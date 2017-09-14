budivelnik написав:Отже 1 Якщо ти в першому поколінні- то тобі нефіг суватись за бугор для покращення власного життя - саме це я писав, саме це Ви підтвердили. 2 Гробити своє життя , щоб діти отримали старт на рівні аборигенів(найнижчий прошарок суспільства) - тоді може краще нікуди не виїзжаючи створити для дітей ТУТ умови як для основного прошарку суспільства, як-не-як а якісь соціальні звязки+5% все одно прорвались наверх ( а в цих 5% можуть бути як Ваші однокласники/одногрупники/сусіди... так і білш близькі для Вас особи (перше кохання чи ще щось подібне)
От і виходить Пертись за кордон для покращення життя можна тільки в тому випадку якщо або а - все вже є і треба просто мати можливість витратити або б - тебе запросили бо володієш якоюсь специфічною професією навиками або в - хочеш покласти ДВА покоління на алтар красивого майбутнього ТРЕТЬОГО
все, інших варіантів я не бачу. ПС .
А коли вже очевидно, що тут буде десь так:
не дала мені повноцінно скористатись результатами СВОЄЇ праці, але дозволить моїм дітям скористатись результатами моєї праці
(але це не точно)?
Для кого очевидно? Для мене НЕ ОЧЕВИДНО що Україна в 2027-2057 повторить шлях 1990-2025 Ба більше як каже Народна Мудрість Свято місце - пусто не буває.... Згадайте історію Австралії.. ціла Британська імперія сотню років ссилала найгірших і що там зараз а в нас залишаться найкращі.
_hunter написав:Ок: важкувато. А теперь смотрим - что в этой стране? -- где-то ближе к "невозможно"?
Ганьба. В Украине намного больше людей живут в собственном жилье, нарешать 40-50-70 куда проще чем 250-500.
Намного больше - это в процентах? Больше чем где? Имеет ли смысл учитывать живущих за обл-центрами - aka "депресивные регионы"?
Хочеш в процентах - хай тобі буде в процентах 90% житла в ррайцентрах і нижче - в приватній власності 80% житла в облцентрах і вище - в приватній власності. Для прикладу В Німеччині 40% населення мають у власності 100% житла... Тобто 60% населення - орендує житло у власників
_hunter написав:Тут сначала нужно бы придумать а почему им должно быть не пофиг на то, что там в Венесуэле происходит. Куба - по старой памяти - еще можно понять, но тут-то
Ну как минимум это один из немногих оставшихся рукопожатных уважаемых партнёр по борьбе с мировым империализмом куда они вваливали много денег и оружия, во вторых это главный конкурент российскому уралсу. Зетников знатно плющит в телеграмах. Кремль озабочен, но думаю горит у них знатно.
Shaman написав: в Криму ще оцей фактор братнього народу - коли вони десятиріччями жили, спілкувалися та пиячили разом. скільки людей з силових структур вийшло з Криму? отож.
чого ж фактор братнього народу не зіграв в обратку? Чому росіяни не перейшли на сторону України ? Вони ж також пиячили разом? Мож таки причина в тому що проросійські настрої на сході України реальні? Ну і напевно що в армії рф платили більше?
Потому что агентурная работа по вербовке у РФ была, а у Украины не было. Создавать рабочие структуры разведки и контр разведки начали после фиаско 2014 года. Сейчас уже немного лучше и случаи вербовки периодически всплывают в прессе, если это позволяет конфиденциальность.