надоело, открыть кордон-и выпхать копняками, валите к чертовой матери.
а за шо тоді воюєм ? :shock: якщо хтось рішить валити в росію то теж ? Хай валять? :lol:
Ніякого ниття нема. Є пропагандистська брехня.
Повідомлення Додано: Суб 03 січ, 2026 18:20

  fox767676 написав:Господь завещал возлюбить "хейтеров" вашиъ как самого себя,
а Император Петр Алексеевич - кланяться им за науку
Cфокусируйтесь пока на славнях Трампу и геройским ребятам из НАБУ
это более-менее получается
А вот кто меч социал-дарвинизма выймет из ножен, тот от этого меча и погибнет


Госпидя ... какой идиот ... зачем его только из больницы выпустили ...
Повідомлення Додано: Суб 03 січ, 2026 18:21

  Господар Вельзевула написав:
  Schmit написав:Не вдалось Трампу домовитись з мадурою, щоб сам пішов. Довелось ось так.
З ким іще Трамп не може домовитись?, хто ж наступний?
Слава Трампу і НАБУ.


Очень красиво сделал. Молодец.
Но по Тредсу гуляет видео с жириком, где тот предсказывает, что Трампу помогут с Венесуэлой,а им- "решить украинский вопрос".
Жирик довольно точно предсказывал явления и некоторые даты.
Думаю, что Трамп договорился с х... по Венесуэле, а те лишь "выражают озабоченность".

і у нас викрадуть?
