BIGor написав:Я знаю приклади де люди на оренду взагалі понти платять відносно доходів, чи іпотечні платежі також.
А чому тоді а - основна маса емігрантів живе життя заробітчанина а не викликає сімю б - різницю між знаю приклади і загальне правило -пояснити чи сам допетраєш? Я й тут знаю людей які ні в чому собі не відмовляють, от тільки проблема... їх всього 5-10% від загальної кількості.
До тебе напевно недоходить основний посил. Зараз вже немає по суті заробітчанства. Люди їдуть сім'ями (звичайно по мірі можливості). Чого тебе так нервує, що обслуга виїзжає - я не знаю.
Архітектура світу полетіла під три чорти!!! ... Мадуро диктатор, його режим — один зі стовпів осі зла, Венесуела — хаб Росії з відмивання грошей, нафти, наркоти і всього іншого, і все інше, що пишуть про цього диктатора — абсолютна правда. Але тільки ось міжнародного права більше не існує. Є тільки право сильного. І всі принципи, на яких існував світ після 1945 року — послані за горизонт тепер далеко і публічно.
Чекайте, а шо ви хотіли? Де ви всі були з вашим міжнародним правом, коли рф зухвало віджала Крим? Чи не ви самі послали за горизонт ті принципи? "Їжте, хоч повилазьте" тепер цей хаос.
І ось у цьому то й проблема. Божевільний рудий нарцис зараз вирішить, що він справді геніальний полководець, що він справді скидає диктаторів одним рухом пальця за три години — ну і чому б тоді не використовувати силу як продовження політики далі? І це обов’язково буде. І я б на місці українців, взагалі ні чорта цьому не радів би.
Чуш собача (або іпсятина). Цей кейс схожий на договорняк щодо розподілу сфер впливу. Або це відповідь на навчання Китаю навколо Тайваня. І справа не в тому чи мають радіти цьому українці. Просто дехто показав декому (заодно і всім), що він теж може використовувати силу як продовження політики.
Тому що щойно Трамп вплутається у справжню війну — про вас забудуть тієї самої хвилини, миттєво, всі і в усіх напрямках. І ви залишитеся з Путіним сам на сам. Який теж діє тільки за правом сильного.
У яку таку війну? Хто буде воювати з США? Чому не було (або майже не було) жодного пострілу в бік армії США від військових Венесуели?
У нас ось в Естонії всі зараз сильно напряглися.
До вас тільки зараз дійшло? Ви мали б напрягтися ще у 2014 році, якщо не раніше і посилювати власну армію, витрачаючи не 1% на оборону, а мінімум 3-5.
Shaman написав:й про яку висоту ви кажете - Бук збив лайнер на 10 км, С-300 до 30 км збиває, ви про що?
За наявності у противника ППО, суттєвішого за зенітний кулемет, пілоти літають якмога нижче до землі. Транспортний гвинтокрил на висоті від метрів 500 -- це ж гарантована купа металобрухту. Так літати можна тільки якщо точно відомо, що ніхто стріляти не буде.
воукерам підгоряє, вони ж чекали маштабну наземну операцію і Ніксонгейт з імпічним виносом рудого ненависного тіла, а тут показово-книжна евакуація камрада "як на мазі" тільки без переломаних ручок та камазів вічнозелених, і жоден "котик" не пострадав
До чого тут Шаман? Це до тих, хто висловив ту думку, яку цитує Шаман. І не факт, що це позиція Естонії, там явно інші вуха стирчать.
там же посилання на автора. в Бабченко специфічна точка зору, але як показала наша війна - він дуже влучно прогнозував, що буде з Рашею. й він ще в 2022 році казав, що війна надовго.
але так, Трампа він не любить, Зе теж (є за що). активно топить за Пороха. й постійно перевозить конвої з Прибалтики до України - точніше до кордону України, не пускають його в Україну.
найбільш вірогідна війна - це за Тайвань. але саме та легкість, з якою знесли Мадуро - вона оманлива. США має чималий досвід війн, в які вони вплуталися, й довго не могли вийти. "маленькая победоносная война" - це універсальне явище, на жаль. хтось рік тому міг сказати про бомбардування Ірану? про ту ж Венесуелу? Трамп "трошки" зламав механізм противаг в американській владі, й це може зіграти злий жарт.
я б від його прогнозів так легковажно не відмахувався б.
й до речі Естонія якраз не лише готується, а й активно допомагає Україні - у відсотках від ВВП - доволі багато.
