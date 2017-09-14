budivelnik написав:Це розповсюджена маніпуляція.... Ти не порівнюй валюти.. Ти порівнюй години праці і отримані блага .. в одній і тій самій країні. Тобто Скільки треба працювати в Україні на квиток в громадському транспорті вартістю в 0,5 долара ? 30 хвилин ? А скільки треба працювати в Німеччині на квиток в громадському транспорті вартістю в 3 євро? 20 хвилин Те саме про послуги перукаря, чи комунальні послуги.. Тому не треба казки про манну небесну за кордоном розповідати
Но зачем сравнивать цены на биллеты или на стрижку -- это же даже не 10% месячных расходов... Сравнивать имеет смысл что-то уровня стоимости лизинга авто, аренды квартиры, проценты ипотеки...
порахуй вартість оренди, загальний платіж по іпотеці. й побачиш, що з мінімальної або трохи більше мінімальної зп без допомоги джобцентру важкувато - джоб центр допомагає лише громадянам, а всім іншим зовсім інші суми. про купівлю житла я взагалі мовчу. тут на гілці еміграції якось рахували розмір іпотеки - вийшло, що з зп нижче середнього просто не вистачить коштів на оплату іпотеки.
але наведу реальний приклад, коли можливий сплеск - щось РЕАЛЬНІ приклади за обидві позиції навожу саме я от якщо ми будемо змушені віддати Донбас - ось там до 50% населення дійсно може виїхати за кордон - якщо їх ще приймуть...
Ок: важкувато. А теперь смотрим - что в этой стране? -- где-то ближе к "невозможно"?
Тому тобі й пояснюють Наявність ЖИТЛА тут - повністю перекриває можливі виграші для перших одного-двох поколінь там... але без житла...
Тому те що в прифронтовій зоні ЗНИЩЕНО море житла, говорить про те що частина власників знищеного житла спробують переїхати в Європу ( бо тут їх нічого не тримає)... але знову ж як каже прислівя Немає нічого поганого що не може перетворитись у хороше... Так як концентрація прихильників русскаго міра в прифронтових зонах (донеччини,луганщини,харківщини в основному) - зашкалювала, то виїзд цих любителів в Європу- тільки покращить монолітність України. З іншого боку Ті хто з руССкім міром боролись - отримають допомогу від Держави у вигляді субсидій для ВПО а також грантів для ветеранів Війни.
Архітектура світу полетіла під три чорти!!! ... Мадуро диктатор, його режим — один зі стовпів осі зла, Венесуела — хаб Росії з відмивання грошей, нафти, наркоти і всього іншого, і все інше, що пишуть про цього диктатора — абсолютна правда.
Але тільки ось міжнародного права більше не існує. Є тільки право сильного. І всі принципи, на яких існував світ після 1945 року — послані за горизонт тепер далеко і публічно.
Американці летіли на Чинуках, Карл!, які чути за кілометр, над освітленим усіма прожекторами містом-мільйонником, при повному місяці, на великій висоті. І по них не пролунало жодного пострілу. ... Не злетіла жодна ракета, не було жодного трасера, жоден розрахунок ППО не приведений у бойову готовність, жоден винищувач не був піднятий у небо.
Мадуро здали всі. Взагалі всі. Усе його оточення, усе ближнє коло, усі генерали, які торгували з ним наркотою і присягалися у вічній любові, уся його армія, уся охорона, увесь народ, уся країна.
Жодна людина не стала на його захист.
І ось у цьому то й проблема.
Божевільний рудий нарцис зараз вирішить, що він справді геніальний полководець, що він справді скидає диктаторів одним рухом пальця за три години — ну і чому б тоді не використовувати силу як продовження політики далі?
І це обов’язково буде.
І я б на місці українців, взагалі ні чорта цьому не радів би.
Тому що щойно Трамп вплутається у справжню війну — про вас забудуть тієї самої хвилини, миттєво, всі і в усіх напрямках. І ви залишитеся з Путіним сам на сам. Який теж діє тільки за правом сильного.
У нас ось в Естонії всі зараз сильно напряглися.
Востаннє редагувалось Shaman в Суб 03 січ, 2026 20:37, всього редагувалось 2 разів.
Ок: важкувато. А теперь смотрим - что в этой стране? -- где-то ближе к "невозможно"?
Наявність ЖИТЛА тут - повністю перекриває можливі виграші для перших одного-двох поколінь там... але без житла...
И риск той же буссификации - этот "перекриває" не нивелирует? При этом: мы же про будущее рода говорим, вроде? -- ок, одно (из, допустим, сотни) поколений чуть "просело" - но уже второе - оставит далеко позади "эту страну".