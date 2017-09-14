RSS
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
  #<1 ... 16326163271632816329
Повідомлення Додано: Суб 03 січ, 2026 23:53

Поклали 12 морпіхів задля спроби встановити прапор?
https://www.youtube.com/watch?v=hEQrtSxydtw
Повідомлення Додано: Нед 04 січ, 2026 00:02

  M-Audio написав:
  budivelnik написав:Отже
1 Якщо ти в першому поколінні- то тобі нефіг суватись за бугор для покращення власного життя - саме це я писав, саме це Ви підтвердили.
2 Гробити своє життя , щоб діти отримали старт на рівні аборигенів(найнижчий прошарок суспільства) - тоді може краще нікуди не виїзжаючи створити для дітей ТУТ умови як для основного прошарку суспільства, як-не-як а якісь соціальні звязки+5% все одно прорвались наверх ( а в цих 5% можуть бути як Ваші однокласники/одногрупники/сусіди... так і білш близькі для Вас особи (перше кохання чи ще щось подібне)

От і виходить
Пертись за кордон для покращення життя можна тільки в тому випадку якщо
або
а - все вже є і треба просто мати можливість витратити
або
б - тебе запросили бо володієш якоюсь специфічною професією навиками
або
в - хочеш покласти ДВА покоління на алтар красивого майбутнього ТРЕТЬОГО

все, інших варіантів я не бачу.
ПС
.
А коли вже очевидно, що тут буде десь так:
не дала мені повноцінно скористатись результатами СВОЄЇ праці, але дозволить моїм дітям скористатись результатами моєї праці
(але це не точно)?
Для кого очевидно?
Для мене НЕ ОЧЕВИДНО що Україна в 2027-2057 повторить шлях 1990-2025
Ба більше
як каже Народна Мудрість
Свято місце - пусто не буває....
Згадайте історію Австралії.. ціла Британська імперія сотню років ссилала найгірших і що там зараз
а в нас залишаться найкращі.
