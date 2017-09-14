RSS
Повідомлення Додано: Суб 03 січ, 2026 19:18

  _hunter написав:
  alex_dvornichenko написав:
  Господар Вельзевула написав:Думаю, что Трамп договорился с х... по Венесуэле, а те лишь "выражают озабоченность".

А что они могут сделать, если нет договорняка ? Усилить обстрелы Киева ?

А этого мало?.. -- Одесса как-то не сильно оптимизирует последний месяц...

А что штатам не похер ? Какая связь между местью США и обстрелами Украины ?
Повідомлення Додано: Суб 03 січ, 2026 19:18

  Бетон написав:⚡️Мы будем руководить Венесуэлой, — Трамп
Лучше бы вы руководили Украиной


Дурних і в церкві б'ють.
Повідомлення Додано: Суб 03 січ, 2026 19:26

  Господар Вельзевула написав:
  Бетон написав:⚡️Мы будем руководить Венесуэлой, — Трамп
Лучше бы вы руководили Украиной


Дурних і в церкві б'ють.


+++
5
22
1
Повідомлення Додано: Суб 03 січ, 2026 19:27

  Banderlog написав:
  _hunter написав:Но зачем сравнивать цены на биллеты или на стрижку :?: :shock: -- это же даже не 10% месячных расходов...
Сравнивать имеет смысл что-то уровня стоимости лизинга авто, аренды квартиры, проценты ипотеки...

) в тому і смисл бесіди що обслуга отримує за послуги. А послуги дорожчі там кратно при співрозмірних цінах на товари.
Да втекли від бомб, но бомби падають і дальше. А коли перестануть це не значить що все повернеться як було.

Да, услуги - дороже. НО: услуги - очень небольшая часть затрат (если, конечно не ходить через день по стрижкам/барам/что там еще).
2
Повідомлення Додано: Суб 03 січ, 2026 19:29

  alex_dvornichenko написав:
  _hunter написав:
  alex_dvornichenko написав:А что они могут сделать, если нет договорняка ? Усилить обстрелы Киева ?

А этого мало?.. -- Одесса как-то не сильно оптимизирует последний месяц...

Какая связь между местью США и обстрелами Украины ?

А какая связь между первым и вторым вопросами?..
Повідомлення Додано: Суб 03 січ, 2026 19:31

  _hunter написав:
  alex_dvornichenko написав:
  _hunter написав:А что они могут сделать, если нет договорняка ? Усилить обстрелы Киева ?

А этого мало?.. -- Одесса как-то не сильно оптимизирует последний месяц...


А какая связь между первым и вторым вопросами?..

Стёб. Потому что я не вижу ничего что бы рф могли сделать США за мадуро. У них на всё одна реакция, выместить свою злобу на Украине.
Повідомлення Додано: Суб 03 січ, 2026 19:35

  alex_dvornichenko написав:
  _hunter написав:
  alex_dvornichenko написав:А этого мало?.. -- Одесса как-то не сильно оптимизирует последний месяц...


А какая связь между первым и вторым вопросами?..

Потому что я не вижу ничего что бы рф могли сделать США за мадуро.

Ааа, в этом смысле...
Тут сначала нужно бы придумать а почему им должно быть не пофиг на то, что там в Венесуэле происходит. Куба - по старой памяти - еще можно понять, но тут-то :roll:
Повідомлення Додано: Суб 03 січ, 2026 19:36

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Забавно излагает :lol:
Україна підтримує право народів на вільне життя без диктатури та порушень прав людини, - Сибіга про операцію США проти Венесуели

Він підкреслив, що режим Мадуро порушив «усі ці принципи».
Повідомлення Додано: Суб 03 січ, 2026 19:37

  alex_dvornichenko написав:Стёб. Потому что я не вижу ничего что бы рф могли сделать США за мадуро. У них на всё одна реакция, выместить свою злобу на Украине.


Там договорняк. Трамп двигается по нам, те по Венесуэле. жирик все предсказал,как и вторжение-ошибся на ДВА ДНЯ!
Озабоченность-то лохам мозги пудрят, все уже поделили и раскилешовали.
Повідомлення Додано: Суб 03 січ, 2026 19:43

  Господар Вельзевула написав:
  alex_dvornichenko написав:Стёб. Потому что я не вижу ничего что бы рф могли сделать США за мадуро. У них на всё одна реакция, выместить свою злобу на Украине.


Там договорняк. Трамп двигается по нам, те по Венесуэле. жирик все предсказал,как и вторжение-ошибся на ДВА ДНЯ!
Озабоченность-то лохам мозги пудрят, все уже поделили и раскилешовали.

Жирик ничего не предсказывал

Он транслировал планы РФ ...

Как и ты ... с парашутом и в будёновке
