|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Суб 03 січ, 2026 19:18
_hunter написав: alex_dvornichenko написав: Господар Вельзевула написав:
Думаю, что Трамп договорился с х... по Венесуэле, а те лишь "выражают озабоченность".
А что они могут сделать, если нет договорняка ? Усилить обстрелы Киева ?
А этого мало?.. -- Одесса как-то не сильно оптимизирует последний месяц...
А что штатам не похер ? Какая связь между местью США и обстрелами Украины ?
-
alex_dvornichenko
-
-
- Повідомлень: 1268
- З нами з: 10.10.12
- Подякував: 43 раз.
- Подякували: 126 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Суб 03 січ, 2026 19:18
Бетон написав:
⚡️Мы будем руководить Венесуэлой, — Трамп
Лучше бы вы руководили Украиной
Дурних і в церкві б'ють.
-
Господар Вельзевула
-
-
- Повідомлень: 1109
- З нами з: 11.09.24
- Подякував: 9 раз.
- Подякували: 46 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Суб 03 січ, 2026 19:26
Господар Вельзевула написав: Бетон написав:
⚡️Мы будем руководить Венесуэлой, — Трамп
Лучше бы вы руководили Украиной
Дурних і в церкві б'ють.
+++
-
холява
-
2
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 5332
- З нами з: 27.09.12
- Подякував: 4144 раз.
- Подякували: 4538 раз.
-
-
Профіль
-
-
5
22
1
Додано: Суб 03 січ, 2026 19:27
Banderlog написав: _hunter написав:
Но зачем сравнивать цены на биллеты или на стрижку
-- это же даже не 10% месячных расходов...
Сравнивать имеет смысл что-то уровня стоимости лизинга авто, аренды квартиры, проценты ипотеки...
) в тому і смисл бесіди що обслуга отримує за послуги. А послуги дорожчі там кратно при співрозмірних цінах на товари.
Да втекли від бомб, но бомби падають і дальше. А коли перестануть це не значить що все повернеться як було.
Да, услуги - дороже. НО: услуги - очень небольшая часть затрат (если, конечно не ходить через день по стрижкам/барам/что там еще).
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 11236
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 492 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
Додано: Суб 03 січ, 2026 19:29
alex_dvornichenko написав: _hunter написав: alex_dvornichenko написав:
А что они могут сделать, если нет договорняка ? Усилить обстрелы Киева ?
А этого мало?.. -- Одесса как-то не сильно оптимизирует последний месяц...
Какая связь между местью США и обстрелами Украины ?
А какая связь между первым и вторым вопросами?..
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 11236
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 492 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
Додано: Суб 03 січ, 2026 19:31
_hunter написав: alex_dvornichenko написав: _hunter написав:
А что они могут сделать, если нет договорняка ? Усилить обстрелы Киева ?
А этого мало?.. -- Одесса как-то не сильно оптимизирует последний месяц...
А какая связь между первым и вторым вопросами?..
Стёб. Потому что я не вижу ничего что бы рф могли сделать США за мадуро. У них на всё одна реакция, выместить свою злобу на Украине.
-
alex_dvornichenko
-
-
- Повідомлень: 1268
- З нами з: 10.10.12
- Подякував: 43 раз.
- Подякували: 126 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Суб 03 січ, 2026 19:35
alex_dvornichenko написав: _hunter написав: alex_dvornichenko написав:
А этого мало?.. -- Одесса как-то не сильно оптимизирует последний месяц...
А какая связь между первым и вторым вопросами?..
Потому что я не вижу ничего что бы рф могли сделать США за мадуро.
Ааа, в этом смысле...
Тут сначала нужно бы придумать а почему им должно быть не пофиг на то, что там в Венесуэле происходит. Куба - по старой памяти - еще можно понять, но тут-то
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 11236
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 492 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
Додано: Суб 03 січ, 2026 19:36
Забавно излагает
Україна підтримує право народів на вільне життя без диктатури та порушень прав людини, - Сибіга про операцію США проти Венесуели
Він підкреслив, що режим Мадуро порушив «усі ці принципи».
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 11236
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 492 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
Додано: Суб 03 січ, 2026 19:37
alex_dvornichenko написав:
Стёб. Потому что я не вижу ничего что бы рф могли сделать США за мадуро. У них на всё одна реакция, выместить свою злобу на Украине.
Там договорняк. Трамп двигается по нам, те по Венесуэле. жирик все предсказал,как и вторжение-ошибся на ДВА ДНЯ!
Озабоченность-то лохам мозги пудрят, все уже поделили и раскилешовали.
-
Господар Вельзевула
-
-
- Повідомлень: 1109
- З нами з: 11.09.24
- Подякував: 9 раз.
- Подякували: 46 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Суб 03 січ, 2026 19:43
Господар Вельзевула написав: alex_dvornichenko написав:
Стёб. Потому что я не вижу ничего что бы рф могли сделать США за мадуро. У них на всё одна реакция, выместить свою злобу на Украине.
Там договорняк. Трамп двигается по нам, те по Венесуэле. жирик все предсказал,как и вторжение-ошибся на ДВА ДНЯ!
Озабоченность-то лохам мозги пудрят, все уже поделили и раскилешовали.
Жирик ничего не предсказывал
Он транслировал планы РФ ...
Как и ты ... с парашутом и в будёновке
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 13014
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 546 раз.
- Подякували: 1260 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|35
|183168
|
Суб 20 гру, 2025 21:53
SATAN
|
|1493
|383715
|
|
|6076
|1085507
|
|