Shaman написав: а ось такий песимістичний погляд на операцію США

Трамп показав Путіну як треба воювати? Я б не радів

Архітектура світу полетіла під три чорти!!!

...

Мадуро диктатор, його режим — один зі стовпів осі зла, Венесуела — хаб Росії з відмивання грошей, нафти, наркоти і всього іншого, і все інше, що пишуть про цього диктатора — абсолютна правда.

Але тільки ось міжнародного права більше не існує. Є тільки право сильного. І всі принципи, на яких існував світ після 1945 року — послані за горизонт тепер далеко і публічно. а ось такий песимістичний погляд на операцію США

І ось у цьому то й проблема.

Божевільний рудий нарцис зараз вирішить, що він справді геніальний полководець, що він справді скидає диктаторів одним рухом пальця за три години — ну і чому б тоді не використовувати силу як продовження політики далі?

І це обов’язково буде.

І я б на місці українців, взагалі ні чорта цьому не радів би.

Тому що щойно Трамп вплутається у справжню війну — про вас забудуть тієї самої хвилини, миттєво, всі і в усіх напрямках. І ви залишитеся з Путіним сам на сам. Який теж діє тільки за правом сильного.

У нас ось в Естонії всі зараз сильно напряглися.

Чекайте, а шо ви хотіли? Де ви всі були з вашим міжнародним правом, коли рф зухвало віджала Крим? Чи не ви самі послали за горизонт ті принципи? "Їжте, хоч повилазьте" тепер цей хаос.Чуш собача (або іпсятина). Цей кейс схожий на договорняк щодо розподілу сфер впливу. Або це відповідь на навчання Китаю навколо Тайваня.І справа не в тому чи мають радіти цьому українці. Просто дехто показав декому (заодно і всім), що він теж може використовувати силу як продовження політики.У яку таку війну? Хто буде воювати з США? Чому не було (або майже не було) жодного пострілу в бік армії США від військових Венесуели?До вас тільки зараз дійшло? Ви мали б напрягтися ще у 2014 році, якщо не раніше і посилювати власну армію, витрачаючи не 1% на оборону, а мінімум 3-5.