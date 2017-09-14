RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 1632016321163221632316324>
Повідомлення Додано: Суб 03 січ, 2026 18:21

  Banderlog написав:а за шо тоді воюєм ?

Ти в ЗСУ

За що ти воюєшь ?
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13013
З нами з: 31.08.09
Подякував: 546 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Суб 03 січ, 2026 18:23

  pesikot написав:
Забуваючі просту суть, що коли ти за кордоном постійно, то потрібно закордоні доходи ділити на закордоні витрати
І там вже не зовсім в ажурі
тому поляки і їдуть на заробітки в Україну а скоро поїдуть і німці за ажуром.
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4335
З нами з: 24.06.14
Подякував: 122 раз.
Подякували: 111 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: Суб 03 січ, 2026 18:24

ІМХО про Трампа

Хто б і як би не насміхався з Лунтіка, але його результати для США є дуже ефективними
1 Економічні результати -позитивні
2 Змусив Європу збільшити її витрати на свою оборону, одночасно знижуючи витрати США на оборону Європи
3 Змусив Європу зарезервувати 90 млрд доларів і при цьому не зачепити арештовані 200 млрд( які збирається роздерибанити між США і Педерацією)
4 Змусив Україну підписати Угоду про копалини
5 Допоміг Ізраїлю ударом по Ірану... і це може закінчитись розвалом влади айятол ( автоматично нафта Ірану стане підконтрольною США) + розвал айятол=відмова Ірану від розробки ядерної зброї
6 Венесуела НАШ за три ГОДИНИ ( це ще не кінець) але якщо повалить уряд і прийде опозиція=нафтові компанії США володіють нафтою Венесуели
7 Одночасне накладання лапи на
нафту Венесуели
нафту Ірану
санкції на російські навтові танкери
= дикий тиск на Китай, адже тоді Китай буде на голодному пайку. а якщо підключити саудитів... то Китаю гаплик.
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27657
З нами з: 15.01.09
Подякував: 294 раз.
Подякували: 3001 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Суб 03 січ, 2026 18:24

Стругацькі

  fox767676 написав:
  Господар Вельзевула написав:
  Banderlog написав:Які побрехеньки? Народ виїхає з України? Найближчим часом виїзд продовжиться? Найближчий час то скільки? Рік ? Це нормальна тема для розмови
а про те як потом масово повернуться за громадянськими правами і ви з потужним лідером посадите мільярд дерев давай якось через рік. В мене від казочок про світле майбутнє трохи вже підташнює.


Пан Бандерлог! При всем уважении. А вам то что? Хай валят нахрен, мне лично нытье надоело, открыть кордон-и выпхать копняками, валите к чертовой матери.
Кто ХОЧЕТ- тот давно выехал. И выедет. Хоть раком станьте- за 4 года стругануть целенаправленно троих-и к дойчам на отдельную хату и бабло если кроме как полового органа других аргументов нету.
Кстати, таких знаю. А те что поумнее- так третьего достругали и рубят бабло, пока конкуренты с дома нос боятся высунутся.Панами ходят!



Обратите внимание на характерные признаки гибридизации рязано-окских гаплогруп с ашкеназко-днепровскими - духовный нигилизм и дегуманизация сограждан на социал-дарвинистской почве. "Настругать" в отношение самого светлого что есть у человечества. "Натругали" уже "господарников"- догрызают страну как клопы

прям "брати стругацькі"
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 41988
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1622 раз.
Подякували: 2871 раз.
 
Профіль
 
1
4
Повідомлення Додано: Суб 03 січ, 2026 18:28

  Banderlog написав:
  pesikot написав:Забуваючі просту суть, що коли ти за кордоном постійно, то потрібно закордоні доходи ділити на закордоні витрати
І там вже не зовсім в ажурі
тому поляки і їдуть на заробітки в Україну а скоро поїдуть і німці за ажуром.
І чого ти пересмикуєш?
В Польщі - краще ніж в Україні ... але полякам або українцям в третьому поколінні проживаючим в Польщі(тобто полякам)
В Німеччині -краще ніж в Польщі... але німцям , або полякам в другому поколінні, або українцям в третьому поколінні....

Тому
Всюди є 10% мобільного населення , з яких 5% переміщаються між Державами ( в мирний час) і 30% високомобільного з яких 20% переміщаються між Державами у військовий час.
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27657
З нами з: 15.01.09
Подякував: 294 раз.
Подякували: 3001 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Суб 03 січ, 2026 18:37

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Трішки історії ...

Прогнози ... на 2025 рік
Прогнози ... на 2025 рік

1) Робити прогнози - справа невдячна. Погані прогнози збуваються, хороші ніт

2) Війна в 2025 продовжиться.
Бо Пуйло хоче воювати і воно буде воювати.
Расійський нарід хоче знищувати жителів України і вони будуть це робити.
Повна єдність фюрера та народу.
100% фашизм.

3) Трамп не закінчить війну ні за 24 години, ні за 48 годин. Це буде довгий процесс намагання закінчити війну.
Тому що, див п.2
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13013
З нами з: 31.08.09
Подякував: 546 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Суб 03 січ, 2026 18:39

  Господар Вельзевула написав:
  fox767676 написав:А вот кто меч социал-дарвинизма выймет из ножен, тот от этого меча и погибнет


Не грозите днепровскому централу, попивая сок у себя в Ужгороде :mrgreen:
Пусть вам блазень кланяется :mrgreen:


А славни кто писать будет? Пушкин? Марок Вовчок?

Накропал на скорую руку, день прошел а вы баклуши бьете


В Лаго знал его любой.
Все гольф-клубы звали,
Дети - попросту, гурьбой,
Чуть завидят, обступали.

Был он деловит. Выходил
На прогулку ежедневно.
С кем ни встретится, любил
Поздороваться душевно.

За версту - как шел пешком -
Мог его узнать бы каждый.
Только случай с печником
Вышел вот какой однажды.

Видит издали печник,
Видит: кто-то незнакомый
По гольф-лугу заливному
Без дороги - напрямик.

А печник и рад отчасти,-
По-хозяйски руку в бок,-
Ведь при прежней воук-власти
Пофорсить он разве мог?


- Эй ты, кто там ходит лугом!
Кто велел топтать покос?!-
Да сплеча на всю округу
И поехал и понес.

Разошелся.
А прохожий
Улыбнулся, кепку снял.
- "Фак ю эшоолл",-
Только это и сказал.

Постоял еще немного,
Дескать, что ж, прости отец,
Мол, пойду другой дорогой...
Тут бы делу и конец.

Но печник - душа живая,-
Знай меня, не лыком шит!-
Припугнуть еще желая:
- Как фамилия?- кричит.

Тот вздохнул, пожал плечами,
Рыжий, ростом был велик.
- Трамп я,- просто отвечает.
- Дональд?- Тут и сел старик.
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5043
З нами з: 13.06.20
Подякував: 430 раз.
Подякували: 211 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 03 січ, 2026 18:40

  Banderlog написав:
  pesikot написав:
Забуваючі просту суть, що коли ти за кордоном постійно, то потрібно закордоні доходи ділити на закордоні витрати
І там вже не зовсім в ажурі
тому поляки і їдуть на заробітки в Україну а скоро поїдуть і німці за ажуром.

Тому ти тут, а не закордоном, як і Бетон, як і Letusrock

Бетон зміг якось купити квартиру в польщі, але так і не зміг порахувати вартість електроенергії в Польщі

як і ти, ніяк не можешь порахувати вартість життя за кордоном
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13013
З нами з: 31.08.09
Подякував: 546 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Суб 03 січ, 2026 18:48

  flyman написав:
  Shaman написав:його ВОС - це йти "свиньей". загорнутися в хутра та вперед. :lol:

за габаритами він як мадам швайне, а за характером - як дрібний швайне :mrgreen:

Внєзапно.
А чому не Мізуліна?

Мы с вами думали оно пьёт за ахметкины кроны пиво "Бубенский козел" в Праге, а оно с Лахты по 11рЭ за пост тут калопропагандой лаптеногих территорию метит.
Когда эту мраZь выкинут как Vшивую шаVку с форума на просторы рунета обратно?.
Пора обращаться к админам.
барабашов
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5605
З нами з: 16.06.15
Подякував: 295 раз.
Подякували: 369 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 03 січ, 2026 18:48

  flyman написав:
  Shaman написав:його ВОС - це йти "свиньей". загорнутися в хутра та вперед. :lol:

за габаритами він як мадам швайне, а за характером - як дрібний швайне :mrgreen:

Внєзапно.
А чому не Мізуліна?

Мы с вами думали оно пьёт за ахметкины кроны пиво "Бубенский козел" в Праге, а оно с Лахты по 11рЭ за пост тут калопропагандой лаптеногих территорию метит.
Когда эту мраZь выкинут как Vшивую шаVку с форума на просторы рунета обратно?.
Пора обращаться к админам.
барабашов
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5605
З нами з: 16.06.15
Подякував: 295 раз.
Подякували: 369 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 1632016321163221632316324>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: _hunter, Господар Вельзевула і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
35 183057
Переглянути останнє повідомлення
Суб 20 гру, 2025 21:53
SATAN
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1493 383594
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 19:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 1085393
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (10470)
03.01.2026 19:26
Revolut (127)
03.01.2026 18:52
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.