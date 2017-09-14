|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Суб 03 січ, 2026 22:31
budivelnik написав: _hunter написав: budivelnik написав:
Наявність ЖИТЛА тут - повністю перекриває можливі виграші для перших одного-двох поколінь там... але без житла...
И риск той же буссификации - этот "перекриває" не нивелирует?
Бусифікація стосується максимум 10%
_hunter написав:
При этом: мы же про будущее рода говорим, вроде? -- ок, одно (из, допустим, сотни) поколений чуть "просело" - но уже второе - оставит далеко позади "эту страну".
Ти не вкурив...
Для того щоб ДРУГОМУ поколінню стало краще- треба щоб перше ПІДНЯЛОСЬ а не ПРОСІЛО.
>>> Бусифікація стосується максимум 10%
_на сегодня_
-- а лет через 5 что будет?
>>> треба щоб перше ПІДНЯЛОСЬ а не ПРОСІЛО
Ладно - второе. Пусть третье. Из ста. Мы же о РОДЕ говорим -- раздупляйся наконеце-то...
_hunter
Додано: Суб 03 січ, 2026 22:31
Vadim_ написав: Господар Вельзевула написав: flyman написав:
воукерам підгоряє, вони ж чекали маштабну наземну операцію і Ніксонгейт з імпічним виносом рудого ненависного тіла
а что такое "імпічним"? Гениальный симбиоз слов "эпичный" и "импичмент" ?
Галина Васильевна уже устала переворачиваться, там
Ізольда Павлівна перевернутись не може
Hotab
Додано: Суб 03 січ, 2026 22:33
Господар Вельзевула написав: _hunter написав:
Ок: важкувато. А теперь смотрим - что в этой стране? -- где-то ближе к "невозможно"?
Ганьба.
В Украине намного больше людей живут в собственном жилье, нарешать 40-50-70 куда проще чем 250-500.
Намного больше - это в процентах? Больше чем где?
Имеет ли смысл учитывать живущих за обл-центрами - aka "депресивные регионы"?
_hunter
Додано: Суб 03 січ, 2026 22:42
Shaman написав:
й про яку висоту ви кажете - Бук збив лайнер на 10 км, С-300 до 30 км збиває, ви про що?
я про те що в зоні бойових дій гелікоптери літають трохи вище рівня дерев щоб не бути збитими банальною пзрк з плеча або з калаша - а тут вони йшли на висоті, та ще й як на парад лінією. Й ніхто не пульнув за странним збігом обставин.
Ну ось дивіться:
у нас - низкая высота, ловушки, маневры, разворот на горке
у них - полет в линию "кортедж заказывали, господин Мадуро? Не спешите, выходите с супругой через 5 минут"
katso
budivelnik написав:
Для того щоб ДРУГОМУ поколінню стало краще- треба щоб перше ПІДНЯЛОСЬ а не ПРОСІЛО.
Тобто
Щоб перше знімаючи квартиру - відклало гроші на купівлю квартири наступним поколінням... тільки тоді в наступного ЗЯВИТЬСЯ шанс.
Тобто
Перше покоління має СВІДОМО себе спалити заради своїх нащадків... які можуть виявитись дурнями і швиденько пропити/програти все що перше покоління заощаджувало на протязі ВСЬОГО свого життя.
Тому
Якщо є ПЕРШЕ покоління яке може
Витрачати менше ніж ЗАРОБЛЯЄ
То і тут його нащадкам буде тим краще чим більша різниця і довший період...
Далеко не везде в мире придерживаются нашей традиции растить детей до пенсии.
Обычно человек сам, начиная в юности с нуля, к моменту создания семьи уже сам способен ее прокормить, не претендуя на часть пенсии родителей.
Да, первому поколению иммигрантов тяжелее из-за более позднего старта, но уже у второго возможности на уровне аборигенов.
Люди живут для себя, а не ради чьего-то светлого будущего.
Сибарит
Додано: Суб 03 січ, 2026 23:07
BIGor написав: budivelnik написав: BIGor написав:
Я знаю приклади де люди на оренду взагалі понти платять відносно доходів, чи іпотечні платежі також.
А чому тоді
а - основна маса емігрантів живе життя заробітчанина а не викликає сімю
б - різницю між знаю приклади
і загальне правило
-пояснити чи сам допетраєш?
Я й тут знаю людей які ні в чому собі не відмовляють, от тільки проблема... їх всього 5-10% від загальної кількості.
До тебе напевно недоходить основний посил. Зараз вже немає по суті заробітчанства. Люди їдуть сім'ями (звичайно по мірі можливості). Чого тебе так нервує, що обслуга виїзжає - я не знаю.
1 Мене ніколи не хвилював чийсь виїзд СІМЯМИ бо він не погіршує демографічну піраміду
2 Мене не хвилює ВИЇЗД навіть 40% сімей - бо він не перетворює Україну на Державу з поганою густиною населення ( тим більше що ми втратили майже 20% територій, тому виїзд 20% сімей(8 млн населення) ВЗАГАЛІ нічого не погіршує.
3 А от оповідання(фантазії) про хороше життя за бугром для ВСІХ виїхавших - мене обурює , бо це створює умови для помилкових рішень тих хто хоче виїхати після прочитання таких фантазій.
budivelnik
Додано: Суб 03 січ, 2026 23:14
Сибарит написав:
Да, первому поколению иммигрантов тяжелее из-за более позднего старта, но уже у второго возможности на уровне аборигенов.
Отже
1 Якщо ти в першому поколінні- то тобі нефіг суватись за бугор для покращення власного життя - саме це я писав, саме це Ви підтвердили.
2 Гробити своє життя , щоб діти отримали старт на рівні аборигенів(найнижчий прошарок суспільства) - тоді може краще нікуди не виїзжаючи створити для дітей ТУТ умови як для основного прошарку суспільства, як-не-як а якісь соціальні звязки+5% все одно прорвались наверх ( а в цих 5% можуть бути як Ваші однокласники/одногрупники/сусіди... так і білш близькі для Вас особи (перше кохання чи ще щось подібне)
От і виходить
Пертись за кордон для покращення життя можна тільки в тому випадку якщо
або
а - все вже є і треба просто мати можливість витратити
або
б - тебе запросили бо володієш якоюсь специфічною професією навиками
або
в - хочеш покласти ДВА покоління на алтар красивого майбутнього ТРЕТЬОГО
все, інших варіантів я не бачу.
ПС
Сибарит написав:
Люди живут для себя, а не ради чьего-то светлого будущего.
є ще варіант
Мій - переоцінка власних сил
або
Недооцінка ситуації в Україні ( як не як а розвал совка+Майдан 2004 + Майдан 2013(2014)+ Війна 2014-по сьогодні, + епідемія ковід) не дала мені повноцінно скористатись результатами СВОЄЇ праці, але дозволить моїм дітям скористатись результатами моєї праці, тобто я ПОЧИНАВ працювати РОЗРАХОВУЮЧИ встигнути скористатись результатами того що зробив.... а не задля світлого майбутнього нащадків
а вийшло що фактично працював ради них , бо половину роботи дурневі не показують
тому й не міг зупинитись , бо велосипед стійкий тільки поки їде
.
budivelnik
Додано: Суб 03 січ, 2026 23:28
Shaman написав:
активно топить за Пороха.
І молиться на Залужного, чого я зрозуміти не можу.
Слухайте, може то тільки мені майже очевидно, що цей персонаж:
1. епічно провалив контрнаступ, що, в принципі, могло би бути неприємним, але легітимним епізодом війни, якби не наступне;
2. допустив зайвих суттєвих втрат, "героїчно" продовжуючи контрнаступ, вже коли недієздатність ідеї була очевидною. При цьому, ймовірно, здавався самому собі динамічним полководцем, що на ходу адаптує тактику до умов битви, хоча нічого "геніальнішого" за м'ясні штурми вигадати не зміг;
3. В результаті цього всього завдав непоправної шкоди обороноздатності армії, що згодом призвело до послаблення оборони і поступової здачи позицій і територій;
4. Підірвав довіру суспільства до армії і керівництва, адже люди, що не мали доступу до військової інформації, змушені були "споживати" переможні відеоролики і звіти, в яких прямо стверджувалося, що підготовка і бойові дії йдуть як треба, і закликали довіряти військовим. Коли стало вже очевидно, що нічого там нікуди не йде, це стало великим розчаруванням у суспільстві.
5. При цьому якось зберіг імідж талановитого полководця, що відсторонений за якусь міфічну "незалежну позицію", і ще чекає на свій час, щоб очолити як мінімум опозицію, а то й державу.
M-Audio
Додано: Суб 03 січ, 2026 23:42
budivelnik написав: BIGor написав: budivelnik написав:
А чому тоді
а - основна маса емігрантів живе життя заробітчанина а не викликає сімю
б - різницю між знаю приклади
і загальне правило
-пояснити чи сам допетраєш?
Я й тут знаю людей які ні в чому собі не відмовляють, от тільки проблема... їх всього 5-10% від загальної кількості.
До тебе напевно недоходить основний посил. Зараз вже немає по суті заробітчанства. Люди їдуть сім'ями (звичайно по мірі можливості). Чого тебе так нервує, що обслуга виїзжає - я не знаю.
1 Мене ніколи не хвилював чийсь виїзд СІМЯМИ бо він не погіршує демографічну піраміду
2 Мене не хвилює ВИЇЗД навіть 40% сімей - бо він не перетворює Україну на Державу з поганою густиною населення ( тим більше що ми втратили майже 20% територій, тому виїзд 20% сімей(8 млн населення) ВЗАГАЛІ нічого не погіршує.
3 А от оповідання(фантазії) про хороше життя за бугром для ВСІХ виїхавших - мене обурює , бо це створює умови для помилкових рішень тих хто хоче виїхати після прочитання таких фантазій.
оптимістичний як довготривалий проноз Стуса
flyman
Додано: Суб 03 січ, 2026 23:46
budivelnik написав:
все, інших варіантів я не бачу.
А коли вже очевидно, що тут буде десь так:
не дала мені повноцінно скористатись результатами СВОЄЇ праці, але дозволить моїм дітям скористатись результатами моєї праці
(але це не точно)?
M-Audio
