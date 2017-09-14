|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Суб 03 січ, 2026 18:21
Banderlog написав:
а за шо тоді воюєм ?
Ти в ЗСУ
За що ти воюєшь ?
pesikot
Повідомлень: 13013
З нами з: 31.08.09
- Подякував: 546 раз.
- Подякували: 1260 раз.
Додано: Суб 03 січ, 2026 18:23
pesikot написав:
Забуваючі просту суть, що коли ти за кордоном постійно, то потрібно закордоні доходи ділити на закордоні витрати
І там вже не зовсім в ажурі
тому поляки і їдуть на заробітки в Україну а скоро поїдуть і німці за ажуром.
Banderlog
Повідомлень: 4335
З нами з: 24.06.14
- Подякував: 122 раз.
- Подякували: 111 раз.
Додано: Суб 03 січ, 2026 18:24
Хто б і як би не насміхався з Лунтіка, але його результати для США є дуже ефективними
1 Економічні результати -позитивні
2 Змусив Європу збільшити її витрати на свою оборону, одночасно знижуючи витрати США на оборону Європи
3 Змусив Європу зарезервувати 90 млрд доларів і при цьому не зачепити арештовані 200 млрд( які збирається роздерибанити між США і Педерацією)
4 Змусив Україну підписати Угоду про копалини
5 Допоміг Ізраїлю ударом по Ірану... і це може закінчитись розвалом влади айятол ( автоматично нафта Ірану стане підконтрольною США) + розвал айятол=відмова Ірану від розробки ядерної зброї
6 Венесуела НАШ за три ГОДИНИ ( це ще не кінець) але якщо повалить уряд і прийде опозиція=нафтові компанії США володіють нафтою Венесуели
7 Одночасне накладання лапи на
нафту Венесуели
нафту Ірану
санкції на російські навтові танкери
= дикий тиск на Китай, адже тоді Китай буде на голодному пайку. а якщо підключити саудитів... то Китаю гаплик.
budivelnik
Повідомлень: 27657
З нами з: 15.01.09
- Подякував: 294 раз.
- Подякували: 3001 раз.
Додано: Суб 03 січ, 2026 18:24
fox767676 написав: Господар Вельзевула написав: Banderlog написав:
Які побрехеньки? Народ виїхає з України? Найближчим часом виїзд продовжиться? Найближчий час то скільки? Рік ? Це нормальна тема для розмови
а про те як потом масово повернуться за громадянськими правами і ви з потужним лідером посадите мільярд дерев давай якось через рік. В мене від казочок про світле майбутнє трохи вже підташнює.
Пан Бандерлог! При всем уважении. А вам то что? Хай валят нахрен, мне лично нытье надоело, открыть кордон-и выпхать копняками, валите к чертовой матери.
Кто ХОЧЕТ- тот давно выехал. И выедет. Хоть раком станьте- за 4 года стругануть целенаправленно троих-и к дойчам на отдельную хату и бабло если кроме как полового органа других аргументов нету.
Кстати, таких знаю. А те что поумнее- так третьего достругали и рубят бабло, пока конкуренты с дома нос боятся высунутся.Панами ходят!
Обратите внимание на характерные признаки гибридизации рязано-окских гаплогруп с ашкеназко-днепровскими - духовный нигилизм и дегуманизация сограждан на социал-дарвинистской почве. "Настругать" в отношение самого светлого что есть у человечества. "Натругали" уже "господарников"- догрызают страну как клопы
прям "брати стругацькі"
flyman
Повідомлень: 41988
З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1622 раз.
- Подякували: 2871 раз.
Додано: Суб 03 січ, 2026 18:28
Banderlog написав: pesikot написав:
Забуваючі просту суть, що коли ти за кордоном постійно, то потрібно закордоні доходи ділити на закордоні витрати
І там вже не зовсім в ажурі
тому поляки і їдуть на заробітки в Україну а скоро поїдуть і німці за ажуром.
І чого ти пересмикуєш?
В Польщі - краще ніж в Україні ... але полякам або українцям в третьому поколінні проживаючим в Польщі(тобто полякам)
В Німеччині -краще ніж в Польщі... але німцям , або полякам в другому поколінні, або українцям в третьому поколінні....
Тому
Всюди є 10% мобільного населення , з яких 5% переміщаються між Державами ( в мирний час) і 30% високомобільного з яких 20% переміщаються між Державами у військовий час.
budivelnik
Повідомлень: 27657
З нами з: 15.01.09
- Подякував: 294 раз.
- Подякували: 3001 раз.
Додано: Суб 03 січ, 2026 18:37
Трішки історії ...Прогнози ... на 2025 рік
Прогнози ... на 2025 рік
1) Робити прогнози - справа невдячна. Погані прогнози збуваються, хороші ніт
2) Війна в 2025 продовжиться.
Бо Пуйло хоче воювати і воно буде воювати.
Расійський нарід хоче знищувати жителів України і вони будуть це робити.
Повна єдність фюрера та народу.
100% фашизм.
3) Трамп не закінчить війну ні за 24 години, ні за 48 годин. Це буде довгий процесс намагання закінчити війну.
Тому що, див п.2
pesikot
Повідомлень: 13013
З нами з: 31.08.09
- Подякував: 546 раз.
- Подякували: 1260 раз.
Додано: Суб 03 січ, 2026 18:39
Господар Вельзевула написав: fox767676 написав:
А вот кто меч социал-дарвинизма выймет из ножен, тот от этого меча и погибнет
Не грозите днепровскому централу, попивая сок у себя в Ужгороде
Пусть вам блазень кланяется
А славни кто писать будет? Пушкин? Марок Вовчок?
Накропал на скорую руку, день прошел а вы баклуши бьете
В Лаго знал его любой.
Все гольф-клубы звали,
Дети - попросту, гурьбой,
Чуть завидят, обступали.
Был он деловит. Выходил
На прогулку ежедневно.
С кем ни встретится, любил
Поздороваться душевно.
За версту - как шел пешком -
Мог его узнать бы каждый.
Только случай с печником
Вышел вот какой однажды.
Видит издали печник,
Видит: кто-то незнакомый
По гольф-лугу заливному
Без дороги - напрямик.
А печник и рад отчасти,-
По-хозяйски руку в бок,-
Ведь при прежней воук-власти
Пофорсить он разве мог?
- Эй ты, кто там ходит лугом!
Кто велел топтать покос?!-
Да сплеча на всю округу
И поехал и понес.
Разошелся.
А прохожий
Улыбнулся, кепку снял.
- "Фак ю эшоолл",-
Только это и сказал.
Постоял еще немного,
Дескать, что ж, прости отец,
Мол, пойду другой дорогой...
Тут бы делу и конец.
Но печник - душа живая,-
Знай меня, не лыком шит!-
Припугнуть еще желая:
- Как фамилия?- кричит.
Тот вздохнул, пожал плечами,
Рыжий, ростом был велик.
- Трамп я,- просто отвечает.
- Дональд?- Тут и сел старик.
fox767676
Повідомлень: 5043
З нами з: 13.06.20
- Подякував: 430 раз.
- Подякували: 211 раз.
Banderlog написав: pesikot написав:
Забуваючі просту суть, що коли ти за кордоном постійно, то потрібно закордоні доходи ділити на закордоні витрати
І там вже не зовсім в ажурі
тому поляки і їдуть на заробітки в Україну а скоро поїдуть і німці за ажуром.
Тому ти тут, а не закордоном, як і Бетон, як і Letusrock
Бетон зміг якось купити квартиру в польщі, але так і не зміг порахувати вартість електроенергії в Польщі
як і ти, ніяк не можешь порахувати вартість життя за кордоном
pesikot
Повідомлень: 13013
З нами з: 31.08.09
- Подякував: 546 раз.
- Подякували: 1260 раз.
Додано: Суб 03 січ, 2026 18:48
flyman написав: Shaman написав:
його ВОС - це йти "свиньей". загорнутися в хутра та вперед.
за габаритами він як мадам швайне, а за характером - як дрібний швайне
Внєзапно.
А чому не Мізуліна?
Мы с вами думали оно пьёт за ахметкины кроны пиво "Бубенский козел" в Праге, а оно с Лахты по 11рЭ за пост тут калопропагандой лаптеногих территорию метит.
Когда эту мраZь выкинут как Vшивую шаVку с форума на просторы рунета обратно?.
Пора обращаться к админам.
барабашов
Повідомлень: 5605
З нами з: 16.06.15
- Подякував: 295 раз.
- Подякували: 369 раз.
flyman написав: Shaman написав:
його ВОС - це йти "свиньей". загорнутися в хутра та вперед.
за габаритами він як мадам швайне, а за характером - як дрібний швайне
Внєзапно.
А чому не Мізуліна?
Мы с вами думали оно пьёт за ахметкины кроны пиво "Бубенский козел" в Праге, а оно с Лахты по 11рЭ за пост тут калопропагандой лаптеногих территорию метит.
Когда эту мраZь выкинут как Vшивую шаVку с форума на просторы рунета обратно?.
Пора обращаться к админам.
барабашов
Повідомлень: 5605
З нами з: 16.06.15
- Подякував: 295 раз.
- Подякували: 369 раз.
