Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Суб 03 січ, 2026 19:53

Спеціальна Венесуельська Операція

  Бетон написав:⚡️Мы будем руководить Венесуэлой, — Трамп

Лучше бы вы руководили Украиной


Спеціальна Венесуельська Операція - результат за 30 хв.
Востаннє редагувалось flyman в Суб 03 січ, 2026 19:53, всього редагувалось 1 раз.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 41989
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1622 раз.
Подякували: 2871 раз.
 
Профіль
 
1
4
Повідомлення Додано: Суб 03 січ, 2026 19:53

  _hunter написав:
  budivelnik написав:Це розповсюджена маніпуляція....
Ти не порівнюй валюти..
Ти порівнюй години праці і отримані блага .. в одній і тій самій країні.
Тобто
Скільки треба працювати в Україні на квиток в громадському транспорті вартістю в 0,5 долара ? 30 хвилин ?
А скільки треба працювати в Німеччині на квиток в громадському транспорті вартістю в 3 євро? 20 хвилин
Те саме про послуги перукаря, чи комунальні послуги..
Тому не треба казки про манну небесну за кордоном розповідати

Но зачем сравнивать цены на биллеты или на стрижку :?: :shock: -- это же даже не 10% месячных расходов...
Сравнивать имеет смысл что-то уровня стоимости лизинга авто, аренды квартиры, проценты ипотеки...

порахуй вартість оренди, загальний платіж по іпотеці. й побачиш, що з мінімальної або трохи більше мінімальної зп без допомоги джобцентру важкувато - джоб центр допомагає лише громадянам, а всім іншим зовсім інші суми. про купівлю житла я взагалі мовчу. тут на гілці еміграції якось рахували розмір іпотеки - вийшло, що з зп нижче середнього просто не вистачить коштів на оплату іпотеки.

але наведу реальний приклад, коли можливий сплеск - щось РЕАЛЬНІ приклади за обидві позиції навожу саме я :oops: от якщо ми будемо змушені віддати Донбас - ось там до 50% населення дійсно може виїхати за кордон - якщо їх ще приймуть...
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11233
З нами з: 29.09.19
Подякував: 807 раз.
Подякували: 1699 раз.
 
Профіль
 
2
4
5
Повідомлення Додано: Суб 03 січ, 2026 19:56

  _hunter написав:Забавно излагает :lol:
Україна підтримує право народів на вільне життя без диктатури та порушень прав людини, - Сибіга про операцію США проти Венесуели

Він підкреслив, що режим Мадуро порушив «усі ці принципи».


Более чем:))
Но тут понятно почему-говорят последние поставки с Венесуэлы были дорогие и разбодяженные. Не по людски это.
Господар Вельзевула
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1109
З нами з: 11.09.24
Подякував: 9 раз.
Подякували: 46 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 03 січ, 2026 19:56

Наша постійна рубрика «момєнтікі і вопросікі» ))

Зображення

Зображення
Зображення
Hotab
Форумчанин року
 
Повідомлень: 17476
З нами з: 15.02.09
Подякував: 403 раз.
Подякували: 2557 раз.
 
Профіль
 
6
6
4
Повідомлення Додано: Суб 03 січ, 2026 20:22

  Shaman написав:
  _hunter написав:
  budivelnik написав:Це розповсюджена маніпуляція....
Ти не порівнюй валюти..
Ти порівнюй години праці і отримані блага .. в одній і тій самій країні.
Тобто
Скільки треба працювати в Україні на квиток в громадському транспорті вартістю в 0,5 долара ? 30 хвилин ?
А скільки треба працювати в Німеччині на квиток в громадському транспорті вартістю в 3 євро? 20 хвилин
Те саме про послуги перукаря, чи комунальні послуги..
Тому не треба казки про манну небесну за кордоном розповідати

Но зачем сравнивать цены на биллеты или на стрижку :?: :shock: -- это же даже не 10% месячных расходов...
Сравнивать имеет смысл что-то уровня стоимости лизинга авто, аренды квартиры, проценты ипотеки...

порахуй вартість оренди, загальний платіж по іпотеці. й побачиш, що з мінімальної або трохи більше мінімальної зп без допомоги джобцентру важкувато

Ок: важкувато. А теперь смотрим - что в этой стране? -- где-то ближе к "невозможно"? :roll:
_hunter
 
Повідомлень: 11236
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 492 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Суб 03 січ, 2026 20:23

  _hunter написав:Забавно излагает :lol:
Україна підтримує право народів на вільне життя без диктатури та порушень прав людини, - Сибіга про операцію США проти Венесуели

Він підкреслив, що режим Мадуро порушив «усі ці принципи».


в переводе с политического на нормальный это будет означать вот это

katso
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1511
З нами з: 16.05.12
Подякував: 117 раз.
Подякували: 246 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 03 січ, 2026 20:28

Hotab

з ПВО цікаво - коли полетіли американські гвинтокрили, щось ніхто не ризикнув - ні 300, ні 400, чи навіть просто трасером...

як часто буває в диктатурах, всі відразу згадали, що треба бути передбачливими 8)
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11233
З нами з: 29.09.19
Подякував: 807 раз.
Подякували: 1699 раз.
 
Профіль
 
2
4
5
Повідомлення Додано: Суб 03 січ, 2026 20:31

  _hunter написав:
  Shaman написав:
  _hunter написав:Но зачем сравнивать цены на биллеты или на стрижку :?: :shock: -- это же даже не 10% месячных расходов...
Сравнивать имеет смысл что-то уровня стоимости лизинга авто, аренды квартиры, проценты ипотеки...
порахуй вартість оренди, загальний платіж по іпотеці. й побачиш, що з мінімальної або трохи більше мінімальної зп без допомоги джобцентру важкувато

Ок: важкувато. А теперь смотрим - что в этой стране? -- где-то ближе к "невозможно"? :roll:
Тому тобі й пояснюють
Наявність ЖИТЛА тут - повністю перекриває можливі виграші для перших одного-двох поколінь там... але без житла...

Тому те що в прифронтовій зоні ЗНИЩЕНО море житла, говорить про те що частина власників знищеного житла спробують переїхати в Європу ( бо тут їх нічого не тримає)... але знову ж як каже прислівя
Немає нічого поганого що не може перетворитись у хороше...
Так як концентрація прихильників русскаго міра в прифронтових зонах (донеччини,луганщини,харківщини в основному) - зашкалювала, то виїзд цих любителів в Європу- тільки покращить монолітність України.
З іншого боку
Ті хто з руССкім міром боролись - отримають допомогу від Держави у вигляді субсидій для ВПО а також грантів для ветеранів Війни.
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27659
З нами з: 15.01.09
Подякував: 294 раз.
Подякували: 3001 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Суб 03 січ, 2026 20:33

Re: Напад росії і білорусі на Україну

а ось такий песимістичний погляд на операцію США
Трамп показав Путіну як треба воювати? Я б не радів
Архітектура світу полетіла під три чорти!!!
...
Мадуро диктатор, його режим — один зі стовпів осі зла, Венесуела — хаб Росії з відмивання грошей, нафти, наркоти і всього іншого, і все інше, що пишуть про цього диктатора — абсолютна правда.

Але тільки ось міжнародного права більше не існує. Є тільки право сильного. І всі принципи, на яких існував світ після 1945 року — послані за горизонт тепер далеко і публічно.

Американці летіли на Чинуках, Карл!, які чути за кілометр, над освітленим усіма прожекторами містом-мільйонником, при повному місяці, на великій висоті. І по них не пролунало жодного пострілу.
...
Не злетіла жодна ракета, не було жодного трасера, жоден розрахунок ППО не приведений у бойову готовність, жоден винищувач не був піднятий у небо.

Мадуро здали всі. Взагалі всі. Усе його оточення, усе ближнє коло, усі генерали, які торгували з ним наркотою і присягалися у вічній любові, уся його армія, уся охорона, увесь народ, уся країна.

Жодна людина не стала на його захист.

І ось у цьому то й проблема.

Божевільний рудий нарцис зараз вирішить, що він справді геніальний полководець, що він справді скидає диктаторів одним рухом пальця за три години — ну і чому б тоді не використовувати силу як продовження політики далі?

І це обов’язково буде.

І я б на місці українців, взагалі ні чорта цьому не радів би.

Тому що щойно Трамп вплутається у справжню війну — про вас забудуть тієї самої хвилини, миттєво, всі і в усіх напрямках. І ви залишитеся з Путіним сам на сам. Який теж діє тільки за правом сильного.

У нас ось в Естонії всі зараз сильно напряглися.
Востаннє редагувалось Shaman в Суб 03 січ, 2026 20:37, всього редагувалось 2 разів.
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11233
З нами з: 29.09.19
Подякував: 807 раз.
Подякували: 1699 раз.
 
Профіль
 
2
4
5
Повідомлення Додано: Суб 03 січ, 2026 20:37

  budivelnik написав:
  _hunter написав:
  Shaman написав:порахуй вартість оренди, загальний платіж по іпотеці. й побачиш, що з мінімальної або трохи більше мінімальної зп без допомоги джобцентру важкувато

Ок: важкувато. А теперь смотрим - что в этой стране? -- где-то ближе к "невозможно"? :roll:

Наявність ЖИТЛА тут - повністю перекриває можливі виграші для перших одного-двох поколінь там... але без житла...

И риск той же буссификации - этот "перекриває" не нивелирует? :roll:
При этом: мы же про будущее рода говорим, вроде? -- ок, одно (из, допустим, сотни) поколений чуть "просело" - но уже второе - оставит далеко позади "эту страну".
_hunter
 
Повідомлень: 11236
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 492 раз.
 
Профіль
 
2
