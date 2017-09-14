Schmit написав:Не вдалось Трампу домовитись з мадурою, щоб сам пішов. Довелось ось так. З ким іще Трамп не може домовитись?, хто ж наступний? Слава Трампу і НАБУ.
Очень красиво сделал. Молодец. Но по Тредсу гуляет видео с жириком, где тот предсказывает, что Трампу помогут с Венесуэлой,а им- "решить украинский вопрос". Жирик довольно точно предсказывал явления и некоторые даты. Думаю, что Трамп договорился с х... по Венесуэле, а те лишь "выражают озабоченность".
Banderlog написав:Наперед знаю що пан будівельник почне про ефективність праці, но чогось виходить, що в польщі труд українського дальнобойщика чи манікюрщиці різко стає ефективніший ніж в Україні.
Це розповсюджена маніпуляція.... Ти не порівнюй валюти.. Ти порівнюй години праці і отримані блага .. в одній і тій самій країні. Тобто Скільки треба працювати в Україні на квиток в громадському транспорті вартістю в 0,5 долара ? 30 хвилин ? А скільки треба працювати в Німеччині на квиток в громадському транспорті вартістю в 3 євро? 20 хвилин Те саме про послуги перукаря, чи комунальні послуги.. Тому не треба казки про манну небесну за кордоном розповідати
Но зачем сравнивать цены на биллеты или на стрижку -- это же даже не 10% месячных расходов... Сравнивать имеет смысл что-то уровня стоимости лизинга авто, аренды квартиры, проценты ипотеки...
pesikot написав:Мені ціково інше ... у Мадуро є, як мінімум, два союзника - Путін та Сі ...
Яка у них буде реакція ? Осудять та будуть схвильовані ?
Саме так. “Китай рішуче засуджує відверте застосування сили США проти суверенної держави та дії проти її президента. Такі гегемоністські дії США серйозно порушують міжнародне право та суверенітет Венесуели... Китай рішуче виступає проти цього”, — заявив речник Міністерства закордонних справ ввечері 3 січня. “Ми закликаємо США дотримуватися міжнародного права, цілей і принципів Статуту ООН і припинити порушувати суверенітет і безпеку інших країн”, — додали в міністерстві. https://www.bloomberg.com/news/articles ... ela-maduro
_hunter написав:Но зачем сравнивать цены на биллеты или на стрижку -- это же даже не 10% месячных расходов... Сравнивать имеет смысл что-то уровня стоимости лизинга авто, аренды квартиры, проценты ипотеки...
) в тому і смисл бесіди що обслуга отримує за послуги. А послуги дорожчі там кратно при співрозмірних цінах на товари. Да втекли від бомб, но бомби падають і дальше. А коли перестануть це не значить що все повернеться як було.