budivelnik написав:Це розповсюджена маніпуляція.... Ти не порівнюй валюти.. Ти порівнюй години праці і отримані блага .. в одній і тій самій країні. Тобто Скільки треба працювати в Україні на квиток в громадському транспорті вартістю в 0,5 долара ? 30 хвилин ? А скільки треба працювати в Німеччині на квиток в громадському транспорті вартістю в 3 євро? 20 хвилин Те саме про послуги перукаря, чи комунальні послуги.. Тому не треба казки про манну небесну за кордоном розповідати
Но зачем сравнивать цены на биллеты или на стрижку -- это же даже не 10% месячных расходов... Сравнивать имеет смысл что-то уровня стоимости лизинга авто, аренды квартиры, проценты ипотеки...
порахуй вартість оренди, загальний платіж по іпотеці. й побачиш, що з мінімальної або трохи більше мінімальної зп без допомоги джобцентру важкувато - джоб центр допомагає лише громадянам, а всім іншим зовсім інші суми. про купівлю житла я взагалі мовчу. тут на гілці еміграції якось рахували розмір іпотеки - вийшло, що з зп нижче середнього просто не вистачить коштів на оплату іпотеки.
але наведу реальний приклад, коли можливий сплеск - щось РЕАЛЬНІ приклади за обидві позиції навожу саме я от якщо ми будемо змушені віддати Донбас - ось там до 50% населення дійсно може виїхати за кордон - якщо їх ще приймуть...
З мінімалкою ви ніде в світі не візьмете житло, навіть в іпотеку. А оренда на заході прямопропорційна доходам. Я знаю приклади де люди на оренду взагалі понти платять відносно доходів, чи іпотечні платежі також.
з ПВО цікаво - коли полетіли американські гвинтокрили, щось ніхто не ризикнув - ні 300, ні 400, чи навіть просто трасером...
як часто буває в диктатурах, всі відразу згадали, що треба бути передбачливими
если посмотреть на какой высоте они летели и сравнить с тем на какой высоте летают в Украине, то очевидно что они как-то и не опасались ни ЗРК ни трассера ни шайтан-трубы. Вот и английская пресса пишет про то что вторжению предшествовали некие негласные переговоры - https://news.sky.com/story/what-we-know ... d-13489880
Sources inside the opposition told Sky News they believe Maduro's capture was a "negotiated exit".
з ПВО цікаво - коли полетіли американські гвинтокрили, щось ніхто не ризикнув - ні 300, ні 400, чи навіть просто трасером...
як часто буває в диктатурах, всі відразу згадали, що треба бути передбачливими
если посмотреть на какой высоте они летели и сравнить с тем на какой высоте летают в Украине, то очевидно что они как-то и не опасались ни ЗРК ни трассера ни шайтан-трубы. Вот и английская пресса пишет про то что вторжению предшествовали некие негласные переговоры - https://news.sky.com/story/what-we-know ... d-13489880
Sources inside the opposition told Sky News they believe Maduro's capture was a "negotiated exit".
я ж написав, як завжди буває в диктатурах, - "вовремя предать - это не предать, это предвидеть" (с)
й про яку висоту ви кажете - Бук збив лайнер на 10 км, С-300 до 30 км збиває, ви про що?
_hunter написав:Ок: важкувато. А теперь смотрим - что в этой стране? -- где-то ближе к "невозможно"?
Наявність ЖИТЛА тут - повністю перекриває можливі виграші для перших одного-двох поколінь там... але без житла...
И риск той же буссификации - этот "перекриває" не нивелирует?
Бусифікація стосується максимум 10% обісравшихся... А в штанцях з лайном що тут що в Європі - нікуди не дійдеш
_hunter написав:При этом: мы же про будущее рода говорим, вроде? -- ок, одно (из, допустим, сотни) поколений чуть "просело" - но уже второе - оставит далеко позади "эту страну".
Ти не вкурив... Для того щоб ДРУГОМУ поколінню стало краще- треба щоб перше ПІДНЯЛОСЬ а не ПРОСІЛО. Тобто Щоб перше знімаючи квартиру - відклало гроші на купівлю квартири наступним поколінням... тільки тоді в наступного ЗЯВИТЬСЯ шанс. Тобто Перше покоління має СВІДОМО себе спалити заради своїх нащадків... які можуть виявитись дурнями і швиденько пропити/програти все що перше покоління заощаджувало на протязі ВСЬОГО свого життя. Тому Якщо є ПЕРШЕ покоління яке може Витрачати менше ніж ЗАРОБЛЯЄ То і тут його нащадкам буде тим краще чим більша різниця і довший період...