RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 1632416325163261632716328>
Повідомлення Додано: Суб 03 січ, 2026 20:38

:idea:
  Shaman написав:
  _hunter написав:
  budivelnik написав:Це розповсюджена маніпуляція....
Ти не порівнюй валюти..
Ти порівнюй години праці і отримані блага .. в одній і тій самій країні.
Тобто
Скільки треба працювати в Україні на квиток в громадському транспорті вартістю в 0,5 долара ? 30 хвилин ?
А скільки треба працювати в Німеччині на квиток в громадському транспорті вартістю в 3 євро? 20 хвилин
Те саме про послуги перукаря, чи комунальні послуги..
Тому не треба казки про манну небесну за кордоном розповідати

Но зачем сравнивать цены на биллеты или на стрижку :?: :shock: -- это же даже не 10% месячных расходов...
Сравнивать имеет смысл что-то уровня стоимости лизинга авто, аренды квартиры, проценты ипотеки...

порахуй вартість оренди, загальний платіж по іпотеці. й побачиш, що з мінімальної або трохи більше мінімальної зп без допомоги джобцентру важкувато - джоб центр допомагає лише громадянам, а всім іншим зовсім інші суми. про купівлю житла я взагалі мовчу. тут на гілці еміграції якось рахували розмір іпотеки - вийшло, що з зп нижче середнього просто не вистачить коштів на оплату іпотеки.

але наведу реальний приклад, коли можливий сплеск - щось РЕАЛЬНІ приклади за обидві позиції навожу саме я :oops: от якщо ми будемо змушені віддати Донбас - ось там до 50% населення дійсно може виїхати за кордон - якщо їх ще приймуть...

З мінімалкою ви ніде в світі не візьмете житло, навіть в іпотеку. А оренда на заході прямопропорційна доходам. Я знаю приклади де люди на оренду взагалі понти платять відносно доходів, чи іпотечні платежі також.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10441
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1492 раз.
Подякували: 1901 раз.
 
Профіль
 
1
2
Повідомлення Додано: Суб 03 січ, 2026 20:41

  Shaman написав:Hotab

з ПВО цікаво - коли полетіли американські гвинтокрили, щось ніхто не ризикнув - ні 300, ні 400, чи навіть просто трасером...

як часто буває в диктатурах, всі відразу згадали, що треба бути передбачливими 8)


если посмотреть на какой высоте они летели и сравнить с тем на какой высоте летают в Украине, то очевидно что они как-то и не опасались ни ЗРК ни трассера ни шайтан-трубы. Вот и английская пресса пишет про то что вторжению предшествовали некие негласные переговоры - https://news.sky.com/story/what-we-know ... d-13489880

Sources inside the opposition told Sky News they believe Maduro's capture was a "negotiated exit".
katso
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1511
З нами з: 16.05.12
Подякував: 117 раз.
Подякували: 246 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 03 січ, 2026 20:47

  katso написав:
  Shaman написав:Hotab

з ПВО цікаво - коли полетіли американські гвинтокрили, щось ніхто не ризикнув - ні 300, ні 400, чи навіть просто трасером...

як часто буває в диктатурах, всі відразу згадали, що треба бути передбачливими 8)

если посмотреть на какой высоте они летели и сравнить с тем на какой высоте летают в Украине, то очевидно что они как-то и не опасались ни ЗРК ни трассера ни шайтан-трубы. Вот и английская пресса пишет про то что вторжению предшествовали некие негласные переговоры - https://news.sky.com/story/what-we-know ... d-13489880

Sources inside the opposition told Sky News they believe Maduro's capture was a "negotiated exit".

я ж написав, як завжди буває в диктатурах, - "вовремя предать - это не предать, это предвидеть" (с)

й про яку висоту ви кажете - Бук збив лайнер на 10 км, С-300 до 30 км збиває, ви про що?
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11234
З нами з: 29.09.19
Подякував: 807 раз.
Подякували: 1699 раз.
 
Профіль
 
2
4
5
Повідомлення Додано: Суб 03 січ, 2026 20:57

Shaman
я ж написав, як завжди буває в диктатурах, - "вовремя предать - это не предать, это предвидеть" (с)


В Криму не було диктатури, а кацапам вдалось підкупити/залякати командирів частин Криму. І провести все так само.
Hotab
Форумчанин року
 
Повідомлень: 17477
З нами з: 15.02.09
Подякував: 403 раз.
Подякували: 2557 раз.
 
Профіль
 
6
6
4
Повідомлення Додано: Суб 03 січ, 2026 21:00

  Hotab написав:Shaman
я ж написав, як завжди буває в диктатурах, - "вовремя предать - это не предать, это предвидеть" (с)

В Криму не було диктатури, а кацапам вдалось підкупити/залякати командирів частин Криму. І провести все так само.

в Криму ще оцей фактор братнього народу - коли вони десятиріччями жили, спілкувалися та пиячили разом. скільки людей з силових структур вийшло з Криму? отож

але в диктатурах - це просто ЗАВЖДИ. перед цим був Асад - та сама картина...
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11234
З нами з: 29.09.19
Подякував: 807 раз.
Подякували: 1699 раз.
 
Профіль
 
2
4
5
Повідомлення Додано: Суб 03 січ, 2026 21:08

  _hunter написав:
  budivelnik написав:
  _hunter написав:Ок: важкувато. А теперь смотрим - что в этой стране? -- где-то ближе к "невозможно"? :roll:
Наявність ЖИТЛА тут - повністю перекриває можливі виграші для перших одного-двох поколінь там... але без житла...
И риск той же буссификации - этот "перекриває" не нивелирует? :roll:
Бусифікація стосується максимум 10% обісравшихся...
А в штанцях з лайном що тут що в Європі - нікуди не дійдеш
  _hunter написав:При этом: мы же про будущее рода говорим, вроде? -- ок, одно (из, допустим, сотни) поколений чуть "просело" - но уже второе - оставит далеко позади "эту страну".
Ти не вкурив...
Для того щоб ДРУГОМУ поколінню стало краще- треба щоб перше ПІДНЯЛОСЬ а не ПРОСІЛО.
Тобто
Щоб перше знімаючи квартиру - відклало гроші на купівлю квартири наступним поколінням... тільки тоді в наступного ЗЯВИТЬСЯ шанс.
Тобто
Перше покоління має СВІДОМО себе спалити заради своїх нащадків... які можуть виявитись дурнями і швиденько пропити/програти все що перше покоління заощаджувало на протязі ВСЬОГО свого життя.
Тому
Якщо є ПЕРШЕ покоління яке може
Витрачати менше ніж ЗАРОБЛЯЄ
То і тут його нащадкам буде тим краще чим більша різниця і довший період...
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27660
З нами з: 15.01.09
Подякував: 294 раз.
Подякували: 3001 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Суб 03 січ, 2026 21:11

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  BIGor написав:Я знаю приклади де люди на оренду взагалі понти платять відносно доходів, чи іпотечні платежі також.
А чому тоді
а - основна маса емігрантів живе життя заробітчанина а не викликає сімю
б - різницю між знаю приклади і загальне правило -пояснити чи сам допетраєш?
Я й тут знаю людей які ні в чому собі не відмовляють, от тільки проблема... їх всього 5-10% від загальної кількості.
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27660
З нами з: 15.01.09
Подякував: 294 раз.
Подякували: 3001 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Суб 03 січ, 2026 21:23

  _hunter написав:Ок: важкувато. А теперь смотрим - что в этой стране? -- где-то ближе к "невозможно"? :roll:


Ганьба.
В Украине намного больше людей живут в собственном жилье, нарешать 40-50-70 куда проще чем 250-500.
Господар Вельзевула
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1112
З нами з: 11.09.24
Подякував: 9 раз.
Подякували: 46 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 03 січ, 2026 21:23

Чому викрали ... тому що ...

  katso написав:
  Shaman написав:Hotab

з ПВО цікаво - коли полетіли американські гвинтокрили, щось ніхто не ризикнув - ні 300, ні 400, чи навіть просто трасером...

як часто буває в диктатурах, всі відразу згадали, що треба бути передбачливими 8)


если посмотреть на какой высоте они летели и сравнить с тем на какой высоте летают в Украине, то очевидно что они как-то и не опасались ни ЗРК ни трассера ни шайтан-трубы. Вот и английская пресса пишет про то что вторжению предшествовали некие негласные переговоры - https://news.sky.com/story/what-we-know ... d-13489880

Sources inside the opposition told Sky News they believe Maduro's capture was a "negotiated exit".


Чому викрали ... тому що ...
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 41993
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1622 раз.
Подякували: 2871 раз.
 
Профіль
 
1
4
Повідомлення Додано: Суб 03 січ, 2026 21:28

https://www.pravda.com.ua/news/2026/01/03/8014528/

"Президент Володимир Зеленський вважає, що США у Венесуелі показали орієнтир, як діяти з диктаторами і "знають, що робити далі". "

Угу.
Ганна вже розлила олію.
Господар Вельзевула
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1112
З нами з: 11.09.24
Подякував: 9 раз.
Подякували: 46 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 1632416325163261632716328>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: _hunter, katso, Господар Вельзевула і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
35 183223
Переглянути останнє повідомлення
Суб 20 гру, 2025 21:53
SATAN
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1493 383793
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 19:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 1085575
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (6891)
03.01.2026 22:18
Ринок ОВДП (10471)
03.01.2026 20:01
Paysera (3)
03.01.2026 19:39
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.