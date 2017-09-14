|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Суб 03 січ, 2026 22:31
budivelnik написав: _hunter написав: budivelnik написав:
Наявність ЖИТЛА тут - повністю перекриває можливі виграші для перших одного-двох поколінь там... але без житла...
И риск той же буссификации - этот "перекриває" не нивелирует?
Бусифікація стосується максимум 10%
_hunter написав:
При этом: мы же про будущее рода говорим, вроде? -- ок, одно (из, допустим, сотни) поколений чуть "просело" - но уже второе - оставит далеко позади "эту страну".
Ти не вкурив...
Для того щоб ДРУГОМУ поколінню стало краще- треба щоб перше ПІДНЯЛОСЬ а не ПРОСІЛО.
>>> Бусифікація стосується максимум 10%
_на сегодня_
-- а лет через 5 что будет?
>>> треба щоб перше ПІДНЯЛОСЬ а не ПРОСІЛО
Ладно - второе. Пусть третье. Из ста. Мы же о РОДЕ говорим -- раздупляйся наконеце-то...
2
Додано: Суб 03 січ, 2026 22:31
Vadim_ написав: Господар Вельзевула написав: flyman написав:
воукерам підгоряє, вони ж чекали маштабну наземну операцію і Ніксонгейт з імпічним виносом рудого ненависного тіла
а что такое "імпічним"? Гениальный симбиоз слов "эпичный" и "импичмент" ?
Галина Васильевна уже устала переворачиваться, там
Ізольда Павлівна перевернутись не може
Додано: Суб 03 січ, 2026 22:33
Господар Вельзевула написав: _hunter написав:
Ок: важкувато. А теперь смотрим - что в этой стране? -- где-то ближе к "невозможно"?
Ганьба.
В Украине намного больше людей живут в собственном жилье, нарешать 40-50-70 куда проще чем 250-500.
Намного больше - это в процентах? Больше чем где?
Имеет ли смысл учитывать живущих за обл-центрами - aka "депресивные регионы"?
